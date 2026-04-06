Studentice konačno imaju priliku besplatno obaviti važan pregled: 'Brineš o faksu, brini o svojim...'

Zagrebačke studentice u utorak mogu besplatno obaviti ultrazvuk dojki. Podsjetimo, rak dojki najčešći je rak u žena u Hrvatskoj.

Studentice Sveučilišta u Zagrebu 7. travnja imaju priliku za besplatan ultrazvuk dojki. Pregledi će se održavati od 12 do 15 sati u Studentskom domu Stjepan Radić.

Ova akcija provodit će se u sklopu manifestacije Studentski zdravi dani, a osim ultrazvuka, održat će se i edukacija o važnosti ranog otkrivanja raka dojke. Preglede omogućuje HKO d.o.o. osiguravanjem UZV uređaja proizvođača Siemens Healthineers, uz stručno sudjelovanje liječnice Diane Rušić iz Wiener poliklinike Zagreb.

- Briga o zdravlju počinje u dvadesetima. Dođi, informiraj se i napravi nešto važno za svoje zdravlje, poručili su putem društvenih mreža iz Zdravog sveučilišta i Pink Life Hrvatska.

Najčešći rak u žena

Dodajmo da je rak dojke najčešći rak u žena u Republici Hrvatskoj, od kojeg prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) obolijeva četvrtina žena novooboljelih od raka. Najčešće se javlja u dobi iznad 50 godina, ali se može javiti i kod mladih žena.

Prema posljednjim objavljenim podacima Registra za rak u Hrvatskoj, u 2023. je zabilježeno 3.293 slučajeva raka dojke (incidencija 165,46/100 000), a u 2024. je umrlo 697 žena (stopa 35,14/100 000).

Može se otkriti u ranom stadiju

U svijetu, prema podacima studije Globalnog opterećenja bolešću iz 2019., zabilježeno je više od 2 milijuna novih slučajeva raka dojke te više od 700.000 smrti.

- Redovitim pregledom koji uključuje samopregled, mamografiju te ultrazvučni pregled rak dojke se može otkriti u ranom stadiju kada su šanse za izlječenje i preživljenje puno veće, poručuju iz HZJZ-a.



