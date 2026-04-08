Druže se još od osnovne, a sad u Zagreb dovode najbolje studente matematike na svijetu: Sve je počelo u kafiću

Leonardo je u osnovnoj bio ljubomoran na Simeona koji je osvajao natjecanja, a danas studiraju na FER-u i pokrenuli su svoje, i to međunarodno.

Danas su prijatelji koji dijele ljubav prema matematici i studiraju na istom faksu, ali njihova priča počela je još u osnovnoj školi i to ne velikim prijateljstvom već - ljubomorom. Leonardo Desanti i Simeon Stefanović upoznali su se na školskim natjecanjima koja su pohađali, a na kojima je često pobjeđivao upravo Simeon.

Leonardo se točno sjeća velikog printera kojeg je Simeon jednom prilikom osvojio. Prijateljsko rivalstvo među njima je procvjetalo, a kad su obojica završili na Fakultetu računarstva i elektrotehnike (FER) u Zagrebu, polako se pretvorilo u prijateljstvo vulgaris.

- Družimo se i izvan faksa, a svaki put kad Leonardo dođe kod mene doma, još uvijek gleda onaj isti printer koji je još uvijek zapakiran u kutiju, sa smijehom nam je ispričao Simeon.

Nije ništa neobično, stoga, što su na jednoj kavi prošlog ljeta odlučili oživjeti svoja zajednička iskustva s natjecanja, ali ovaj put iz posve novog kuta.

- Jedan dan ovo ljeto dok smo bili u kafiću, Simeon je rekao da želi organizirati natjecanje iz matematike. Tu ideju smo razrađivali. U početku je to trebalo biti malo natjecanje, ali rekli smo da idemo na sve ili ništa pa smo ga dignuli na međunarodnu razinu, objasnio nam je Leonardo. Leonardo Desanti i Simeon Stefanović | Foto: srednja.hr

Dovode najbolje studente matematike u Zagreb

Delta Competition je prvo svjetsko studentsko natjecanje u primijenjenoj matematici, a ove se godine održava s temom umjetne inteligencije. Kroz četiri dana predavanja i natjecanja studenti iz cijelog svijeta će u Hrvatskoj rješavati stvarne izazove industrije primjenom naprednih matematičkih metoda.

Program uključuje natjecateljski dio, stručne panele, networking događanja i susrete s predstavnicima vodećih kompanija. Time se studentima otvara prostor za međunarodnu suradnju i profesionalni razvoj.

Za pobjednike su osigurali i bogat nagradni fond. Pobjednici osvajaju 5.000 €, drugoplasirani 3.000 €, a trećeplasirani 2.000 €. Iako su u organizaciji bili ambiciozni, studenti ipak nisu očekivali da će natjecanje doći na razinu na kojoj je trenutno, rekli su nam.

- Iznenadio me naš uspjeh, ali najveće iznenađenje tiče se natjecatelja. Nekoliko dana prije zatvaranja prijava, bili smo u problemu. Pitali smo se hoćemo li uspjeti skupiti natjecatelje ili ne. No, u zadnja dva dana nam se prijavilo dvije trećine svih natjecatelja, naveo je Simeon.

Pokazalo se da dečki nemaju razloga za brigu. Na Delta Competition doći će ukupno stotinu natjecatelja iz cijelog svijeta. Neki od njih stižu s najboljih svjetskih sveučilišta poput Cambridgea, Oxforda i ETH Zürich, što garantira uzbuđenje i veliku konkurenciju.

Žele podići natjecanje na još veću razinu

Iako ovo natjecanje organiziraju prvi put, zadali su si jasan cilj. Simeon i Leonardo teže tome da Delta Competition postane natjecanje prepoznato od strane međunarodne matematičke zajednice, a da jednog dana bivši natjecatelji s ponosom mogu reći da su na njemu pobijedili.

Natjecanje započinje 9. travnja kad sudionike čekaju dva dana predavanja, paneli i networking. Natjecateljski dio kreće 10. travnja u zagrebačkom Hotelu Westin.

Suorganizator događaja je Agencija IMC, a realizaciju projekta podržavaju partneri koji prepoznaju važnost ulaganja u mlade talente i STEM područje: glavni sponzor Mireo, HEP, Jane Street, SafeFlow, Infobip, JANAF, Hrvatska poštanska banka, Elixirr Digital, CROZ, Addiko Bank, GemBox, Dots and lines, Korolar, Zorović, Susquehanna, Podravka, Cetina, Judge0, Salon Star. Medijski partner događaja je 24sata.

Simeon i Leonardo ispričali su nam više o tome kako je tekla organizacija međunarodnog natjecanja

Sadržaj je nastao u suradnji Native studija portala srednja.hr i Delta Competitiona