Maturanti, postanite studenti na dan i isprobajte studiranje, a možete i osvojiti mobitel ili PlayStation 5

Sveučilište omogućuje učenicima da upoznaju profesore i studente, iskuse predavanja i praktični rad na projektima, a pri tome mogu ostvojiti nagrade.

Odluka o studiju često se donosi na temelju informacija koje su prilično apstraktne svim srednjoškolcima. Programi, kolegiji i kampus zvuče zastrašujuće, ali kako to zapravo izgleda u praksi? Na to pitanje odgovore mogu dobiti svi zainteresirani za suvremeno studiranje na Danu otvorenih vrata Sveučilišta Algebra Bernays.

Održat će se u subotu, 11. travnja, od 10 do 14 sati na kampusu Sveučilišta u Gradišćanskoj 24 u Zagrebu. Koncept ovogodišnjeg događanja pomiče fokus s prezentacija na iskustvo. Na jedan dan, posjetitelji će moći aktivno sudjelovati i sami se uvjeriti u to kako izgleda studiranje.

Prvi susret sa studijem

Dan započinje službenim otvorenjem u Spark Event Spaceu, gdje će predstavnici Sveučilišta, rektor izv. prof. dr. sc. Mislav Balković i predsjednik Upravnog vijeća, prof. dr. sc. Damir Jugo predstaviti studije, razvojne smjerove, akademsku zajednicu i pročelnike sveučilišnih odjela. U segmentu nazvanom „Sneak Peek u nastavu”, posjetitelji će sudjelovati u simulaciji stvarnih predavanja.

Ovisno o vlastitim interesima, moći će odabrati između društvenog, tehničkog ili umjetničkog područja i kroz kratka, dinamična predavanja dobiti uvid u način rada na studijima. Od digitalnog marketinga i komunikacijskog menadžmenta, preko kibernetičke sigurnosti i razvoja videoigara, pa sve do dizajna i multimedijske produkcije, cilj je jednostavan: pokazati kako izgleda stvarna nastava i praktični dio koji dolazi s njom. Dan otvorenih vrata 2025. | Foto: Sveučilište Algebra Bernays

Sudjeluj u Sticker Questu i osvoji Playstation 5

Drugi dio programa pretvara kampus u niz iskustava koja posjetitelji sami otkrivaju. Interaktivna tura kroz „Sticker Quest” vodi kroz osam različitih punktova, a svaki od njih donosi konkretan uvid u studentske projekte i tehnologije. U glavnom lobiju bit će postavljene izložbe fotografija „Rim kroz objektiv studenata“ i „Kreativna fotografija iz učionice“, nastale u okviru Erasmus+ programa i nastave Multimedijske produkcije.

U crtaonici će studenti Dizajna demonstrirati crtanje portreta, kako na papiru tako i na digitalnim alatima, dok će u Design Studiju posjetitelji moći vidjeti proces 3D printanja i radove studenata 3D dizajna. Program uključuje i predstavljanje projekata Kluba inovatora u Inovativnom centru Slavko Krajcar, kao i mogućnost fotografiranja u profesionalnom A/V studiju uz podršku studentskog kluba Kadar.

Posebno iskustvo pružit će demonstracija EEG tehnologije i analize moždanih valova, dok će u podatkovnom centru Nimbus posjetitelji dobiti uvid u stvarne cyber prijetnje i načine zaštite.

Tura završava u podcast studiju, gdje će se održati simulacija podcast emisije u kojoj sudjeluju studenti Komunikacijskog menadžmenta. Svaka stanica uključuje aktivnost, interakciju i priliku za razgovor sa studentima i mentorima, čime se stječe realna slika studiranja iz prve ruke. Dan otvorenih vrata 2025. | Foto: Sveučilište Algebra Bernays

Osvojite super nagrade

Uz to, učenici mogu sudjelovati u izazovu prikupljanja naljepnica na svakom punktu kako bi osvojili Samsung pametni telefon ili glavnu nagradu: PlayStation 5 kojeg je za Dan otvorenih vrata omogućio tehnološki partner – Links:

- Kao predstavnici Linksa, iznimno nam je zadovoljstvo podržati Dan otvorenih vrata Sveučilišta Algebra Bernays, institucije koja kontinuirano ulaže u znanje, inovacije i razvoj budućih stručnjaka u IT industriji. Vjerujemo da su upravo ovakvi događaji ključni za mlade ljude koji traže svoj profesionalni put, jer im omogućuju da iz prve ruke osjete kako izgleda studiranje u okruženju koje potiče kreativnost, praktično znanje i razmišljanje usmjereno na budućnost. Naš cilj kao tehnološkog partnera je dodatno motivirati sve posjetitelje da naprave taj prvi korak. Zato smo s veseljem osigurali glavnu nagradu PlayStation 5 - kao simbol svijeta tehnologije, inovacija i mogućnosti koje ih čekaju. Svima koji razmišljaju o upisu poručujemo: budite znatiželjni, istražujte i ne bojte se ulagati u svoje znanje – jer upravo to je najbolja investicija u budućnost, izjavila je Ela Ikić, voditeljica marketinga u Linksu.

Studij koji čini razliku

Ono što Dan otvorenih vrata čini drugačijim jest pristup informiranju budućih studenata. Umjesto klasičnih prezentacija, naglasak je na projektima, opremi i stvarnom radu studenata.

Posjetitelji ne dobivaju samo odgovore na pitanja, nego imaju priliku vidjeti kako nastaju studentski projekti, kako izgleda rad u laboratorijima i na koji način se razvijaju konkretne vještine. Takav pristup omogućuje bolji uvid u ono što studij zaista jest: puno učenja, ali i poticajno okruženje za suradnju i praktičnu primjenu znanja.

Ulaz je besplatan uz obaveznu rezervaciju mjesta putem web stranice Sveučilišta.