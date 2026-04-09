Trebate li se ispisati s faksa ako u sustavu Postani student prijavljujete novi? Imamo odgovor

Iako većinu onih koji konkuriraju za upis studija čine učenici koji će ovih mjeseci završiti srednju, svake godine na upis se odlučuje i nekoliko tisuća nešto starijih kandidata. Neki od njih već studiraju, međutim sada bi željeli promijeniti studij. Odluku o promjeni studija nije jednostavno donijeti, ne samo zbog promišljanja je li drugačiji put i ispravan put, nego i zbog potencijalnih administrativnih zavrzlama. Glavno je pitanje - odakle krenuti?

Treba li se prije prijave u Postani student ispisati sa starog faksa?

Prije svega, pravila oko promjene, odnosno upisa novog studija nisu univerzalna i jako ovise o tome prebacujete li se na srodan studij ili se potpuno ispisujete s prijašnjeg fakulteta i upisujete novi. Zato prvo trebate dobro proučiti pravilnik o studiranju vašega sveučilišta i fakulteta i statut fakulteta. Ako imate nejasnoća, trebate se obratiti referadi fakulteta - i trenutačnog i onog koji biste željeli upisati. Moguće je da će vas fakultet uputiti da prijavu novog studija obavite putem sustava Postani student.

Središnji prijavni ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje na svojoj je web stranici Studij.hr objasnio da se u slučaju takve upute prijavite u sustav sa svojim korisničkim podacima i izvršite prijavu studijskog/ih programa putem izbornika Moj odabir.

Ključno pitanje mnogih trenutačnih studenata je trebaju li se prije te prijave ispisati sa sadašnjeg fakulteta. Odgovor Središnjeg prijavnog ureda je da - ne trebaju.

Možete li biti redovan student na dva fakulteta?

Drugo, često pitanje osoba koje su u dilemi oko promjene studija je mogu li na dva visoka učilišta studirati u redovitom statusu. I odgovor na to pitanje trebali biste potražiti u pravilniku o studiranju na pojedinim fakultetima. Postoje slučajevi u kojima to je moguće, uz izvrsne ocjene, ali uz plaćanje školarine na drugom studiju.

Ipak, posebno uspješnom studentu ministar može odobriti upis još jednog studija na javnom visokom učilištu u redovitom statusu, uz subvencioniranje troškova školarine u cijelosti iz državnog proračuna. Kriterije odabira posebno uspješnog studenta utvrđuje opet fakultet, svojim pravilnikom.

Kada je riječ o rokovima za prijavu novog studija u Postani student i za postojeće studente vrijede isti kao i za maturante. Prema kalendaru za 2026., prijave studija traju do 15. srpnja u 13:59 sati, osim ako je visoko učilište odredilo raniji rok. To se, primjerice, dogodi kada fakultet održava prijemni ili drugu provjeru za upis. Istoga dana, ali iza 15 sati, izaći će i konačne rang-liste upisa na fakultete.

Bodove za upis studija izračunajte u našem Kalkulatoru mature. Sve najnovije vijesti o maturi pratite putem naše Facebook stranice Maturanti 2026., a bit će vam korisno i da se učlanite u Facebook grupu Maturanti 2026. Kako ne biste propustili važne informacije oko mature, zapratite i naš Instagram profil @drzavna.matura, a pozivamo vas i da se pridružite našem WhatsApp kanalu Maturanti 2026. Raspored ispita državne mature u 2026. možete vidjeti na poveznici.