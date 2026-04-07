Pravni fakultet u Zagrebu uskoro domaćin prestižnog Brown Mosten International Client Consultation natjecanja

Zagreb u travnju okuplja studente prava iz više od 20 zemalja na međunarodnom natjecanju u savjetovanju stranaka koje se prvi put održava u Hrvatskoj.
Pravni fakultet u Zagrebu od 15. do 18. travnja 2026. po prvi će put biti domaćin Brown Mosten ICCC - međunarodnog natjecanja koje studente prava iz cijelog svijeta podučava profesionalnom i etičnom savjetovanju stranaka.
Simbolično je što će se natjecanje ove godine održati u Zagrebu, upravo u vrijeme kada Pravni fakultet i Sveučilište u Zagrebu obilježavaju svoju 250. obljetnicu. Domaćinstvo potvrda je i uspjeha zagrebačkih studenata koji od 2018. redovito sudjeluju na međunarodnom natjecanju.
Pravni fakultet u Zagrebu ugostit će studente prava i goste iz više od 20 zemalja, zajedno s njihovim mentorima, profesorima i drugim pravnim stručnjacima.
Svečano otvorenje održat će se 15. travnja 2026. u Novinarskom domu. U sklopu otvorenja održat će se i okrugli stol s odvjetnicima iz prakse, na kojem će se raspravljati o praktičnim iskustvima stranaka s različitim problemima povezanima s korištenjem zemljišta, što je ujedno i tema ovogodišnjeg natjecanja.
Grupna faza natjecanja održat će se na Pravnom fakultetu u Zagrebu 16. i 17. travnja. Najboljih devet timova 18. travnja će se natjecati za ulazak u finale koje se održati isti dan u popodnevnim satima.
Hrvatsku će predstavljati pobjednice Nacionalnog natjecanja u savjetovanju stranaka, Tena Đapić i Mihaela Geber. Zagrebački tim pripremali su dr. sc. Juraj Brozović, koji je ujedno i nacionalni predstavnik u izvršnom odboru međunarodnog natjecanja. te Nikolina Filipović, bivša polufinalistica BM ICCC 2024 (Lublin, Poljska).
Organizacija ovog studentskog natjecanja omogućena je zahvaljujući velikodušnoj podršci:
društva Uitgeverij Gianni
odvjetničkog društva Kožul & Petrinović
odvjetničkog društva Fijačko & Barović
odvjetničkog društva Hanžeković & Partneri
odvjetničkog društva Babić, Brborović & Partneri
odvjetničkog društva Ilić & Ilić
odvjetnika Alana Kubata
odvjetničkog društva Žurić i partneri
odvjetničkog društva Ilej & Partneri
odvjetničkog društva Šavorić & Partneri
odvjetničkog društva Divjak, Topić, Bahtijarević & Krka