Velika promjena u radnom vremenu menzi: Neke su već zatvorile, evo gdje možete jesti

S obzirom na predstojeće blagdane, neke su menze promijenile radno vrijeme. Provjerili smo i koje će dežurati u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku.

Pred nama su Uskrs i Uskrsni ponedjeljak pa menze diljem zemlje neće raditi po uobičajenom radnom vremenu. Neke su s radom prestale već ove srijede, a u nekim gradovima u nedjelju i ponedjeljak neće raditi ni jedna. Provjerili smo koji će studentski restorani u nedjelju i ponedjeljak biti dežurni u četiri najveća studentska grada u Hrvatskoj - Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku.

U Zagrebu već zatvorene neke menze

Studenti koji će nedjelju i ponedjeljak provesti u Zagrebu neće moći jesti ni u jednoj menzi, potvrdio je Studentski centar u Zagrebu (SCZG). Već u srijedu s radom je prestao restoran Manducath na Kampusu Hrvatskoga katoličkog sveučilišta (HKS).

Zaključno s ručkom 2. travnja u 15 sati s radom prestaje restoran u Studentskom domu 'Cvjetno naselje'. Također, istog dana zaključno s ručkom s radom prestaju i restorani u Studentskom domu 'Lašćina', ZUK Borongaj, Ekonomija, Medicina, Savska, Express restoran, RGN-PBF, Filozofski i Gaudeamus. Dana 4. travnja zaključno s ručkom do 14 sati s radom prestaje i restoran u Studentskom domu Stjepan Radić.

- Od 7. travnja 2026. godine svi restorani rade po uobičajenom radnom vremenu, poručili su iz SCZG-a.

U Splitu će menze raditi na Uskrsni ponedjeljak

U Splitu će na Veliki petak do 19 sati raditi Restoran Kampus i Zalogajnica B.B. Caffe bar Tinel će, kao i trgovina, raditi do 15 sati, dok ostali objekti neće raditi. Na Veliku subotu do 15 sati radit će Restoran FGAG i Restoran Index, dok drugi objekti neće raditi. Na Uskrs neće dežurati ni jedna menza, a na Uskrsni ponedjeljak po redovnom radnom vremenu radit će Restoran Stop i Hostel Spinut. Ostali objekti bit će zatvoreni.

U Rijeci dežurne dvije menze

Riječki studenti neće ostati gladni. Studentski centar u Rijeci (SCRI) potvrdio je da su dežurni restorani za vrijeme blagdana Kampus i Mini. U nedjelju i ponedjeljak radit će oba restorana, od 12 do 19 sati.

U Osijeku za Uskrs i Uskrsni ponedjeljak neće dežurati ni jedna menza

Iz Studentskog centra u Osijeku (STUCOS) potvrdili su nam da će u subotu 4. travnja raditi Restoran Campus, i to od 11:30 do 14:30, uz napomenu da se hrana poslužuje do 14 sati. Od 8 do 14 sati radit će i Kantina X-ica, a ostali objekti bit će zatvoreni. Na Uskrs i Uskrsni ponedjeljak neće dežurati ni jedna menza niti drugi objekti.