Dobivaju li studenti povrat poreza ako prijeđu limit? Donosimo objašnjenje

Ako student preko studentskog ugovora zaradi više od 12.000 eura, nakon tog iznosa mora plaćati porez. No, dobiva li onda i povrat poreza?

Oni studenti koji tijekom godine prijeđu 12.000 eura zarade preko student servisa moraju plaćati porez. Tada se postavlja i logično pitanje: mogu li taj porez kasnije dobiti natrag kroz olakšicu za mlade, odnosno povrat poreza?

Odgovor je - ne. Kako stoji na stranici Porezne uprave, olakšica za mlade odnosi se samo kada student radi preko ugovora o radu. Zarada preko studentskog ugovora ne smatra se plaćom, nego drugim dohotkom, pa se na nju ta olakšica ne primjenjuje.

Zbunjujuća je i situacija kada neki studenti dio godine rade preko student servisa, a dio preko ugovora o radu. U tom slučaju, navodi Porezna, osobni odbitak već je 'iskorišten' kroz neoporezivi limit od 12.000 eura i student ne može dobiti povrat poreza.

Na kraju godine Porezna uprava automatski radi godišnji obračun. Do 30. lipnja šalju rješenje na kućnu adresu u kojem piše imate li pravo na povrat ili možda morate nešto nadoplatiti. Upravo iz tog rješenja možete vidjeti što se s vašim porezom dogodilo i zašto.