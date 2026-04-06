Umro je profesor zagrebačkih fakseva i bivši rektor: 'Tvoje ime ostaje zauvijek ispisano u našim srcima'

Tužna vijest u zagrebačkoj akademskoj zajednici - u 61. godini života preminuo je profesor Vlatko Cvrtila. Široj javnosti poznat je kao stručnjak za geopolitiku, međunarodne odnose i nacionalnu sigurnost. Bio je profesor i dekan Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu (FPZG), a nakon toga i redoviti profesor u trajnom izboru privatnog Sveučilišta VERN, gdje je i prvi rektor.

- S velikom tugom javljamo da je preminuo Vlatko Cvrtila, bivši dekan Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, cijenjeni kolega, profesor, mentor i prijatelj.Svoj je akademski put gotovo u cijelosti gradio na Fakultetu političkih znanosti, gdje je diplomirao, magistrirao i doktorirao te izgradio bogatu znanstvenu karijeru. U svojem dekanskom mandatu (2008. - 2010.) dao je snažan i trajan doprinos razvoju studijskih programa i obrazovanju generacija studenata. I nakon odlaska s Fakulteta 2013. godine, kada preuzima vodstvo Sveučilišta VERN, ostao je duboko povezan sa svojim FPZG-om, navode s tog fakulteta.

Prvo je bio dekan Veleučilišta VERN, a nakon transformacije VERN-a u sveučilište postao je ondje prvi rektor. Po isteku triju mandata na čelu VERN-a 2025. godine vratio se na svoje profesorsko mjesto na tom sveučilištu.

Često je gostovao u medijima - s FPZG-a podsjećaju da je uz znanstveni rad, bio je aktivan i u javnom životu, djelujući kao priznati stručnjak političke geografije i geopolitike, međunarodnih odnosa i sigurnosnih studija. Uz to, Cvrtila je bio i savjetnik za obranu predsjednika Republike Hrvatske (2005. - 2008.) i savjetnik za nacionalnu sigurnost predsjednice Vlade Republike Hrvatske (2009. - 2011.).

- Dragi Vlatko, ostavio si neizbrisiv trag na našem Fakultetu i u našim životima. Pamtit ćemo te po tvojoj kolegijalnosti, stručnosti, toplini i dobroti. Inspirirao si i odgojio generacije mladih znanstvenika i studenata Fakulteta. Tvoje ime ostaje zauvijek ispisano u našim srcima, poručili su s Fakulteta političkih znanosti.

Ugledni profesor: 'Bio je vrlo drag čovjek, savjestan, odgovoran, pouzdan'

Mnogi se bivši studenti prisjećaju njegovih predavanja na FPZG-u koja su redovito bila prepuna, ali i šalju poruke zahvalnosti zbog doprinosa fakultetu.

- Bio je sjajan kolega i odličan Dekan. Kao Dekan podržao je razvoj Televizije Student i napravio nekoliko sjajnih poteza koji su dali vjetar u leđa, poručili su s Televizije Student.

Osim njegove stručnosti, oni koji su ga poznavali posebno ističu njegovu dobrotu. Dirljivim se riječima od Cvrtile oprostio i profesor FPZG-a Dejan Jović.

- Užasna vijest, težak gubitak za sve njegove brojne prijatelje, kolege i studente, za cijelu akademsku zajednicu. Poznavao sam ga još u studentskim danima, bili smo prijatelji od tada nadalje. Bio je vrlo drag čovjek, savjestan, odgovoran, pouzdan. Naslijedio je Radovana Pavića, odlično spajajući politološke i defendološke pristupe s analizom međunarodnih odnosa i strateških studija. Bio je omiljen kao profesor i kao dekan. Bio je jedan od razloga što sam se odlučio vratiti na FPZG - u doba kad je on bio dekan, uz njegovu veliku podršku. S velikim sam respektom slušao njegove analize: uvijek zasnovane na golemom znanju i iskustvu, na čitanju bez predrasuda i navijanja, uvijek izrečene ili napisane na stručan i jasan način. Ovo je velik gubitak za sve nas politologe, za cijelu našu misleću zajednicu. Hvala našem dragom Vlatku - ostat će zapamćen po svemu dobrome što je učinio, po znanju i podršci koju je dao tolikim generacijama kolega i studenata, napisao je Jović na Facebooku.