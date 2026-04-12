Oni su iz Zagreba otišli na studij u neki drugi grad: 'Menza u Osijeku je nemjerljivo bolja'

12. travanj 2026.
Ivan, Dorotea, Bea i Lara iz Zagreba studij su upisali u manjim hrvatskim gradovima. Ispričali su nam o raznim iskustvima, što dobrim, što lošim.
Na Sveučilištu u Zagrebu studira više od 70.000 studenata, što je oko 48,5 posto svih studenata u Hrvatskoj. Od toga je velik broj studenata koji dolaze iz drugih gradova. U usporedbi s maturantima iz drugih dijelova Hrvatske koji razmišljaju o tome hoće li na studij u Zagreb ili neki bliži grad, može se činiti kao da oni iz Zagreba nemaju dvojbe.
Međutim realnost je dosta drugačija, a i mnogi Zagrepčani biraju otići na studij u neki drugi grad. Za to imaju različite razloge, od toga što nisu uspjeli upisati željeni studij u Zagrebu, do toga da traže samostalnost ili žele studirati uz more. Četvero Zagrepčana koji su studirali u nekom drugom hrvatskom gradu ispričali su nam kako im je bilo.
Ivan je upisao studij Prava u Zagrebu, međutim nakon nekoliko godina studija odlučio je prebaciti se na studij u Rijeci. Priča nam da nitko ondje imao predrasude prema tome što je iz Zagreba, i da je kolege interesiralo kako je živjeti u većem gradu.
- Odlučio sam se na taj korak prvenstveno zbog toga što je Pravni fakultet u Rijeci u tom trenutku bio na boljem glasu, i što me više privlačio njihov program. Također, htio sam se odmaknuti od sredine koju sam poznavao i gdje sam se uljuljkao u osjećaj sigurnosti i rutine, priča nam Ivan.
U Rijeci je bio smješten u studentskom domu Ivan Goran Kovačić. Kaže da mu je bilo dosta lijepo, iako je soba bila skučena, a cijeli kat dijelio jednu kupaonicu.
- Kao glavnu razliku bih naglasio to da je Rijeka manja sredina, gdje se brže i jednostavnije povežeš s ljudima. Također, veća je vjerojatnost da ćeš nekoga koga znaš sresti u izlasku/gradu jer se ljudi kreću na sličnim mjestima, priča nam Ivan.
Kaže da je teško pobijediti ugodnost roditeljskog doma, pa mu je hrana ipak bila bolja kod kuće. U Zagrebu je ponekad išao u menzu na ručak, a u Rijeci je jeo sva tri dnevna obroka. Kaže da su menze podjednako dobre.
Dorotea je studij Biologije u Osijeku upisala jer prvotno nije uspjela upasti na željeni fakultet u Zagrebu. Doduše ideja studiranja u drugom gradu joj se svidjela zbog veće slobode. Kasnije se vratila u Zagreb i ondje upisala i završila studij Veterine.
- Bila sam podstanar u kući u kojoj su na katu također bili mladi studenti tamburaši koji su prilično bučili do dugo u noć pa se bilo teško naspavati, tako da sam morala i mijenjati stan. Od kolega s fakulteta nije nikad bilo predrasuda s obzirom na to da sam bila okružena ljudima iz svih dijelova Hrvatske, ali svatko zna otkud dolaziš, čak i nakon jedne rečenice, priča nam Dorotea.
Dodaje da je druženje s kolegama u Osijeku bilo posebnije jer su ljudi bila iz različitih mjesta. Budući da nije bila kod kuće više je vremena provodila s kolegama, što joj je bilo drugačije iskustvo od onog u Zagrebu. Također kaže da je menza nemjerljivo bolja u Osijeku.
Bea je nakon srednje škole u Zagrebu upisala studij na Učiteljskom fakultetu u Puli, a zatim Akademiju primijenjenih umjetnosti u tom gradu. Za odlazak u manji grad odlučila se zbog zanimljivog studija i osamostaljenja.
- Tijekom preddiplomskog i diplomskog studija bila sam smještena u studentskom domu, bilo je super. Odličan način da upoznaš studente s drugih fakulteta i buduće prijatelje. Kampus, sam po sebi je isto dobar, uvijek se nudi neka aktivnost u koju smo se mogli uključiti u slobodno vrijeme. Kolege su rijetko negativno reagirali na činjenicu da sam iz Zagreba, pokoja fora tu i tamo, ali sve u laganoj zabavi, ispričala nam je Bea.
Lara je studij Sestrinstva u Varaždinu upisala jer u Zagrebu nije upala na taj studij. Kaže nam da je zaključila joj je to najbezbolnija opcija, a Varaždin je najbliže.
- Smještena sam bila u studentskom domu i bilo je jako lijepo. Imaju novi i stari dom koji su oba jako lijepa i modernizirana. Kolege nisu imali predrasude zato što sam iz Zagreba, već sam se osjećala nekako isključeno iz svega pošto su se većinom kolege znali od prije, a ja sam tek došla i nikoga nisam znala, ispričala nam je Lara.
