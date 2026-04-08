Pravni dobio novu dekanicu: Treća je žena na čelu tog fakulteta u 250 godina

Zagrebački Pravni fakultet od iduće akademske godine dobiva novo vodstvo – za dekanicu je upravo izabrana profesorica Romana Matanovac Vučković. Na izborima je tako pobijedila trenutačnu prodekanicu Elizabetu Ivičević Karas. Aktualni dekan Ivan Koprić i nedavni kandidat za rektora više se nije mogao kandidirati za dekansku poziciju na Pravnom, budući da mu istječe drugi uzastopni mandat.

Matanovac Vučković o svemu se oglasila putem Facebooka, navodeći da je ona treća žena na čelu Pravnog u povijesti fakulteta dugoj 250 godina.

- Zahvaljujem svim nastavnicima te predstavnicima suradnika, asistenata, studenata i nenastavnog osoblja koji su danas na Vijeću pristupili glasovanju, a posebno onima koji su meni dali povjerenje. To povjerenje obvezuje, napisala je Matanovac Vučković.

Već je poznat njen tim prodekana

Odmah je objavila i tko će joj biti prodekani. To su Aleksandra Maganić, Dora Zgrabljić Rotar, Lucija Vejmelka i Marko Jurić. Ustvrdila je i da su sva njena postignuća rezultat dugogodišnjeg rada i truda pa je zahvalila i ostalima koji su joj kroz izborni proces bili podrška. Posebno je istaknula svog mentora i učitelja, profesora Igora Glihu, na čiji se poticaj i kandidirala za dekansku poziciju. U zahvalu je uvrstila i ministricu kulture Ninu Obuljen Koržinek, ali u ulozi, kako ističe, prijateljice. Inače, Matanovac Vučković na čelu je Hrvatskog glazbenog zavoda, a u objavi na društvenim mrežama napisala je da ostaje predsjednica.

Prema biografiji na mrežnim stranicama Pravnog fakulteta, glavna područja istraživanja su joj građansko pravo i hrvatsko i europsko pravo intelektualnog vlasništva. Diplomirala je i doktorirala upravo na Pravnom fakultetu u Zagrebu, a bila je i stipendistica Max Planck instituta za pravo intelektualnog vlasništva, tržišnog natjecanja i porezno pravo.

Od 2011. je docentica na Katedri za građansko pravo gdje predaje na kolegijima Građansko pravo I i II te Autorsko pravo. Drži i pravne kolegije na Akademiji dramskih umjetnosti i Muzičkoj akademiji. U biografiji ističe i da je bila pravna savjetnica u Hrvatskom društvu skladatelja, zamjenica ravnatelja Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske, predsjednica Žalbenih vijeća u području prava industrijskog vlasništva, predsjednica Vijeća stručnjaka za naknade u području autorskog i srodnih prava te konzultantica u mnogim projektima pravne pomoći u regiji. Angažirana je i kao članica niza radnih skupina za izradu zakona u području prava intelektualnog vlasništva i audiovizualnih medija.

Završila je i gitaru na Muzičkoj akademiji

Zanimljivo je da je nova dekanica Pravnog ujedno i gitaristica - diplomirala je gitaru upravo na Muzičkoj akademiji u Zagrebu i usavršavala se Mozarteumu u Salzburgu, vidljivo je u intervjuu koji je objavio Hrvatski glazbeni zavod. Održala je i niz solo koncerata.

- Paralelno sam studirala na dva fakulteta i istovremeno radila na pola radnog vremena kao učiteljica gitare u glazbenoj školi te redovito svirala koncerte, solističke i s Laurom Vadjon. Taj ritam je bio moj život, a ta količina angažmana veselila me i punila energijom. Nakon što sam otišla u Salzburg i tamo provela neko vrijeme dogodilo mi se nešto potpuno neočekivano. Paradoksalno, imala sam najbolju sviračku godinu u životu, išlo mi je sjajno, a onda odjednom rez. Nešto mi se počelo događati s desnom rukom, nisam više mogla upravljati prstima na adekvatan način, išla sam raznim doktorima, nitko nije razumio što mi se događa, a ja sam sama bila zdvojna jer zapravo nisam napravila ništa, nikakvu ozljedu, ništa. Borila sam se s tim osjećajem nemoći u ruci nekoliko godina i onda je eskaliralo. Jednostavno, više me prsti desne ruke nisu slušali. Stala sam sa sviranjem nadajući se da će mi pauza povratiti natrag onaj stari osjećaj u prstima, no to se nije dogodilo. Tek 2004. godine dobila sam dijagnozu: fokalna distonija desne ruke. Drugim riječima, glazbenička smrt. S obzirom da sam paralelno studirala i pravo, uslijed svih tih događanja okrenula sam se tom pozivu i usmjerila u ono što povezuje pravo i umjetnost, a to je autorsko pravo. Eto tako je došlo do odluke koja zapravo nije bila moja odluka već splet okolnosti koje su me prisilile da potražim drugi put. I evo me danas tu gdje jesam, ispričala je svojedobno Matanovac Vučković u intervjuu Hrvatskog glazbenog zavoda.