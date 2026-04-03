Studenti ovog studija su najbolji u Hrvatskoj u računovodstvu: Osvojili su više nagrada na natjecanju

Studenti FOI-ja ostvarili su izvanredan uspjeh na najvećem studentskom natjecanju iz računovodstva u Republici Hrvatskoj - Accounting Battle.

Na ovogodišnjem izdanju natjecanja, koje okuplja najbolje studente iz cijele Hrvatske, studenti Fakulteta organizacije i informatike su briljirali – osvojena su čak tri prva mjesta te dodatni visoki plasmani:

Dora Grofelnik – 1. mjesto (porezno računovodstvo)

– 1. mjesto (porezno računovodstvo) Patrik Šantek – 1. mjesto (financijsko računovodstvo)

– 1. mjesto (financijsko računovodstvo) Laura Kronast – 1. mjesto (upravljačko računovodstvo)

– 1. mjesto (upravljačko računovodstvo) Nikolina Tumpak – 2. mjesto (upravljačko računovodstvo)

– 2. mjesto (upravljačko računovodstvo) Patricia Štih – 3. mjesto (upravljačko računovodstvo)

Accounting Battle održava se tijekom ožujka u organizaciji eSTUDENT-a i sastoji se od dva izazovna kruga – online dijela s teorijskim i računskim zadacima te završnice u kojoj natjecatelji uživo rješavaju stvarne poslovne slučajeve. Upravo u takvoj konkurenciji FOI studenti pokazali su iznimno znanje, analitičnost i spremnost na rješavanje kompleksnih problema.

Natjecanje dodatno povezuje studente s vodećim organizacijama iz prakse. Među ovogodišnjim premium partnerima bili su: Crowe Hrvatska, Pliva Hrvatska, Hrvatska revizorska komora, Lidl Hrvatska i Deloitte, dok su u završnici sudjelovali i Forvis Mazars, Data-Link Unija Smart Accounting te Privredna banka Zagreb.

Ovaj izniman uspjeh još je jedan dokaz kvalitete FOI studija i predanosti njegovih studenata.

- Čestitamo svim natjecateljima na vrhunskim rezultatima i ponosnom predstavljanju Fakulteta, poručili su s fakulteta.