Kaos nakon oluje: Poplavljen kultni studentski klub, neko vrijeme bit će zatvoren'

Iz Kluba studenata Fakulteta političkih znanosti javljaju da je njihov prostor stradao u nevremenu. Zbog sanacije na neko vrijeme će biti zatvoren.

U teškom nevremenu koje je pogodilo Zagreb krajem prošlog tjedna oštećeno je više od 60 vrtića te četrdesetak osnovnih i dvadesetak srednjih škola. Detaljnih informacija o šteti na zgradama fakulteta još nema, no studenti Fakulteta političkih znanosti (FPZG) obavijestili su javnost da je poplavljen njihov prostor za druženje u nedavno obnovljenoj zgradi.

- Zbog vremenskih nepogoda prošlog tjedna prostor kluba je bio poplavljen i trenutačno je u procesu sanacije. Zbog toga, dok se prostor ne sanira, nećemo moći koristiti prostor i posluživati pića našim članovima unutar prostora. Čim dobijemo potvrdnu informaciju da je prostor siguran za korištenje obavijestit ćemo vas, a do tada nam se pridružite na drugima aktivnostima koje pripremamo!, izvijestili su iz Kluba studenata Fakulteta političkih znanosti (KSFPZG).

Klub djeluje već dulje od 10 godina

Za mnoge studente FPZG-a Klub je omiljeno mjesto gdje su za sitniš mogli popiti kavu ili Cedevitu. Iako su u blizini i neki popularni kafići, brojni studenti vrijeme između predavanja radije su provodili u ovom malom, ali simpatičnom prostoru.

U prostor se ulazi direktno iz dvorišta fakulteta, a u njemu rade volonteri. Inače je otvoren svakog radnog dana, a studenti ga koriste za opuštanje i učenje te se u njemu često organiziraju događaji poput turnira u beli ili šahu ili zajedničkog gledanja filmova.

Iza prostora stoji istoimena studentska udruga koja djeluje još od 2013. godine. Njeni članovi nisu samo studenti FPZG-a, već i drugi kojima su interes promicanje i zagovaranje prava i interesa studenata te mladih općenito i organiziranje različitih zabavnih i edukativnih sadržaja.

Nakon praznika sve se vraća u normalu

Članovi KSFPZG-a neko će vrijeme biti bez svog prostora, no događaji koje su najavili na drugim mjestima održat će se po planu.

Podsjetimo, ovog tjedna nastavljaju se radovi na oštećenim školama diljem Zagreba. Učenici ne idu u školu jer su na uskršnjim praznicima, a iz Grada poručuju da očekuju da će škole nakon praznika već sljedeći tjedan započeti s redovnim radom. Za studente nastava se redovno održava prema akademskom kalendaru, a nastava prošlog petka na nekim fakultetima iznimno je otkazana zbog olujnog nevremena.