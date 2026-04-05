Predsjednik Zbora veleučilišta o drastičnoj mjeri ministarstva: 'Nova prilika za studente i djelatnike'

Dva veleučilišta pripajaju se sveučilištima zbog pada broja upisanih. Predsjednik Zbora veleučilišta to vidi kao novu priliku za studente i zaposlene.

Veleučilište 'Marko Marulić' u Kninu i Međimursko veleučilište u Čakovcu više neće biti samostalne ustanove. Kninsko se pripaja Sveučilištu u Splitu, a čakovečko Sveučilištu Sjever. Da je takav scenarij neizbježan, dalo se naslutiti prema izjavama čelnih osoba u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih kroz proteklih godinu dana. Općenito na svim tipovima studija u prošloj je akademskoj godini na 170 studija prijediplomske razine bilo nula upisanih studenata.

'Već dugi niz godina u javnom prostoru govori se o racionalizaciji'

Predsjednik Zbora veleučilišta Republike Hrvatske, tijela koje okuplja dekane veleučilišta diljem Hrvatske, Željko Sudarić za srednja.hr ističe kako smatra da odluka Ministarstva ne znači prestajanje postojanja veleučilišta koja se pripajaju, 'već novu priliku kako za studente i zaposlenike', kao i lokalnu zajednicu.

- Već dugi niz godina u javnom prostoru govori se o racionalizaciji, pripajanjima i integraciji pojedinih veleučilišta, a sve zbog trenutačne demografske slike, drastičnog pada maturanata i manje upisanih studenata na studijske programe, odgovorio nam je Sudarić, inače dekan Veleučilišta u Vukovaru, sredinom tjedna

Nakon ljetošnje mature srednja.hr analizirala je bujanje kvota i istodobni pad broja maturanata. Konkretno, objasnili smo da su svi maturanti u 2025. uspjeli položiti državnu maturu, mogli bi popuniti 70 posto upisne kvote. Prije deset godina bilo je više maturanata, a manje upisnih mjesta i studija pa su tada svi maturanti mogli popuniti pristojnih 98 posto kvote.

Bilo je kritika na račun veleučilišta

U siječnju je objavljen zapisnik sa sjednice Rektorskog zbora iz studenog, a kvote su bile ključna tema. Iz zapisnika je vidljivo da je državna tajnica u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih, Iva Ivanković jasno istaknula da situacija nije održiva te da bi se studijski programi koji nemaju dovoljan broj kandidata trebali restrukturirati, odnosno modernizirati i prilagoditi tržištu rada ili ugasiti. Predsjednik rektorskog zbora Josip Faričić, ujedno i rektor Sveučilišta u Zadru, piše u zapisniku, istaknuo je tada 'da su se neka veleučilišta udaljila od svoje izvorne svrhe'.

- Umjesto razvoja stručnih studija u skladu s potrebama gospodarstva, neka su veleučilišta osnivala studije slične sveučilišnima i to u neposrednoj blizini sveučilišnih središta što dovodi do preklapanja programa i smanjene učinkovitosti sustava, piše u zapisniku sjednice Rektorskog zbora iz studenog.

Sudarić za srednja.hr kaže da se slaže da je potrebno usklađivanje upisnih kvota sa stvarnim demografskim i gospodarskim kretanjima, a s tim i stvaranje jasnih kriterija za održivost studijskih programa, kako na veleučilištima tako i sveučilištima.

- Veleučilišta su oblikovana pri svom nastajanju za potrebe lokalnog i regionalnog tržište rada i upravo u manjim sredinama imaju veliku vrijednost i značenje. Veleučilišta su i osnovana za rad s manjim brojem studenata te manje studentske grupe koje imaju i svoje prednosti - omogućuju kvalitetniji rad i individualni pristup. Kako sam član Rektorskog zbora i o navedenoj temi se kontinuirano raspravlja i daju osobna mišljenja, ali nitko od rektora nikada nije 'upirao prst' na veleučilišta kako glavni problem današnje situacije. Osobnog sam stava da prvo svatko, bio on rektor ili dekan, treba prvo raditi na razvoju svoje institucije, a onda raspravljati o drugim institucijama, navodi Sudarić.

'Naši studenti i Alumni su nam potvrda da dobro radimo'

A kako na sve ovo gleda kao dekan Veleučilišta u Vukovaru? Smatra da ono ide u dobrom smjeru.

- Kao dekan Veleučilišta u Vukovaru osobno sam se uvjerio da se s puno znanja i rada, ulaganjem u ljudske potencijale i infrastrukturu, te jakom sinergijom s resornim ministarstvom, lokalnom i regionalnom samoupravom, te najvažnije gospodarstvom može napraviti puno za razvoj samog veleučilišta, studente i djelatnike, a naši studenti i Alumni su nam potvrda da dobro radimo, ističe Sudarić.