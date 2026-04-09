Još jedan veliki fakultet odabrao dekana: Planira uvesti obveznu praksu za sve studente i online studij

Dario Đerđa ponovno je izabran za dekana Pravnog fakulteta u Rijeci. Drugi mandat trajat će mu do rujna 2029. godine, evo što sve planira napraviti.

Na izborima za dekana Pravnog fakulteta u Rijeci ponovno je izabran trenutačni dekan, Dario Đerđa. Drugi mandat trajat će mu tri godine s početkom od 1. listopada 2026. do 30. rujna 2029. godine. Na izborima nije bilo protukandidata. U svom programu istaknuo je dosadašnje uspjehe fakulteta tijekom prvog mandata, ali i najavio što planira napraviti u sljedeće tri godine.

- S ciljem osnaženja praktičnih kompetencija studenata važnim smatram poticati praktične oblike nastave, posebno one koji uključuju intenzivniji doticaj studenata s budućim poslodavcima. Veći naglasak na Sveučilišnom integriranom prijediplomskom i diplomskom studiju Pravo potrebno je staviti na obvezu svakoga studenta tijekom studija pohađati najmanje jedan klinički kolegij. Na taj način studenti bi se pripremali za tržište rada, već i prije negoli završe studij, stoji u programu.

'Ovo će biti prvi studijski program Fakulteta koji će se izvoditi u online okruženju'

Kako bi ostvario taj cilj, ističe Đerđa, Pravni fakultet je na natječaj Europskog socijalnog fonda u recentnom razdoblju prijavio projekt Pontes luris - most prema unaprjeđenju zapošljivosti studenata prava. Upravo preko tog projekta omogućilo bi se i olakšalo dodatno poticanje stjecanja praktičnih vještina studenata.

Na Fakultetu se trenutno izvodi šest studija: Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Pravo, Sveučilišni specijalistički studij Financijsko pravo trgovačkih društava, Sveučilišni specijalistički studij Kriminalističko istraživanje, Doktorski studij iz područja društvenih znanosti, polje pravo, Stručni prijediplomski studij Upravni studij te Stručni diplomski studij javne uprave. Dekan Đerđa najavljuje i neke izmjene po pitanju studija i to već od iduće akademske godine.

- Od naredne akademske godine namjerava se pokrenuti znatno izmijenjeni Sveučilišni specijalistički studij Europsko pravo tržišta i nove tehnologije, za izvođenje kojega je recentno ishođena dopusnica Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Ovo će biti prvi studijski program Fakulteta koji će se izvoditi u online okruženju. Nužnim držim unaprijediti standarde izvođenja nastave na svim naznačenim studijima, u prvome redu kroz strateška i organizacijska unaprjeđenja koja će koristiti nastavnicima, suradnicima i studentima, navodi Đerđa u svom programu.

Komentirao i programske ugovore: 'Bez obzira na najavljeno podizanje dobne granice za odlazak u mirovinu...'

Istaknuo je da je broj studenata tijekom njegovog mandata u kontinuiranom porastu i to zahvaljujući promotivnim aktivnostima. Zbog toga u svom programu najavljuje i aktivno predstavljanje studija Fakulteta u brojnim srednjim školama diljem Hrvatske. Spomenuo je i programske ugovore koji su potpisani krajem 2025. godine.

- Putem Programskih ugovora u proteklom razdoblju osigurano je redovito napredovanje nastavnika i suradnika na viša radna mjesta, sukladno odredbama Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, te zapošljavanje jednoga docenta, dva asistenta i jednoga zaposlenika stručnih službi Fakulteta, na slobodna radna mjesta izvan kvote 1:1 (jedan novozaposleni djelatnik za jednog umirovljenog djelatnika). Namjeravam se zalagati za realiziranje dinamike zapošljavanja i napredovanja kako je ugovoreno Programskim ugovorom, bez obzira na najavljeno podizanje dobne granice za odlazak u mirovinu, poručio je novi/stari dekan Pravnog fakulteta u Rijeci u svom programu.

Najavljuje i dogovor oko izgradnje dodatne zgrade uz fakultet

Uz to naveo je i materijalne promjene vezane uz samu zgradu fakulteta. Otkrio je da su započeli razgovori s Gradom Rijekom oko velikog projekta izgradnje, ali i da će nastaviti s razgovorima s ministarstvima.

- Na gradskom zemljištu, a uz zemljište Fakulteta, Fakultetu bi se ustupio pravo gradnje dodatne zgrade koja bi se sastojala od tri dvorane, 20-ak kancelarija te drugih nužnih prostora. Također, započeti su razgovori s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih te Ministarstvom pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, kao is Pravosudnom akademijom, o potencijalnom partnerstvu i podršci u traženju sredstava za izradu projekta za izgradnju ove zgrade, a kasnije, eventualno, i za njezinu gradnju, na čemu namjeravam i dalje inzistirati, stoji u programu dekana Đerđe.