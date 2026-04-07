Važna poruka za sve maturante: 'Vi ste u godinama u kojima ne možete puno 'fulat'

Važna prekretnica u životu mladih je završetak srednje škole i upis fakulteta. Mnogima je to veliki stres jer se boje da, ako pogriješe, da nema povratka ili mijenjanja smjera. S time se ne slaže Kristian Novak, naš popularni pisac i profesor kojeg smo ugostili u našem podcastu.

- Vi ste u godinama u kojima ne možete ništa puno 'fulat'. I to je, evo, jedan pedagoški trenutak za naše mlade gledatelje koji se sad spremaju na faks. Upišeš nešto, vidiš da nije za tebe, prebaciš na nešto drugo. To je ok. Imaš vremena. Neće se ništa dogoditi. To je na neki način bitno istaknuti jer pretpostavljam da postoje, znaš ono, djeca koja su odgajana isto kao ja, u smislu nema plana B. I moraš to čega se primiš, to moraš ići do kraja, inače propast svijeta. Nije propast svijeta, rekao je Novak.

I ona sam je na prvu upisao krivi fakultet. Studirao je pravo, ali kad je shvatio da to ipak nije za njega, da mu je teško i da ne može učiti gradivo na takav način, jednostavno se prebacio na filozofiju.

- Naravno da je to bio šok, ono, mami, ali tako je to. Roditelji, budite sa svojom djecom nježni. Ali opet ne prenježni, mora bit malo represije, ali generalno s 18 godina sam i ja bio dezorijentiran. Ja sam se bavio sportom. Nisam razmišljao previše daleko jer u tom trenutku misliš da ćeš živjeti vječno i da ćeš biti u sportu vječno, objasnio je Novak.

Cijeli podcast možete pogledati u videu ispod ili na našem YouTube kanalu.