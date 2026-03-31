Prosvjednice žestoko prozvale Ruđer i FER: 'Govorimo o proizvodnji aparature genocida'

Nekoliko stotina ljudi ovog se ponedjeljka okupilo na Europskom trgu u Zagrebu kako bi podržali prosvjed 'Prekinimo akademsku suradnju s Izraelom!'. Skup su organizirale Studentice za Palestinu, Inicijativa za akademiju solidarnosti i epistemičke pravde (IZASEP) i Inicijativa za slobodnu Palestinu.

Ovaj prosvjed dio je mreže studentskih i akademskih inicijativa koje su protestirale u više od dvadeset europskih gradova. Prosvjed se održao i u Rijeci, gdje su studente podržali i neki od zaposlenika Sveučilišta.

Inicijative studenata traže isključenje Izraela iz programa Obzor Europa, financijskog okvira za istraživanja i inovacije. Inicijative ističu da je Izrael u Obzor uključen posebnim sporazumom, čime mu je od 2021. dodijeljeno više od 1,1 milijarde eura.

'Tražimo potpuni prekid suradnje s režimom okupacije'

Organizatori prosvjeda ističu da je taj novac između ostalog korišten za ulaganje u bespilotne letjelice, oružje i u takozvane anti-terorističke projekte razvoja nadzora, tehnika ispitivanja i korištenja umjetne inteligencije u svrhu represije.

- Proteklih smo godina govorile o šutnji naše akademske zajednice. Šutnji koja nije neutralna. Šutnja koja nije ne-miješanje. Od danas govorimo o sudjelovanju. Govorimo o proizvodnji aparature genocida za cionistički režim. Naše studentice i studenti su od 60-ih godina u borbi protiv fašizma i imperijalizma ujedinjeni s palestinskim kolegama. Borba se nastavlja, u njoj smo rame uz rame. Zato od Europske komisije, naše akademske zajednice i Vlade RH zahtijevamo potpuno isključenje Izraela iz programa Obzor. Tražimo potpuni prekid suradnje s režimom okupacije, s režimom aparthejda, s režimom genocida, rečeno je u ime Studentica za Palestinu na prosvjedu.

Prosvjednice prozvale niz fakulteta i institucija zbog suradnje s Izraelom

Kao najproblematičnije suradnje ističu onu Instituta Ruđer Bošković i Fakulteta elektrotehnike i računarstva i izraelskih sveučilištima u svrhu razvoja vojne tehnologije. Navode da Institut Ruđer Bošković sa Sveučilištem u Tel Avivu, izraelskom tvrtkom Rafael izraelskim Ministarstvom obrane izrađuje senzore i robotiku za pomorski nadzor te da FER sa Sveučilištem u Haifi izrađuje sonare i druge komunikacijske sustave, a s izraelskom tvrtkom GenCell proizvodi energetiku za izraelske zračne i kopnene snage.

Uz to naglašavaju da i institucije koje ne proizvode direktno tehnologiju kroz suradnju s izraelskim institucijama prešutno podržavaju izraelsku politiku.

Za to su prozvale Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, Ministarstvo gospodarstva, Hrvatski šumarski institut, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, KBC Sestre milosrdnice, Hrvatsku zakladu za znanost, Sveučilišni računski centar (SRCE), Hrvatsku akademsku i istraživačku mrežu, Agenciju za mobilnost i programe EU, Hrvatsku agenciju za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Arheološki muzej u Zagrebu, Medicinski, Filozofski fakultet, i Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu te Sveučilište u Splitu i Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku.

'Hrvatske akademske institucije šute'

Na prosvjedu je govorila i profesorica Učiteljskog fakulteta u Zagrebu i pjesnikinja Andrijana Kos-Lajtman, inače članica IZASEP-a. Kos-Leitman kritizirala je što prosvjed nisu organizirali Sveučilište ili barem inicijativa profesora, već su za njega odgovorni studenti.

- Nemoguće je ne zapitati se koliko bi Europa danas bila budnija i humanija da su umjesto studenata, ili uz njih, zajednički prosvjed organizirali oni koji bi im trebali biti orijentir, uzor i poticaj: njihovi rektori, dekani, profesori. I dok pojedina sveučilišta u zemljama s kojima se inače volimo uspoređivati − poput Irske, Belgije, Španjolske, Norveške, Nizozemske, Italije, Švicarske i Slovenije − donose makar i pojedinačne odluke o prekidu akademskih suradnji (a djelomičnu suspenziju Izraela u programu Horizon Europe predložila je čak i po tom pitanju indolentna Europska komisija), hrvatske akademske institucije šute, ponašajući se kao da se baš ništa ne događa!, poručila je Kos-Lajtman.

Pravnica Morana Miljanović pridružuje se humanitarnoj flotili

Neke od sudionica prosvjeda ne staju samo na protestu. Pravnica i brodska kapetanica Morana Miljanović iz Inicijative za slobodnu Palestinu priključila se flotili Global Sumud, međunarodnoj inicijativi koja morskim putem želi dovesti humanitarna sredstva u Palestinu.

- Nova flotila uskoro kreće, i ja u njoj. Naša briga je militantna i politička, naša solidarnost ono što nas povezuje. Naši brodovi osvjetljavaju mrak, navigacijska svjetla moćnija od dronova. Ono što nas povezuje nije umišljena univerzalna humanost već upravo ti globalno-kapitalistički tokovi, lanci i mreže kojima kola oružje i ideologija smrti − to ne biramo, bez obzira na to glasamo li i za koga. Ono što biramo je solidarnost. Biramo otpor, a otpor je život, izjavila je Miljanović na prosvjedu.

'Ne pristajemo na to da se naš rad koristi za provođenje genocida'

Uz njih na prosvjedu su govorile i predstavnice Studentica za Palestinu i Kluba studenata Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Studentice su naglasile da suradnja ne znači neutralnost i da znanost nije apolitična ako pomaže režimu koji čini ratne zločine.

- Kao današnje i buduće nastavnice, znanstvenice i istraživačice, ne pristajemo na to da se naš rad koristi za provođenje genocida i ratnih zločina. Stoga ponavljamo svoj zahtjev do njegova ispunjenja − isključenje Izraela iz programa Obzor i prekid svih akademskih suradnji s Izraelom dok Palestina nije slobodna, poručile su Studentice za Palestinu.