Studenti ovog studija su najbolji u Hrvatskoj u računovodstvu: Osvojili su više nagrada na natjecanju

Na ovogodišnjem izdanju natjecanja, koje okuplja najbolje studente iz cijele Hrvatske, studenti Fakulteta organizacije i informatike su briljirali – osvojena su čak tri prva mjesta te dodatni visoki plasmani:
- Dora Grofelnik – 1. mjesto (porezno računovodstvo)
- Patrik Šantek – 1. mjesto (financijsko računovodstvo)
- Laura Kronast – 1. mjesto (upravljačko računovodstvo)
- Nikolina Tumpak – 2. mjesto (upravljačko računovodstvo)
- Patricia Štih – 3. mjesto (upravljačko računovodstvo)
Accounting Battle održava se tijekom ožujka u organizaciji eSTUDENT-a i sastoji se od dva izazovna kruga – online dijela s teorijskim i računskim zadacima te završnice u kojoj natjecatelji uživo rješavaju stvarne poslovne slučajeve. Upravo u takvoj konkurenciji FOI studenti pokazali su iznimno znanje, analitičnost i spremnost na rješavanje kompleksnih problema.
Natjecanje dodatno povezuje studente s vodećim organizacijama iz prakse. Među ovogodišnjim premium partnerima bili su: Crowe Hrvatska, Pliva Hrvatska, Hrvatska revizorska komora, Lidl Hrvatska i Deloitte, dok su u završnici sudjelovali i Forvis Mazars, Data-Link Unija Smart Accounting te Privredna banka Zagreb.
Ovaj izniman uspjeh još je jedan dokaz kvalitete FOI studija i predanosti njegovih studenata.
- Čestitamo svim natjecateljima na vrhunskim rezultatima i ponosnom predstavljanju Fakulteta, poručili su s fakulteta.