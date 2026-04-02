Tuga na akademiji, preminuo dugogodišnji profesor: 'Za svakog studenta srčano se borio'

Zagrebačka filharmonija izvijestila je kako je preminuo je Šime Vulelija (69), njihov istaknuti i dugogodišnji član. Kako navode, u orkestru je bio zaposlen kao prvi trombonist od 1983. do 1993. godine, ostavivši značajan trag u njegovu radu. Vulelija je bio dugogodišnji profesor Muzičke akademije u Zagrebu. Osim po njegovu umjetničkom radu, na fakultetu će ga pamtiti i po njegovoj dobroti.

- S dubokom tugom primili smo vijest da nas je napustio Šime Vulelija – istaknuti trombonist, dirigent i pedagog te dugogodišnji profesor Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu. Uz bogatu solističku karijeru, profesor Vulelija je osamnaest godina bio zaposlen u Zagrebačkoj filharmoniji kao prvi trombonist. Na Muzičkoj akademiji bio je profesor trombona, tube, srodnih instrumenata, komorne glazbe te studija orkestralnih dionica. Osnovao je i vodio Ansambl limenih duhača i Duhački orkestar. Svojim predanim umjetničkim i pedagoškim radom ostavio je neizbrisiv trag te odgojio generacije danas aktivnih glazbenika. Bio je uzor, ne samo kao umjetnik, već i kao čovjek. U ime Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu izražavamo iskrenu sućut obitelji, prijateljima, kolegama i studentima, navode s Akademije.

Od profesora Vulelije mnogi se opraštaju putem društvenih mreža.

- Entuzijast, umjetnik i pedagog predan svom umjetničkom i pedagoškom kao i odgojnom radu bez ostatka... Za svakog darovitog studenta ili studenticu se srčano borio da im pomogne prevladati krize, sumnje u vlastitu vrijednost ohrabrivao ih u napredovanju. Obožavao je svoj Duhački orkestar, koncerte i gostovanja koja je sam smislio i ugovorio gotovo uvijek vlastitim financijskim sredstvima, drago mi je da smo ih nekoliko zajedno realizirali! Počivaj u miru dragi Šime, prijatelju, napisala je njegova kolegica Rosanda Zimmermann.