Pravni fakultet u Zagrebu uskoro domaćin prestižnog Brown Mosten International Client Consultation natjecanja

Zagreb u travnju okuplja studente prava iz više od 20 zemalja na međunarodnom natjecanju u savjetovanju stranaka koje se prvi put održava u Hrvatskoj.

Pravni fakultet u Zagrebu od 15. do 18. travnja 2026. po prvi će put biti domaćin Brown Mosten ICCC - međunarodnog natjecanja koje studente prava iz cijelog svijeta podučava profesionalnom i etičnom savjetovanju stranaka.

Simbolično je što će se natjecanje ove godine održati u Zagrebu, upravo u vrijeme kada Pravni fakultet i Sveučilište u Zagrebu obilježavaju svoju 250. obljetnicu. Domaćinstvo potvrda je i uspjeha zagrebačkih studenata koji od 2018. redovito sudjeluju na međunarodnom natjecanju.

Pravni fakultet u Zagrebu ugostit će studente prava i goste iz više od 20 zemalja, zajedno s njihovim mentorima, profesorima i drugim pravnim stručnjacima.

Svečano otvorenje održat će se 15. travnja 2026. u Novinarskom domu. U sklopu otvorenja održat će se i okrugli stol s odvjetnicima iz prakse, na kojem će se raspravljati o praktičnim iskustvima stranaka s različitim problemima povezanima s korištenjem zemljišta, što je ujedno i tema ovogodišnjeg natjecanja.

Grupna faza natjecanja održat će se na Pravnom fakultetu u Zagrebu 16. i 17. travnja. Najboljih devet timova 18. travnja će se natjecati za ulazak u finale koje se održati isti dan u popodnevnim satima.

Hrvatsku će predstavljati pobjednice Nacionalnog natjecanja u savjetovanju stranaka, Tena Đapić i Mihaela Geber. Zagrebački tim pripremali su dr. sc. Juraj Brozović, koji je ujedno i nacionalni predstavnik u izvršnom odboru međunarodnog natjecanja. te Nikolina Filipović, bivša polufinalistica BM ICCC 2024 (Lublin, Poljska).

Organizacija ovog studentskog natjecanja omogućena je zahvaljujući velikodušnoj podršci:

društva Uitgeverij Gianni

odvjetničkog društva Kožul & Petrinović

odvjetničkog društva Fijačko & Barović

odvjetničkog društva Hanžeković & Partneri

odvjetničkog društva Babić, Brborović & Partneri

odvjetničkog društva Ilić & Ilić

odvjetnika Alana Kubata

odvjetničkog društva Žurić i partneri

odvjetničkog društva Ilej & Partneri

odvjetničkog društva Šavorić & Partneri

odvjetničkog društva Divjak, Topić, Bahtijarević & Krka

Zajedničkog odvjetničkog ureda Vlašić Posavec & Mećar

ENCLE – Europske mreže za kliničko pravno obrazovanje (nefinancijska podrška)

Za više informacija o tijeku priprema i samom natjecanju, pratite Instagram, Facebook i LinkedIn, a možete se obratiti i izravno dr. sc. Brozoviću ([email protected]) kao predsjedniku organizacijskog odbora.