Martina Gelenčir
02. travanj 2026.

Čekate plaću od studentskog posla? Banke upozoravaju da danima neće raditi jedna vrsta transakcije

Studentski posao u ministarstvu ili školi sada se nudi i studentima | foto: srednja.hr, Canva

Ako ste ovoga petka očekivali plaću za obavljeni studentski posao, banke imaju važno upozorenje: do utorka se ne provode međubankovne transakc

Studentski centar u Splitu izvijestio je da u petak, 3. travnja, banke ne provode međubankovne transakcije, budući da je riječ o neradnom danu za platni promet. To je važno za studente jer zbog toga neće biti moguće izvršiti studentske naloge za isplatu.

- Sve zaprimljene transakcije bit će provedene prvi sljedeći radni dan, odnosno u utorak, 7. travnja, navode iz SC-a Split.

To se odnosi i na studente u drugim gradovima

Treba naglasiti da se to ne odnosi samo na studente članove splitskog studentskog centra, nego i na studente u svim ostalim gradovima, baš kao i sve građane u Hrvatskoj. Dakle - nema međubankovnih transakcija, ali unutarbankovne (iz iste banke u istu banku) i instant plaćanja i 3. travnja mogu se obavljati normalno. Obavijest studentskog centra uslijedila je nakon što je isto izvijestio niz banaka.

- Obavještavamo vas da je petak 3. travnja 2026. neradni dan za EURO platne sustave te će plaćanja u korist računa izvan PBZ-a, zaprimljena u Banku na taj dan, biti izvršena prvi sljedeći radni dan s datumom valute 7. travnja 2026. Plaćanja u korist računa u PBZ-u i Instant plaćanja će, kao i do sada, biti izvršena odmah, piše u obavijesti PBZ-a.

Unutarbankovna plaćanja se izvršavaju normalno, kao i instant

Da je 3. travnja 2026. neradni dan za izvršavanje redovnih međubankovnih naloga, budući da platni sustavi EuroNKS i Target ne rade, izvijestila je i Porezna uprava.

- Slijedom navedenog, na Veliki petak 3. travnja 2026., neće biti moguće inicirati međubankovna plaćanja (nacionalna, prekogranična i međunarodna) s datumom izvršenja 3. travnja 2026. Redovna SCT plaćanja će se na Veliki petak moći inicirati s datumom izvršenja od utorka 7. travnja 2026. ili ih je potrebno izvršiti u četvrtak 2. travnja 2026. godine. Na Veliki petak s tekućim datumom izvršenja moći će se izvršavati samo unutarbankovna plaćanja. Ujedno podsjećamo da se instant plaćanja uredno mogu inicirati i izvršavati svaki kalendarski dan, neovisno o blagdanima, neradnim radnima, vikendima i slično pa tako i u Veliki petak, priopćeno je iz Porezne.

