Hrvatska je dobila 35 novih doktora znanosti, ovo su njihova imena

Na Sveučilištu u Zadru ovih je dana promovirano 35 doktorica i doktora znanosti i sedam specijalistica upravljanja odgojno-obrazovnom ustanovom.

Promocija doktora znanosti na Sveučilištu u Zadru | foto: Sveučilište u Zadru

Hrvatska je dobila 35 novih doktorica i doktora znanosti koji su ovih dana promovirani na Sveučilištu u Zadru. Ovo sveučilište izvodi i studij vođenja i upravljanja odgojno-obrazovnom ustanovom pa je promovirano i sedam specijalistica koje su završile taj specijalistički studij. Rektor Josip Faričić među ostalim je istaknuo da postizanje ove titule, koja se nalazi na vrhu puta formalnog obrazovanja, ne znači ujedno i kraj putovanja.

- S tog ćete imati šire vidike za promatranje svijeta kako biste taj svijet svojim daljnjim radom i doprinosom mogli obogatiti, učiniti ga boljim za sebe, za svoju domovinu, ali i za sve ljude, rekao je rektor Faričić.

Rektor: 'Odavno imamo krizu relativizacije svih mogućih vrijednosti pa i relativizacije čovjeka'

Promovente je pozvao da u svakoj osobi gledaju čovjeka s njegovim dostojanstvom, potrebama i teškoćama.

- Trebamo biti oni koji će prihvatiti i onoga koji je Drugi, koji je različit, s kojim ne dijelimo isti svjetonazor, sklonosti, u onoj mjeri u kojoj pritom ne odustajemo od svojih načela. Odavno imamo krizu relativizacije svih mogućih vrijednosti pa i relativizacije čovjeka. Naravno, pozvani ste sve propitivati, ali pritom posvećeno tragati za istinom i svjedočiti istinu gdje god budete živjeli i radili. Nadam se da ste na našem sveučilištu stekli dovoljno 'alata' i metoda te da ćete metodologijom znanosti i morala otvarati put prema istini drugima, a pritom ne umišljati da ste njezini gospodari, poručio je rektor Faričić.

Kako je priopćeno sa zadarskog sveučilišta, prigodni Lectio magistralis o doktoratima na starom zadarskom sveučilištu održao je počasni doktor Sveučilišta u Zadru Stjepan Krasić.

- Za razliku od naših zemaljskih vrhova, u znanosti nema kraja. Čovjek teži prema visini i mora biti svjestan da nikada ne može doći do kraja. Naslov doktora se nekada izjednačavao s plemićkim naslovom jer znanost i znanstvenici oplemenjuju naše društvo. Nakon svladavanja teorijskih ispita sada za vas počinju praktični, jer narod s punim pravom očekuje da stečeno znanje počnete dijeliti s drugima kako bi društvo imalo sigurnu budućnost, poručio je Krasić promoventima.

Tko su promovirani?

Promovirane doktorice i doktori znanosti su: Iva Ančić, Luka Antonina, Nataša Barišić, Anna Bortoletto, Mislav Stjepan Čagalj, Antonia De Castro Burica, Stipan Dilber, Ivona Drašić Šarić, Anamarija Eterović Borzić, Maja Ferenec Kuća, Veronika Galić, Anita Gamulin, Camilla Granzotto, Laura Grzunov, Marijana Tomić, Sanda Hasenay, Ljubica Ilievska Radošević, Jelena Ivelić Telišman, Andrea Katavić, Luka Knez, Lana Lovrenčić, Klaudija Mandić, Jasminka Maravić, Kristina Matijević, Žana Matulić Bilač, Krešimir Mijić, Agnes Milovan-Solter, Mihovil Mlikotić, Krešimir Nevistić, Radmila Pavličić, Hrvoje Petrušić, Andrea Rados Bajlo, Mirna Tkalčić Simetić, Frane Vrkić, Dragutin Vurnek, Silvija Zec.

Promovirane specijalistice su: Irena Ivanović, Tihana Koren, Mirjana Miočić, Gorana Rakić, Silvana Srdanović Kalinski, Kristina Šarić Radan, Jelena Tomić.