Menza besplatna, ali splitski student oprezan: 'Nema do naše, ali janjetina je dobra'

Kako jedu studenti na sjeveru Europe? Menza nešto skuplja, ali nutritivno bogatija
Bilo bi super kad bi naši studentski centri isto otišli na kratki Erasmus i provjerili kako se studentska prehrana priprema u inozemstvu.
08:53 6 d 22.03.2026
28. ožujak 2026.
Iako ne košta ni centa, grčka menza nije baš kao ona u Splitu, kaže nam student koji je tamo na razmjeni.
Kada odu studirati u inozemstvu, nekim hrvatskim studentima nedostaje menza u kojoj se može pojesti za 0,86 eura. No, studentu iz naše priče, vjerovali ili ne, menza u gradu gdje je na Erasmus razmjeni još je jeftinija. Točnije, posve je besplatna. Radi se o grčkom Solunu (Thessaloniki) i splitskom studentu Rui Škegru.
- Menza je besplatna samo za Erasmus studente, inače domaći obrok plaćaju 2,50 eura. Na samom sveučilištu imamo jednu veliku menzu koja ima četiri reda i u svakom je različita hrana. Uvijek je opcija i za vegetarijance, odnosno vegane. Iako je besplatna, u nekim drugim uvjetima, tipa kad bih ovakvu menzu zamislio u rodnom Splitu, nisam siguran bih li redovito jeo u njoj, priznaje nam Rui.
Naime, ovako na Erasmusu, na studentskom budžetu, dobro dođe besplatna hrana. No, Rui veli da je grčka menza daleko po kvaliteti od splitske koju opisuje kao odličnu. Dok se u menzi njegova rodna grada mogu birati i kombinirati jela, u Solunu na tanjuru dobiješ što dobiješ. Ono do čega drže jesu pak sljedovi – predjelo, glavno jelo, salata, desert, kruh.
- Jako varira. Hrana je ponekad stvarno dobra, ali ponekad jako loša i hladna. Nedavno sam uzeo rižu s gljivama koja je bila loša, ali se zato našla janjetina s krumpirom koja je bila top, to obožavam jesti. Za desert bude rižin griz s cimetom, čokoladni kolač ili nešto s jabukama. Nađe se još pizza, rolice sa špinatom, variva, ribe koje nisu baš kvalitetne, bolonjez koji je dobar ako nije hladan. Pomfirt je očajan, govedina ili svinjetina na lešo znaju biti dobre, opisuje nam Rui.
Svoje Erasmus dane Rui bilježi i na TikToku. S njime nastavljamo razgovarati o Erasmusu. Kaže kako se za razmjenu na 'apsolventskoj' godini u kojoj piše završni rad odlučio kako bi iskusio život u inozemstvu i provjerio je li to nešto što želi u budućnosti. Nikako ne žali za odlukom, dapače, 'Bogu zahvaljuje' što je otišao.
- Neki znaju reći da bude problema s dokumentacijom i skupljanjem papira. Nisam se s time susreo, s Odjela za Erasmus Sveučilišta u Splitu su odlični, a i sa Sveučilištem u Solunu se uspjelo sve riješiti. Grad je izrazito studentski, ima puno sadržaja i uvijek je mnogo toga otvoreno. Jedino s čim se mučim su financije jer je toliko toga za vidjeti i iskusiti, a nemam love za sve to. Ali u globalu, Erasmus je praktički pet mjeseci plaćenog odmora i svakako je dobra odluka tko želi uživati u zadnjim studentskim danima, navodi Rui.
Veli nam da svaki dan stvara nove uspomene te upoznaje brdo ljudi. Rečenica s kojom bi zasad opisao Erasmus je izlazak iz zone komfora.
- Dosta ljudi u Hrvatskoj, pa tako i u Splitu, živi u zoni komfora pa se možda zato ne odlučuju na Erasmus. Imaš prijatelje u Splitu, popiješ kavu na rivi, imaš posao, odnosno komfor. A Erasmus je apsolutni ne-komfor. Sve te to gradi kao osobu. Izlazak iz zone komfore nekima ne paše jer je velika promjena živjeti pet mjeseci u inozemstvu na studentskom budžetu. Ja sam htio izaći iz zone komfora i dobro se snalazim. Svima bih preporučio da idu, posebice u Solun jer je grad ekstra studentski i odličan i nisam mogao bolje izabrati, zaključuje Rui.
@dj_ruui Hvala EU i Erasmus na potpori, koristimo je korisno #erasmusstudent #erasmus #grcka #solun ♬ Fantastična - TBF
