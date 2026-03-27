Kako se ispituje voda: Studenti agronomije rade analize u laboratoriju

Studenti Agronomskog fakulteta u Zagrebu u akreditiranom laboratoriju uče analizirati kvalitetu vode i tako spajaju teoriju s praksom.

Studenti Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu tijekom nastave sudjeluju u praktičnom radu u laboratoriju Zavoda za melioracije, čija je voditeljica izv. prof. dr. sc. Monika Zovko, gdje uče kako se određuje kvaliteta vode. Riječ je o akreditiranom laboratoriju u kojem se provode standardizirane analize, a nastava uključuje i studente međunarodnog interdisciplinarnog studija INTER-EnAgro (Okoliš, poljoprivreda i gospodarenje resursima).

U sklopu vježbi studenti samostalno provode postupke određivanja različitih parametara kakvoće vode. Pritom koriste suvremenu laboratorijsku opremu i upoznaju se s metodama koje se primjenjuju u znanstvenim i stručnim analizama.

Rad u laboratoriju omogućuje im uvid u konkretne procedure, od uzorkovanja i obrade uzoraka do provedbe unutarnje kontrole kvalitete. Uče kako se određuju kemijska i fizikalna svojstva vode, što je važno za procjenu njezine prikladnosti za različite namjene, uključujući poljoprivredu.

Tijekom vježbi studenti sudjeluju u svim fazama analize, uključujući interpretaciju rezultata. Takav način rada pomaže im povezati teorijska znanja s praktičnim iskustvom, osobito u području upravljanja vodnim resursima i melioracijskih sustava.

Vježbe vodi doc. dr. sc. Jelena Horvatinec Isaković, a poseban naglasak stavlja se na točnost mjerenja, pravilno rukovanje laboratorijskom opremom i razumijevanje rezultata analiza.

Ovakav oblik nastave studentima pruža vrijedno iskustvo koje ih priprema za budući rad u istraživačkim institucijama, laboratorijima za kontrolu kvalitete te u sektoru upravljanja vodnim resursima.