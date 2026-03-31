Država gasi veleučilište, doznajemo što će biti sa studentima: Ljetos popunili manje od 10% mjesta

MZOM pripaja kninsko veleučilište Sveučilištu u Splitu zbog loših upisa. Tvrde - studenti i zaposlenici neće biti oštećeni u procesu.

Bujanje studija i rast upisnih kvota višegodišnji je problem sustava visokog obrazovanja u Hrvatskoj. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM) prelomilo je i odlučilo pripojiti Veleučilište 'Marko Marulić' Sveučilištu u Splitu.

Protekli ponedjeljak u MZOM-u je održan i sastanak na tu temu. Dekanicu Marijanu Drinovac Topalović pitali smo što ova odluka znači za studente, maturante koji su već u Postani student prijavili studije i zaposlenike.

- U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta iskazano je da će svi studenti Veleučilišta završiti studij u Kninu, pod istim uvjetima. Veleučilište 'Marko Marulić' u Kninu uredno će, sukladno zakonskim propisima, upisivati studente u iduću akademsku godinu, navodi dekanica Marijana Drinovac Topalović za srednja.hr.

Dodala je i da su iz Ministarstva dobili odgovor da je odluka o pripajanju donesena sukladno planiranim aktivnostima u sklopu Nacionalnog plana otpornosti i oporavka (NPOO).

- Resorno Ministarstvo dalo je usmene garancije da svi zaposlenici Veleučilišta ostaju na svojim radnim mjestima, odnosno da neće biti promjena u radno-pravnom statusu zaposlenika, odgovorila je dekanica za srednja.hr.

'Popunjenost upisnih kvota na ljetnom roku iznosila je manje od 10 posto'

Iz MZOM-a potvrđuju navode dekanice, ali i jasno odgovaraju da je odluka o pripajanju uslijedila nakon loših upisa i drastičnog pada studenata na Veleučilištu u Kninu.

- Broj maturanata u Republici Hrvatskoj kontinuirano se smanjuje, a Veleučilište u Kninu bilježi pad broja studenata od preko 50 posto u posljednjih pet godina - sa 297 studenata u akademskoj godini 2021./2022. na 144 u tekućoj akademskoj godini. Popunjenost upisnih kvota na ljetnom roku iznosila je manje od 10 posto, što je najniže među svim veleučilištima u Hrvatskoj. Ovakav trend nije je u interesu studenata, zaposlenika ili lokalne zajednice, stoji u odgovoru službe za odnose s javnošću MZOM-a.

Ministarstvo ne odustaje od toga da u Kninu postoje studiji, kažu da je ovo bolje za studente

Međutim, iz odgovora koji su nam poslali može se iščitati da i dalje ne odustaju od toga da u Kninu postoje studiji, a ne zatvaraju i mogućnost da se pokreću novi, samo pod okriljem sveučilišta. Dovođenje sveučilišta u Knin, ističu, 'treba promatrati kao stratešku razvojnu priliku, a ne samo kao administrativnu promjenu'.

- Studenti, prelaskom na Sveučilište dobivaju sveučilišnu diplomu, veću mobilnost unutar sustava, širi izbor studijskih programa i lakši nastavak obrazovanja na diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Time se značajno povećava njihova konkurentnost na domaćem i europskom tržištu rada. Studenti su u središtu ove transformacije i njihova prava ostaju u cijelosti zaštićena. Zaposlenicima ulaskom na sveučilište donosi jasniju i ambiciozniju karijernu perspektivu, a posljedično i povećanje primanja. Otvaraju se mogućnosti znanstvenog napredovanja, uključivanja u istraživačke projekte i izbora na znanstveno-nastavna radna mjesta. Kontinuitet kvalitetne nastave na stručnim studijima u potpunosti se zadržava. Nastava će se i dalje izvoditi u Kninu, a sva radna mjesta i prava zaposlenika bit će zaštićena u skladu sa zakonom, poručuju iz MZOM-a.

Ulazak Sveučilišta u Grad Knin, poručuju iz Ministarstva, 'otvara prostor za cjelovitu vertikalu obrazovanja - od stručnih do sveučilišnih i doktorskih studija'.

- To znači i aktivnije sudjelovanje u nacionalnim i europskim istraživačkim projektima, jačanje znanstveno-istraživačkog kapaciteta te podizanje razine obrazovnih programa, mogućnosti za cjeloživotno učenje te pružanje usluga gospodarstvu. Lokalnoj zajednici i gradu Kninu, jača visokoobrazovna institucija u sustavu Sveučilišta znači snažniju podršku gospodarstvu, veći inovacijski kapacitet i dodatno pozicioniranje Knina kao grada znanja, tehnologije i razvoja. Posebno ističemo da se svi investicijski projekti, uključujući pružanje usluga gospodarstvu vrijedno više od dvadeset milijuna eura, nastavljaju realizirati u Kninu, poručuju iz MZOM-a.

Trvde da su studenti i zaposlenici zaštićeni

Kao pozitivan primjer navode iskustvo pretvaranja bivšeg Veleučilišta u Požegi u dio Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Nakon toga je osnovan Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi, a u Ministarstvu rezultate smatraju pozitivnima 'za instituciju, studente i lokalnu zajednicu'.

Kada je pak riječ o Veleučilištu u Kninu ističu - u sljedećim danima detaljno će se razraditi dinamika procesa i međusobni odnosi.

- S tim u vezi u Ministarstvu se održavaju sastanci sa predstavnicima Veleučilišta i Sveučilišta u Splitu kako bi se detaljno razjasnili svi aspekti postupka - od statusa zaposlenika i studenata do nastavka izvođenja studijskih programa i realizacije razvojnih projekata. Ministarstvo jamči i osigurava da se ovaj proces provede na način koji štiti interese svih uključenih strana - studenata, zaposlenika i lokalne zajednice - te da rezultira snažnijom, kvalitetnijom i razvojno usmjerenom institucijom, poručuju iz MZOM-a.