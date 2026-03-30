Filip je tek na trećoj godini FER-a, a već je među najproduktivnijim mladim znanstvenicima u Hrvatskoj

U srednjoj školi objavio je prvi rad, a danas istražuje elektromagnetske pojave i objavljuje u međunarodnim časopisima. Filip je novi gost Podkista.

Gost nove epizode FER-ovog podcasta je Filip Vučić, student treće godine Elektrotehnike i informacijske tehnologije na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. Filip je jedan od najproduktivnijih mladih znanstvenika u Hrvatskoj.

Iza njega je već šest objavljenih radova u međunarodnim znanstvenim časopisima, a još dva rada nalaze se u procesu recenzije. Njegov istraživački fokus usmjeren je na područje primjene matematičkih metoda na modeliranje elektromagnetskih pojava.

Znanstveni put započeo je još u srednjoškolskim danima radom Primjena sličnosti trokuta u geometriji tankih leća , objavljenim u Matematičko fizičkom listu. Nakon toga posvetio se analizi klasične i statističke mehanike i primjenama u biljaru.

Prijelomni trenutak dolazi tijekom ljeta između srednje škole i studija, kada se okreće elektromagnetskim problemima, osobito elektrostatici. Upravo tada nastaje i njegov prvi međunarodno objavljen rad Cylindrical multipole expansion of electrostatic potential in form of triple sum of associated Legendre polynomials u međunarodnom znanstvenom časopisu Journal of Electrostatics.

Pogledajte cijeli razgovor s Filipom

Svoj istraživački rad nastavlja u području analitičkih metoda i modeliranja međuinduktiviteta, s radovima koje objavljuje u međunarodnim znanstvenim časopisima IEEE Transaction on Magnetics i IEEE Access. Cjelovit popis njegovih radova dostupan je na Google Scholar profilu .

U razgovoru se otvaraju ključna pitanja: kako se baviti znanošću tijekom studija, kako prepoznati i slijediti vlastite interese te pronaći način rada koji donosi rezultate. Dotaknute su i šire teme - odnos matematike, fizike i elektrotehnike, idejama koje dolaze iz filozofije znanosti, ali i o studiranju i odnosu ocjena i razumijevanja.

Razgovor s Filipom jasno pokazuje da vrhunski rezultati ne dolaze slučajno, nego kao posljedica znatiželje, fokusa i sustavnog rada na onome što vas zanima.

Podkist možete pogledati na poveznici.