Uskoro upisujete faks? Aktualni i bivši studenti odgovorit će na sva vaša pitanja o studiranju

Od profesora i studenata možete čuti sve o studijskim programima i studentskom životu, te ih pitati sve što vas zanima. Obvezna je prijava na događaj.

Fakultet organizacije i informatike (FOI), sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, organizira Dan otvorenih vrata (DOV FOI) za sve učenike završnih razreda srednjih škola, koji će se održati u četvrtak, 30. travnja 2026. godine, u prostorima Fakulteta u Varaždinu (Pavlinska 2) s početkom u 12:00 sati.

Ovaj događaj pruža učenicima jedinstvenu priliku da upoznaju studijske programe FOI-ja, saznaju više o stručnim praksama i karijernim perspektivama te čuju iskustva njihovih bivših i sadašnjih studenata. FOI-jevi studijski programi su interdisciplinarni, prilagođeni potrebama tržišta rada i omogućuju stjecanje traženih kompetencija u dinamičnim sektorima gospodarstva povezanih s modernom tehnologijom. Studenti imaju priliku sudjelovati u projektima, natjecanjima i međunarodnim razmjenama, što značajno povećava njihove izglede za uspješnu karijeru!

Program Dana otvorenih vrata

Panel s alumnima i studentima s Q&A sesijom

Vrijeme: 12:00 – 13:00 (FOI 1, dvorana 1)

U panelu sudjeluju uspješni studenti i alumni koji će podijeliti svoja iskustva sa studijem i karijernim putem. Ovo je prilika da iz prve ruke saznate kako izgleda život studenta FOI-ja, koje kompetencije stječu tijekom studija i kako izgleda karijerni razvoj uspješnih alumna nakon FOI-ja. Učenici će moći postavljati pitanja i dobiti savjete koji mogu pomoći pri odabiru studija i buduće karijere.

Showcase uspješnih studentskih projekata, inicijativa i natjecanja

Vrijeme: 13:00 – 14:00

Prikaz inovativnih projekata i rezultata natjecanja na kojima naši studenti sudjeluju ili su sudjelovali te rada studentskih udruga. Cilj ovog dijela programa je da inspirira učenike da razmotre vlastite ideje i uključivanje u slične inicijative.

Vođeni obilazak prostorija FOI-ja i Studentskog doma u Varaždinu

Vrijeme: 14:00 – 15:00 (FOI 1, Studentski dom Varaždin)

Doživite svakodnevni život studenata FOI-ja kroz obilazak fakultetskih prostorija, laboratorija i Studentskog doma u Varaždinu, uz stručno vodstvo i studente koje će moći odgovoriti na sva vaša pitanja. Foto: FOI

Kome je događaj namijenjen?

Događaj je prvenstveno namijenjen učenicima 3. i 4. razreda srednjih škola kako bi se upoznali sa studijskim programima, uvjetima upisa i dodatnim mogućnostima koje FOI nudi. Program je, naravno, otvoren i svim drugim zainteresiranim pojedincima, nastavnicima i roditeljima - svima koji pomažu učenicima u donošenju informiranih odluka o nastavku obrazovanja i budućoj karijeri.

Kako biste sudjelovali na događaju, obvezna je prijava putem ove poveznice.

Za dodatne informacije možete se obratiti na e-mail [email protected] ili na telefon 042/390 881. Grupne dolaske (više od deset pojedinaca) je potrebno najaviti na navedeni mail.

Sve informacije dostupne su i na web stranici FOI-ja.

- Radujemo se vašem dolasku i zajedničkom druženju na Danu otvorenih vrata, poručili su s Fakulteta.