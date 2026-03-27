Znate li za ovu zelenu oazu Agronomskog fakulteta? U njoj raste i kultivar poznat diljem svijeta

Smješten u okruženju parka Maksimir, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu krije i svoju skrivenu cvjetnu oazu u kojoj se mogu naći zanimljive i neobične ukrasne biljne vrste. Edukacijski vrt i botanička zbirka Zavoda za ukrasno bilje i krajobraznu arhitekturu namijenjen je prije svega studentima studija Hortikultura i Krajobrazna arhitektura, a služi za održavanje predavanja i praktične nastave iz više predmeta. Osim toga, ovdje studenti mogu sudjelovati u radu izvannastavne grupe, ali i znanstvenim istraživanjima. U vrtu se također organiziraju radionice izrade terarija i bonsaija, prigodna događanja te druženja studenata i profesora.

Šetnja kroz vrt i zbirku

Vrt je okružen živicom i stablima koji ga djelomično zaklanjanju od pogleda izvana. Kroz vrt vas vodi stazica uz koju su pravokutne gredice ispunjene ukrasnim travama, lukovičastim i cvjetnim vrstama. Biljke su na gredicama kombinirane prema različitim kriterijima: visini, teksturi listova, vremenu cvatnje i boji cvjetova. Prevladavaju hladne i nježne boje: ljubičasta, plava i ružičasta, a među njima je zbog kontrasta posađena pokoja vrsta žutih ili narančastih cvjetova. Posebno se ističe vrsta Coreopsis verticillata 'Zagreb', poznata kao djevojačko oko, kultivar koji je pedesetih godina 20. stoljeća stvoren baš u ovom vrtu, a danas je poznat i koristi se diljem Europe i Sjeverne Amerike.

Nakon otvorenog prostora, ulazi se u sjenoviti dio ispod stabala, gdje se nalaze pomno odabrane vrste za takva područja. Ovdje rastu poznate samonikle šumarice, đurđice i ciklame, ali i nesvakidašnji kultivari srdašca, različitih vrsta paprati, ljiljana i vrtnih orhideja. Iako u sjeni prevladava zelena boja, zbirku obogaćuju ljubičasti, narančasti, crveni i žuti listovi koraljnih zvončića te crni listovi japanske mondo „trave“. U najtamnijim dijelovima posebno se ističu sitni modri cvjetovi i srebrni listovi kavkaske potočnice.

Staza dalje vodi do drvene vrtne sjenice iza koje su smještena dva plastenika: jedan za uzgoj velikog broja egzotičnih biljnih vrsta, a drugi za uzgoj zavičajnih vrsta ukrasnih trajnica.

Imaju i jezerce

Vrijedan dio vrta čini i zbirka ukrasnih grmova, u kojoj se mogu pronaći neobične hortenzije, japanske suručice, bazga tamnih listova, fisokarpus žutih listova te mirisni ananas-grm. Ukrasni grmovi često su nedovoljno zastupljeni u krajobraznom uređenju, iako postoje brojne vrste koje su dekorativne i vrijedne jer pridonose povećanju bioraznolikosti u gradovima.

Element koji se rijetko susreće u vrtovima jest jezerce. Ovo nije namijenjeno kupanju, već je u potpunosti ispunjeno vodenim biljem poput perunika, šaševa i lopoča, a u njemu plivaju i zlatne ribice (ako ih uhvatite, možda vam ispune želju).

Kao i svaki vrt, i ovaj se mijenja kroz godišnja doba, no kad god ga posjetite, njegovi zeleni stanovnici neće vas samo zadiviti, nego će vas i mnogočemu podučiti.