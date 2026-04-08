Fakultet želi promijeniti uvjete za upis studija, studenti na nogama: 'To je diskriminacija'

Građevinski fakultet u Zagrebu želi promijeniti način bodovanja za upis na diplomski studij, na što su se studenti glasno požalili.

Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (GFZG) donio je Odluku o uvjetima upisa i razredbenom postupku za upis u prvu godinu sveučilišnog diplomskog studija Građevinarstvo u akademskoj godini 2026./2027. Jedna novina posebno je zabrinula aktualne studente prijediplomskog studija Građevinarstva na ovom Fakultetu. Točnije, one studente koji su produljili vrijeme studiranja te bi zbog toga mogli biti penalizirani. Glasno su se požalili pa iz Ureda dekana GFZG-a Domagoja Damjanovića poručuju da će Odluku dodatno razmotriti.

Naime, iz Ureda dekana za srednja.hr objašnjavaju da se izmjene u ovoj odluci o kriterijima za upis diplomskog studija primarno odnose na vrednovanje trajanja studiranja na odgovarajućem sveučilišnom prijediplomskom studiju s maksimalno 150 bodova. To znači da će studenti koji su prijediplomski studij završili 'u roku', bez produljivanja godine, ostvariti 150 bodova za upis na diplomski studij.

- Prema Odluci se ne oduzimaju bodovi, već se dodatno vrednuje završetak studija u kraćem vremenu. Za studente koji su studirali 3 godine sa 150 bodova, dok oni koji su studirali maksimalnih 6 godina ne dobivaju bodove. Za trajanje studiranja između 3 i 6 godina raspodjela bodova je linearna između 150 i 0. Ovakvim načinom vrednovanja potiče se završetak studiranja u kraćem roku, pojašnjavaju iz Ureda dekana.

Na upis diplomskog studija mogle bi utjecati odluke iz prošlosti

Aktualni studenti, oni koje tek čeka upis diplomskog studija, nezadovoljni su jer bi sada na njihov upis diplomskog studija mogle utjecati odluke koje su, nesvjesni ove promjene, donijeli u prošlosti. Na primjer, odluka za upisom apsolventske godine na prijediplomskom studiju.

Za usporedbu udjela tih bodova u ukupnom broju bodova za upis diplomskog studija na GFZG-u dodajmo da težinski prosjek na prijediplomskom studiju studentima može donijeti maksimalno 500 bodova. Dodatak od 300 bodova ostvaruju pristupnici koji su završili istovrsni odgovarajući sveučilišni prijediplomski studij građevinarstva. Dodatno se vrednuju i posebna dostignuća studenata, poput rektorove nagrade, s maksimalno 50 bodova. Koautorstvo znanstvenog ili stručnog članka objavljenog u znanstvenim publikacijama boduje se s 25 bodova, a koautorstvo rada u zborniku međunarodnog znanstvenog skupa s 15 bodova.

Valja napomenuti da su ranije Odluke vrednovale isključivo težinski prosjek kandidata na prijediplomskom studiju, i to s maksimalno 1.000 bodova. Odluka se donosi svake godine iznova, a ova je usvojena na sjednici Fakultetskog vijeća u ožujku ove godine.

Postoji mogućnost izmjene?

Studenti nam pričaju da su Upravi nakon toga pokušali objasniti da nije u redu da se ovakva Odluka nameće retroaktivno, na što su im s Fakulteta odgovorili da to mogu napraviti jer je riječ o dvama različitim studijima. Također, studenti se pitaju nije li se ova Odluka mogla početi primjenjivati tek na budućim generacijama. One bi, pojašnjavaju, već prilikom upisa prijediplomskog studija mogle znati koji su im uvjeti za upis na diplomski studij. Tada bi odluku o eventualnom produljenju studiranja donosili u skladu s tim. S Fakulteta ističu da ništa nije gotovo.

- Svjesni smo da novine unose zabrinutost i nisu uvijek lako prihvaćene. Na inicijativu Studentskog zbora održan je sastanak studenata s dekanom i prodekanicom za nastavu, na kojem su svi zainteresirani studenti imali priliku iznijeti svoje stavove vezano za predmetnu Odluku. Zaključak sastanka je da će se dodatno razmotriti predmetna Odluka, ističu iz Ureda dekana i dodaju da 'postoji mogućnost da će to rezultirati izmjenom'.

Studenti iz Zagreba smatraju da Odluka posebno nije fer prema njima

Studenti Građevinarstva u Zagrebu smatraju da ovaj uvjet posebno nije fer prema njima. Kako kažu, 'svi znaju da je studij građevinarstva najzahtjevniji u Zagrebu', pa bi tako njihovim kolegama iz drugih gradova bilo jednostavnije upasti na diplomski studij u Zagrebu nego njima samima. Iz Ureda dekana GFZG-a tvrde da diskriminacije - nema.

- Fakultet, sukladno odredbama Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, utvrđuje postupak upisa na studij tako da jamči ravnopravnost svih pristupnika. To znači da se državljani RH i EU koji imaju diplomu odgovarajućeg sveučilišnog prijediplomskog studija mogu pod jednakim uvjetima kandidirati za upis na sveučilišni diplomski studij, bez privilegija odnosno diskriminacije spram studenata i diploma stečenih na različitim sveučilištima, poručuju iz Ureda dekana.

Za kraj istaknimo informaciju da od 183 studenta upisana na sveučilišni diplomski studij Građevinarstvo pri GFZG-u u prošloj akademskoj godini njih 20 nije završilo prijediplomski studij na tom Fakultetu. Prijašnjih godina taj se broj kretao oko 10 posto.