Novi dekan Medicinskog fakulteta u intervjuu otkriva: 'Postoji potreba i kapaciteti za upis više studenata'

Dekan Medicinskog postao rektor: Sad je poznato tko će idućih mjeseci voditi fakultet
07:54 81 d 14.01.2026
02. travanj 2026.
Josip Španjol bit će dekan riječkog Medicinskog fakulteta do 2029., a u intervjuu uz druge planove otkriva i da je moguće preseljenje ovog Fakulteta.
Dužnost dekana Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (MEDRI) za naredno trogodišnje razdoblje, do 30. rujna 2029., obnašat će Josip Španjol. Odlučeno je to na izbornoj sjednici Fakultetskog vijeća u utorak. Podsjetimo, Španjol je ujedno i aktualni vršitelj dužnosti dekana ovog fakulteta, nakon što je prijašnji dekan Goran Hauser izabran za rektora riječkog Sveučilišta.
Ususret izbornoj sjednici, sa Španjolom smo razgovarali o stanju na studijima Medicine u Hrvatskoj te interesu studenata za taj studij. Nakon razdoblja pada i stagnacije interesa tijekom zadnjih pet godina, ovaj dekan ističe da je zamjetan značajan porast, posebno na njihovom Fakultetu. Smatra da u Hrvatskoj postoji potreba, ali i kapaciteti da se na studije Medicine upisuje više studenata - barem od 10 do 15 posto.
- Ono na čemu se svakako mora raditi jest dodatno osuvremenjivanje nastave iz kliničkih predmeta s ciljem uvođenja mentorskog sustava i izvođenja kliničke nastave, to jest vježbi, po principu jedan nastavnik jedan student. S time smo u Rijeci započeli prije šest godina i značajno se približili tom standardu, a u narednom mandatu moramo isto poboljšati te uvesti praktični dio ispita za kliničke predmete, koji ih do sad nisu imali, kako bismo jasno mogli pratiti uspješnost edukacije studenata iz kliničke nastave, a sve sukladno HKO zadanim standardima. U tome će nam svakako pomoći formiranje novih kabineta kliničkih vještina, ističe Španjol.
Nastavno na viziju ovog Fakulteta u predstojećem razdoblju, važno je spomenuti da je Španjol prije uloge vršitelja dužnosti dekana od 2020. bio i zamjenik dekana te prodekan za poslovne odnose. Objašnjava nam da MEDRI, kao i svaka visokoškolska ustanova, ima više različitih kategorija pitanja i prioriteta koje treba riješiti.
- S obzirom na značajni porast interesa za studiranje na našem fakultetu, na svim studijskim programima, a isto i kontinuiranog porasta znanstveno-istraživačke aktivnosti i formiranja novih uspješnih istraživačkih grupa, krucijalni problem je nedostatak prostora i odgovarajuće infrastrukture. Medicinski fakultet djeluje u stoljetnoj zgradi čija prvotna namjena nije bila da bude visoko učilište kao ni znanstveno istraživački centar s brojnim istraživačkim grupama i modernim laboratorijima koji ostvaruju rezultate na europskom i svjetskom nivou. Stoga su već za prethodne uprave započeti projekti pa ćemo tako i dalje nastaviti ulagati u širenje prostornih kapaciteta, ali i istraživačke opreme: izgradnja multifunkcijske dvorane, projekt 'TransMedRI', a u možda ne tako dalekoj budućnosti i preseljenje kompletnog Medicinskog fakulteta na područje Sveučilišnog kampusa u potpuno novu i suvremenu zgradu, otkriva Španjol.
Uz to, kao kombinacija novo-stare uprave planiraju dovršiti projekte koji su započeti.
- Energetska obnova zgrade za uzgoj laboratorijskih životinja, nadogradnja zgrade Centra za proteomiku, formiranje dvaju novih sveučilišnih centara te daljnja digitalizacija i modernizacija nastave na svim studijima u skladu s najsuvremenijim postavkama, uz uporabu 'up to date' tehnika i tehnologije poučavanja. Sve s ciljem daljnjeg povećanja atraktivnosti studiranja na našem fakultetu, kao i boljeg i učinkovitijeg ostvarivanja svih obrazovnih ciljeva, a posebice u izvođenju kliničke nastave u našim nastavnim bazama. To će iziskivati dodatna ulaganja, kako u programsku podršku, tako i u samu opremu i uređenje kabineta vještina za različite specijalnosti. Slijedom navedenog, vizija našeg fakulteta je dodatno se učvrstiti i razvijati kao regionalni lider u medicinskoj edukaciji i znanstveno istraživačkoj izvrsnosti, pojašnjava Španjol.
Kako je biti neurolog na par minuta? Riječki studenti organizirali neobičnu radionicu
Povodom Tjedna mozga studenti Medicinskog fakulteta u Rijeci organizirali su interaktivnu radionicu na kojoj su studenti na kratko postali neurolozi.
09:25 17 d 19.03.2026
Dotaknuli smo se i uvjeta upisa na studije Medicine u Hrvatskoj. Na MEDRI-ju nemaju nikakvih zamjerki.
- Mi smo zadovoljni s našim modelom gdje najveći broj bodova nosi ocjena na državnoj maturi, a manji dio, otprilike 10-ak posto, prosjek ocjena tijekom srednjoškolskog obrazovanja. Smatramo kako je to najtransparentniji i najobjektivniji model da se upišu odista najbolji srednjoškolci/studenti, mišljenja je Španjol.
Kad je riječ o odnosu i suradnji sa studentima MEDRI-ja, dekan ističe da je ova uprava, kao i prethodna, jasnog stava kako se strateški projekti koji se odnose na poboljšanje nastavnog procesa i studentskog standarda ne mogu uspješno ostvariti bez tijesne suradnje svih dionika sustava.
- Stoga smo bili i ostat ćemo u potpunosti otvoreni prema svim oblicima suradnje sa studentima. Bit ćemo im podrška u svim njihovim projektima i u hodu ćemo se kontinuirano prilagođavati njihovim opravdanim sugestijama i zahtjevima. Studenti će i dalje aktivno sudjelovati u radu uprave te se uvijek bez straha i susprezanja mogu obratiti bilo kojem članu uprave, ali isto tako i bilo kojem nastavniku našeg fakulteta, zaključuje Španjol.
Dodajmo da je Španjol, kao što smo ranije pisali, ugledni riječki urolog, subspecijalist urološke onkologije i transplantacije bubrega pri Kliničkom bolničkom centru Rijeka (KBC Rijeka). Ondje je od 2014. i predstojnik Klinike za urologiju. Njegova stručnost prepoznata je i izvan naših granica, pa je ujedno i konzultat Splošne bolnišnice Izola u Sloveniji. Diplomirao je upravo na Medicinskom fakultetu u Rijeci, a ondje je 2005. i doktorirao.
U njegovoj biografiji stoji i da je dobitnik nekoliko nagrada za dostignuća u medicini, član brojnih stručnih i znanstvenih društava i redoviti član Akademije medicinskih znanosti Hrvatske već deset godina. U javnosti je zapažen slučaj iz 2024. kada je tim riječkih kirurga pod vodstvom Španjola izveo vrlo rijedak zahvat presađivanja bubrega djeteta starog deset dana 52-godišnjem muškarcu.
