Veliki obrat nakon upozorenja studenata o curenju podataka na fakultetu: 'Tehnički je moguće'

Već smo pisali o situaciji na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (FFZG) u kojoj Studentski zbor upozorava na navodne 'kritične sigurnosne propuste' u sustavu molbi koji koriste svi studenti ovog Fakulteta. Posljedično, upozorili su na ugrozu osobnih podataka studenata. Kako su nam tada ispričali, propuste je prilikom pokušaja prijave u sustav otkrio jedan student, a riječ je o sustavu eUniApp koji je razvila tvrtka SETMED, d.o.o.

Studentu se tijekom prijave u sustav na zaslonu pojavila greška iz koje je, upozorili su iz Zbora, vidljivo da poslužitelj pohranjuje lozinke korisnika. To je, naveli su, 'posebice opasno jer je sustav povezan i sa Studomatom i sustavom e-Građani'. Iz Studentske službe ovog Fakulteta, dodali su iz Zbora, studentu su rekli da je spomenuta greška nastala zbog toga što student u lozinki koristi određeni znak.

Iz Ureda dekana ovog Fakulteta Domagoja Tončinića to su naveli i za portal srednja.hr. Ipak, za isti članak iz SETMED-a su rekli da to nije moguće, ali da sustav ne pohranjuje lozinke te da studenti nemaju razloga za brigu, jer se 'autentifikacija korisnika u potpunosti odvija putem AAI@EduHr sustava'. Kako su rekli, oni se oslanjaju na 'postojeću, sigurnu i široko korištenu infrastrukturu AAI@EduHr sustava'.

Srce: 'To je tehnički moguće'

Nastavno na to obratili smo se Sveučilišnom računskom centru (Srce) koji upravlja AAI@EduHr sustavom. Cijela priča dobiva obrat zbog toga što iz Srca kažu da aplikacija eUniApp nije među aplikacijama koje koriste središnji sustav jedinstvene autentikacije korisnika (Single sign-on, SSO) AAI@EduHr.

- SSO sustav AAI@EduHr je centralizirani autentikacijski servis u kojem korisnici svoju korisničku oznaku i zaporku unose isključivo u sigurnom okruženju sustava AAI@EduHr i u tom slučaju davatelj usluge (aplikacije) nema pristup korisničkoj zaporci niti ju može pohraniti. Kod aplikacija koje ne koriste SSO sustav AAI@EduHr korisnici unose vjerodajnice u obrazac same aplikacije i tehnički je moguće da takva aplikacija obrađuje ili pohranjuje zaporku, ovisno o njezinoj implementaciji, objašnjavaju iz Srca.

Dodaju da je aplikacije koje koriste SSO AAI@EduHr lako prepoznati jer se korisnik kod prijave u aplikaciju preusmjerava na standardiziranu prijavnu stranicu sustava AAI@EduHr, što je prikazano u Uputama za sigurno korištenje. Dodaju da je prijava s AAI@EduHr podacima moguća i u drugim aplikacijama, ali da ona ne podrazumijeva istu razinu sigurnosti.

- Napominjemo da je moguće koristiti elektronički identitet iz sustava AAI@EduHr i kroz lokalne sustave (na primjer sinkronizacijom korisničkih podataka i uporabom fakultetskog Active Directory, AD), te da je iz perspektive sustava AAI@EduHr to dozvoljeno u slučaju fakultetskih aplikacija, no to nije isto što i korištenje SSO sustava AAI@EduHr i ne podrazumijeva iste sigurnosne mehanizme, niti istu razinu sigurnosti. Dio sigurnosnih mehanizama je u tom slučaju implementiran na strani same aplikacije, pojašnjavaju iz Srca.

I iz Srca kažu da nema ograničenja u korištenju znakova u lozinkama

Uz to, napominju da ni AAI@EduHr sustav nema ograničenja u korištenju specijalnih znakova u zaporkama.

- Korištenje znakova poput točke ili apostrofa ne uzrokuje poteškoće u radu SSO sustava niti aplikacija koje ga ispravno koriste, zaključuju iz Srca.

Stoga smo se ponovno obratili Uredu dekana FFZG-a s upitom kako je došlo do informacije da određeni znak u lozinki može uzrokovati grešku ako to demantiraju i Srce i SETMED. Između ostalog upitali smo ih i mogu li biti sigurni da sustav ne pohranjuje lozinke i potvrditi da studenti nemaju razloga za zabrinutost, no odgovor je ovog puta izostao.

Još jednom smo se obratili i SETMED-u. Direktorica Anita Gaković kaže nam da ni u prvom odgovoru nisu tvrdili da eUniApp koristi središnji sustav jedinstvene autentikacije u smislu SSO implementacije, već da se oslanja na AAI@EduHr sustav kao autentifikacijski mehanizam

- Kao što su i iz SRCA naveli, AAI@EduHr moguće je koristiti na različite načine, ne isključivo kroz SSO, što je u skladu s načinom rada eUniApp rješenja, objašnjava Gaković.

SETMED potvrđuje da sustav ne sprema lozinke studenata

Iako se bi lako mogao steći dojam da se njihova garancija sigurnosti podataka studenata u prvotnim odgovorima temeljila isključivo na oslanjanju na 'postojeću, sigurnu i široko korištenu infrastrukturu AAI@EduHr sustava', Gaković kaže da to nije tako.

- Naš odgovor o sigurnosti ne temelji se na načinu implementacije pojedinog autentifikacijskog modela, već na činjenici da eUniApp ne upravlja osjetljivim autentifikacijskim podacima korisnika. Podaci studenata su sigurni, nije došlo do nikakvog curenja osobnih podataka te ne postoji razlog za zabrinutost, potvrđuje Gaković.

Dodaje i da to što postoji tehnička mogućnost da neka aplikacija obrađuje ili pohranjuje zaporku, što su ranije objasnili iz Srca, ne znači da se to u praksi i događa.

- eUniApp ne bilježi niti pohranjuje lozinke korisnika. Autentifikacija se odvija putem AAI@EduHr sustava, što znači da eUniApp nema pristup lozinkama niti ih može obrađivati ili pohranjivati. Možemo potvrditi da sustav ne sprema lozinke studenata, zaključila je Gaković.

Dodajmo da je redakcija portala srednja.hr u posjedu snimke zaslona greške koja se u sustavu prikazala studentu. Ipak, iz Ureda dekana FFZG-a još uvijek nismo primili objašnjenje cijele situacije i odgovor na pitanje kako je došlo do dezinformacije da se greška dogodila korištenjem određenog znaka.