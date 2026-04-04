Što znači da je vaš ugovor fakturiran? Evo kad možete očekivati isplatu ako vidite ovu riječ

Izračunali smo koliko učenici i studenti mogu zaraditi na sezoni: Roditelji moraju paziti
Student koji će za minimalnu satnicu raditi svaki dan u srpnju i kolovozu zaradit će najmanje 3.542,40 eura. Evo što je s učenicima.
Znate li što znači da je vaš ugovor fakturiran? Studenti često misle da to znači da je plaćen, ali to nije točno.
Ako redovito radite preko učeničkog ili studentskog ugovora, vjerojatno ste bar jedanput otvorili svoj profil na student servisu i vidjeli da je vaš ugovor u statusu 'fakturirano'. Mnogi u tom trenutku pomisle da fakturirano znači plaćeno pa se uznemire jer novac i dalje ne vide na računu. No, fakturirano zapravo znači da je student servis po vašem ugovoru izdao račun poslodavcu te da poslodavac tek treba uplatiti sredstva. Pojasnili su to iz Studentskog centra Split (SCST) i dodali - samo 'plaćeno' znači da je plaćeno.
Na tragu toga, važno je pojasniti kako uopće funkcionira isplata plaće preko student servisa. Naime, poslodavac obračunava broj sati koje je student odradio, a student potpisuje taj obračun kao potvrdu. Potom poslodavac student servisu dostavlja ugovor. Student servis napravi račun i šalje ga poslodavcu, poslodavac uplaćuje novac student servisu, a student servisu studentu.
Sve se mora odraditi jako brzo jer je poslodavac dužan studentu isplatiti plaću u roku od 15 dana od dana završetka posla. S obzirom na to da se ugovor uglavnom izdaje do zadnjeg dana u mjesecu, novac se dakle mora isplatiti do 15. dana u idućem mjesecu.
Studenti o povećanju minimalne satnice na 6,56 eura: 'Ne možeš živjet od toga, ali pomogne'
09:13 149 d 07.11.2025
SCST je naveo nekoliko mitova koji se vežu za rad preko student servisa, a jedan od njih je upravo da poslodavac isplaćuje plaću 15 dana od dana izdavanja računa. To nije točno.
- Poslodavac je dužan isplatiti plaću 15 dana od dana završetka posla te se iz tog razloga student servisu mora u što kraćem roku dostaviti obračunati ugovor, ističu iz SCST-a.
Još jedan mit je da student servis namjerno zadržava novac i kasni s plaćanjem studentima. To, ističu, nije istina. Student servis studentu uplaćuje novac jedan dan nakon što novac poslodavca sjedne na račun student servisa. Više o radu preko studentskog ugovora možete čitati ovdje.
Maturanti, postanite studenti na dan i isprobajte studiranje, a možete i osvojiti mobitel ili PlayStation 5
Sveučilište omogućuje učenicima da upoznaju profesore i studente, iskuse predavanja i praktični rad na projektima, a pri tome mogu ostvojiti nagrade.
15:00 3 d 02.04.2026
Olimpijci s Oxforda i Cambridgea dolaze u Zagreb zbog dvojice hrvatskih studenata
Stotinjak najboljih STEM studenata svijeta okupit će se u travnju na natjecanju Delta 2026., gdje ih osim natjecanja čekaju paneli i networking.
10:30 3 d 02.04.2026
Ivo, kemičar koji proučava bakterije protiv kojih nema lijeka, nam je otkrio kako izgleda dan u laboratoriju
Eter koji plane usred laboratorija? Za Ivu je to samo uvod u posao u kojem razvija molekule za borbu protiv bakterija otpornih na antibiotike.
16:00 4 d 01.04.2026
Studiraju na faksu koji spaja STEM i kreativnu industriju, a otkrili su nam jesu li njime zadovoljni
Petra, Luka, Katarina i Ivan upisali su studij u turizmu. Otkrili su nam jesu li svojim izborom zadovoljni, ali i kako je studirati na Futurri.
11:38 5 d 31.03.2026
Nov način da zaboravite na kaos: Posložite obveze i zabavu, sve što vam treba su dva uređaja
Nova Galaxy S26 i Buds4 olakšavaju učenje, snimanje i gaming. Aktivna je i nagradna igra u kojoj možeš osvojiti put u Seoul sa Kristijanom Iličićem.
16:00 6 d 30.03.2026
Predsjednik Zbora veleučilišta o drastičnoj mjeri ministarstva: 'Nova prilika za studente i djelatnike'
Dva veleučilišta pripajaju se sveučilištima zbog pada broja upisanih. Predsjednik Zbora veleučilišta to vidi kao novu priliku za studente i zaposlene.
11:24 15 h 05.04.2026
Dobivaju li studenti povrat poreza ako prijeđu limit? Donosimo objašnjenje
Ako student preko studentskog ugovora zaradi više od 12.000 eura, nakon tog iznosa mora plaćati porez. No, dobiva li onda i povrat poreza?
11:21 15 h 05.04.2026
Studentice Agronomskog fakulteta među najboljima u Europi u ocjenjivanju goveda
Na međunarodnom natjecanju u ocjenjivanju goveda u Parizu, studentice Agronomskog fakulteta ostvarile su izvrsne rezultate.
07:05 2 d 03.04.2026
Veliki student servis preselio u novi prostor: Uveli su i redomat
13:31 59 d 05.02.2026
Studenti ovog studija su najbolji u Hrvatskoj u računovodstvu: Osvojili su više nagrada na natjecanju
Studenti FOI-ja ostvarili su izvanredan uspjeh na najvećem studentskom natjecanju iz računovodstva u Republici Hrvatskoj - Accounting Battle.
07:00 2 d 03.04.2026
Novi dekan Medicinskog fakulteta u intervjuu otkriva: 'Postoji potreba i kapaciteti za upis više studenata'
Josip Španjol bit će dekan riječkog Medicinskog fakulteta do 2029., a u intervjuu uz druge planove otkriva i da je moguće preseljenje ovog Fakulteta.
14:49 3 d 02.04.2026
Čekate plaću od studentskog posla? Banke upozoravaju da danima neće raditi jedna vrsta transakcije
Ako ste ovoga petka očekivali plaću za obavljeni studentski posao, banke imaju važno upozorenje: do utorka se ne provode međubankovne transakc
14:39 3 d 02.04.2026
Veliki obrat nakon upozorenja studenata o curenju podataka na fakultetu: 'Tehnički je moguće'
Slučaj navodne ugroze osobnih podataka na zagrebačkom Filozofskom fakultetu, na koji upozoravaju studenti, dobio je obrat.
10:31 3 d 02.04.2026