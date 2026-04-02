Još jedno veleučilište prestaje postojati: Pripaja se obližnjem sveučilištu

Osim kninskog i Međimursko veleučilište pripaja se sveučilištu, u ovom slučaju Sveučilištu Sjever. Dekan objašnjava što to znači za studente.

Nakon odluke da će se Veleučilište 'Marko Marulić' u Kninu pripojiti Sveučilištu u Splitu i de facto prestaje postojati kao visokoškolska ustanova, ista sudbina očekuje i Međimursko veleučilište u Čakovcu. Ta se ustanova pripaja Sveučilištu Sjever koje djeluje u Varaždinu i Koprivnici.

Razgovori oko integracije tek trebaju započeti, navodi dekan Međimurskog veleučilišta Igor Klopotan za srednja.hr, nakon čega će podijeliti više informacija.

- Svi studenti koji su upisani i koji će upisati MEV u ovoj godini završit će studij s uvjetima, kolegijima i zvanjem kako su upisali. Kada se dogodi statusna promjena naše ustanove studenti će zadržati sva prava, studijski programi će se i dalje izvoditi, a studenti i zaposlenici će postati dio Sveučilišta Sjever. Trenutačno imamo 400 studenata koji su upoznati s odlukom osnivača, a ja imam redovne sastanke sa Studentskim zborom i predstavnicima studenata. U pregovore i sam proces integracije uključit će se i Sindikat te pročelnici Odjela, kako bi sam proces bio transparentan i zadovoljavajući za obje ustanove i lokalnu zajednicu, ističe Klopotan za srednja.hr.

Dekan ovo pripajanje vidi kao priliku

Iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih ovih su dana naveli da je u slučaju Veleučilišta u Kninu odluka donesena jer na prošlogodišnjem ljetnom roku nisu uspjeli popuniti ni deset posto upisne kvote.

Kada je riječ o prošlogodišnjim rezultatima upisa na Međimursko veleučilište u Čakovcu, podaci Agencije za znanost i visoko obrazovanje kažu da je na ljetnom roku pravo upisa ostvarilo 62 kandidata na 137 mjesta, a na jesenskom još 15 na 38 mjesta. Prijave studija na Međimurskom veleučilištu u sustavu Postani student u ovom su trenutku i dalje otvorene, a u ponudi su studiji Menadžment turizma i sporta, Računarstvo i Održivi razvoj i to u izvanrednom i redovitom statusu. Dekan Igor Klopotan poslao nam je i priopćenje koje je uputio medijima u vezi pripajanja Sveučilištu Sjever.

- Suočeni smo s jasnim demografskim i društvenim trendovima koji zahtijevaju strateške odgovore. Smanjenje broja maturanata i promjene na tržištu rada nameću potrebu za snažnijim, fleksibilnijim i međunarodno konkurentnijim institucijama. Upravo zato preoblikovanje veleučilišta u Sveučilište integracijom treba promatrati kao razvojnu priliku, a ne samo kao administrativnu promjenu. Ulaskom u sustav Sveučilišta otvara se prostor za transformaciju Međimurskog veleučilišta u instituciju koja može pružiti cjelovitu vertikalu obrazovanja - od stručnih do sveučilišnih i doktorskih studija. Time ne samo da podižemo razinu obrazovne ponude, već stvaramo preduvjete za jačanje znanstveno-istraživačkog rada i aktivnije sudjelovanje u nacionalnim i međunarodnim projektima, stoji u priopćenju.

Priopćenje jako nalikuje onom koje šalje ministarstvo

Gotovo isto je, treba podsjetiti, Ministarstvo obrazovanja odgovorilo za srednja.hr, kada smo ih pitali za slučaj Veleučilišta u Kninu. I Klopotan, kao i Ministarstvo, identično navodi da za zaposlenike ovo znači 'jasniju i ambiciozniju karijernu perspektivu, posebno u segmentu znanstvenog napredovanja i uključivanja u istraživačke aktivnosti što znači i potencijalno veća primanja'.

- Istovremeno, zadržava se kontinuitet kvalitetne nastave na stručnim studijima, čime se čuva naša dosadašnja prepoznatljivost i uloga. Studenti su u središtu ove transformacije. Integracija im donosi sveučilišnu diplomu veću mobilnost unutar sustava, širi izbor studijskih programa, lakši nastavak obrazovanja te veću konkurentnost na tržištu rada. To je konkretan iskorak u kvaliteti i dostupnosti visokog obrazovanja. Na razini lokalne zajednice, ovakav proces ima izrazito razvojnu dimenziju. Jača visokoobrazovna institucija koja postaje Sveučilište znači snažniju podršku gospodarstvu, veći inovacijski kapacitet i dodatno pozicioniranje Međimurja kao regije znanja, tehnologije i razvoja. Integracija tako postaje alat za dugoročno jačanje regionalne konkurentnosti i zadržavanje mladih ljudi, priopćio je Klopotan.