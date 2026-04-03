Studentice Agronomskog fakulteta među najboljima u Europi u ocjenjivanju goveda

Na međunarodnom natjecanju u ocjenjivanju goveda u Parizu, studentice Agronomskog fakulteta ostvarile su izvrsne rezultate.

Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet ove je godine sudjelovao na prestižnom međunarodnom poljoprivrednom sajmu International Agricultural Show u Parizu, gdje su studentice ostvarile odlične rezultate na natjecanju mladih ocjenjivača goveda 'The Animal Judging Competition by Young People'.

Ovogodišnje, 62. izdanje sajma održano je od 21. veljače do 1. ožujka 2026. godine na izložbenom prostoru Paris Expo Porte de Versailles te predstavlja jedno od najvažnijih poljoprivrednih događanja u Europi.

U sklopu natjecanja The Young People’s Livestock Judging Contest / Concours de Jugement des Animaux par les Jeunes (CJAJ) sudjelovalo je oko 70 natjecatelja – učenika i studenata iz 35 europskih zemalja.

Agronomski fakultet predstavljale su studentice treće godine prijediplomskog studija Animalne znanosti, Natalia Hodak i Nataša Uzelac, uz mentorstvo prof. dr. sc. Ante Ivankovića.

Studentice su ostvarile izvrsne rezultate:

Natalia Hodak osvojila je drugo mjesto i prigodni pobjednički pokal

Nataša Uzelac zauzela je osmo mjesto u ukupnom poretku

Ovaj uspjeh pokazuje koliko su znanja i praktične vještine stečene tijekom studija na Agronomskom fakultetu konkurentne na međunarodnoj razini, ali i približava mladima zanimanja iz područja agronomije kao suvremena, stručna i tražena zanimanja u Europi.