Što znači da je vaš ugovor fakturiran? Evo kad možete očekivati isplatu ako vidite ovu riječ

Znate li što znači da je vaš ugovor fakturiran? Studenti često misle da to znači da je plaćen, ali to nije točno.

Ako redovito radite preko učeničkog ili studentskog ugovora, vjerojatno ste bar jedanput otvorili svoj profil na student servisu i vidjeli da je vaš ugovor u statusu 'fakturirano'. Mnogi u tom trenutku pomisle da fakturirano znači plaćeno pa se uznemire jer novac i dalje ne vide na računu. No, fakturirano zapravo znači da je student servis po vašem ugovoru izdao račun poslodavcu te da poslodavac tek treba uplatiti sredstva. Pojasnili su to iz Studentskog centra Split (SCST) i dodali - samo 'plaćeno' znači da je plaćeno.

Proces isplate plaće preko studentskog ugovora

Na tragu toga, važno je pojasniti kako uopće funkcionira isplata plaće preko student servisa. Naime, poslodavac obračunava broj sati koje je student odradio, a student potpisuje taj obračun kao potvrdu. Potom poslodavac student servisu dostavlja ugovor. Student servis napravi račun i šalje ga poslodavcu, poslodavac uplaćuje novac student servisu, a student servisu studentu.

Sve se mora odraditi jako brzo jer je poslodavac dužan studentu isplatiti plaću u roku od 15 dana od dana završetka posla. S obzirom na to da se ugovor uglavnom izdaje do zadnjeg dana u mjesecu, novac se dakle mora isplatiti do 15. dana u idućem mjesecu.

Student servis namjerno zadržava novac?

SCST je naveo nekoliko mitova koji se vežu za rad preko student servisa, a jedan od njih je upravo da poslodavac isplaćuje plaću 15 dana od dana izdavanja računa. To nije točno.

- Poslodavac je dužan isplatiti plaću 15 dana od dana završetka posla te se iz tog razloga student servisu mora u što kraćem roku dostaviti obračunati ugovor, ističu iz SCST-a.

Student servis studentu uplaćuje novac jedan dan nakon što novac poslodavca sjedne na račun student servisa.