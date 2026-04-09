Trebate li se ispisati s faksa ako u sustavu Postani student prijavljujete novi? Imamo odgovor
09. travanj 2026.
Iako većinu onih koji konkuriraju za upis studija čine učenici koji će ovih mjeseci završiti srednju, svake godine na upis se odlučuje i nekoliko tisuća nešto starijih kandidata. Neki od njih već studiraju, međutim sada bi željeli promijeniti studij. Odluku o promjeni studija nije jednostavno donijeti, ne samo zbog promišljanja je li drugačiji put i ispravan put, nego i zbog potencijalnih administrativnih zavrzlama. Glavno je pitanje - odakle krenuti?
Treba li se prije prijave u Postani student ispisati sa starog faksa?
Prije svega, pravila oko promjene, odnosno upisa novog studija nisu univerzalna i jako ovise o tome prebacujete li se na srodan studij ili se potpuno ispisujete s prijašnjeg fakulteta i upisujete novi. Zato prvo trebate dobro proučiti pravilnik o studiranju vašega sveučilišta i fakulteta i statut fakulteta. Ako imate nejasnoća, trebate se obratiti referadi fakulteta - i trenutačnog i onog koji biste željeli upisati. Moguće je da će vas fakultet uputiti da prijavu novog studija obavite putem sustava Postani student.
Središnji prijavni ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje na svojoj je web stranici Studij.hr objasnio da se u slučaju takve upute prijavite u sustav sa svojim korisničkim podacima i izvršite prijavu studijskog/ih programa putem izbornika Moj odabir.
Ključno pitanje mnogih trenutačnih studenata je trebaju li se prije te prijave ispisati sa sadašnjeg fakulteta. Odgovor Središnjeg prijavnog ureda je da - ne trebaju.
Možete li biti redovan student na dva fakulteta?
Drugo, često pitanje osoba koje su u dilemi oko promjene studija je mogu li na dva visoka učilišta studirati u redovitom statusu. I odgovor na to pitanje trebali biste potražiti u pravilniku o studiranju na pojedinim fakultetima. Postoje slučajevi u kojima to je moguće, uz izvrsne ocjene, ali uz plaćanje školarine na drugom studiju.
Ipak, posebno uspješnom studentu ministar može odobriti upis još jednog studija na javnom visokom učilištu u redovitom statusu, uz subvencioniranje troškova školarine u cijelosti iz državnog proračuna. Kriterije odabira posebno uspješnog studenta utvrđuje opet fakultet, svojim pravilnikom.
Kada je riječ o rokovima za prijavu novog studija u Postani student i za postojeće studente vrijede isti kao i za maturante. Prema kalendaru za 2026., prijave studija traju do 15. srpnja u 13:59 sati, osim ako je visoko učilište odredilo raniji rok. To se, primjerice, dogodi kada fakultet održava prijemni ili drugu provjeru za upis. Istoga dana, ali iza 15 sati, izaći će i konačne rang-liste upisa na fakultete.
Bodove za upis studija izračunajte u našem Kalkulatoru mature. Raspored ispita državne mature u 2026. možete vidjeti na poveznici.