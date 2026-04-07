Malo tko ih primjećuje, ali su ključan dio svakog fakulteta: 'Iako možda nisu uvijek nasmijani, uvijek su tu'

Demonstratori - uloga koja se na faksu često ne cijeni dovoljno, a zapravo je važna za funkcioniranje svakodnevnog ritma fakulteta.

Studenti koji su voljni odvojiti svoje slobodno vrijeme kako bi ga dodatno i dobrovoljno provodili na faksu pomažući kolegama i kolegicama na razne načine nazivaju se - demonstratori. Često rade u fakultetskoj knjižnici, praktikumima fakulteta, informatičkom odjelu i slično. Pomažu svima, od brucoša do doktoranada i profesora.

Na većini hrvatskih fakulteta demonstratori dobivaju naknadu, ali iznos ovisi o fakultetu. Negdje je naknadna 'simbolična', dok studenti često imaju i više obaveza nego na nekom studentskom poslu. Upravo o njima ovisi svakodnevno funkcioniranje fakulteta, a Matematički odsjek PMF-a u Zagrebu javno ih je pohvalio.

- Ova nasmijana ekipa sa slike su demonstratori matematičkog odsjeka. To su marljivi studenti koji čine nastavu na našem odsjeku lakšom i pristupačnijom. Iako možda nisu uvijek nasmijani kao na slici (jer svi imamo bolje i lošije dane), uvijek su tu - i za studente i za profesore, naveli su u Facebook objavi.

Njihovi demonstratori pomažu u praktikumu pri vježbama na računalu, kao i rješavati zadaću, isprintati nešto ili kada nekome treba pronaći mirno mjesto za učenje. Uz to, pomažu i studentima poslijediplomskih studija. Za njih snimaju i uživo prenose predavanja kako bi studenti iz cijele Hrvatske mogli neometano pratiti nastavu.

- Njihov doprinos našem odsjeku često prolazi neprimijećeno upravo zato što svoj posao obavljaju savjesno i besprijekorno. Ali jedno je sigurno - itekako biste primijetili kad ih ne bi bilo, napomenuli su s Matematičkog odsjeka PMF-a.