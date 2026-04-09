Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu održava se EFZG Career Week i Business Matchmaker 2026.

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu od 13. do 16. travnja 2026. postaje središte susreta studenata i vodećih poslodavaca na domaćem tržištu. EFZG Career Week i popularni Business Matchmaker ove godine okupljaju više od 30 renomiranih poslodavaca iz raznih industrija s ciljem izravnog povezivanja mladih talenata Ekonomskog fakulteta - Zagreb s realnim sektorom.

Manifestacija je strukturirana kroz dinamične oblike interakcije, radionice, predavanja, panel i krate razgovore za posao, prilagođene suvremenim trendovima tržišta rada.

Ključni dijelovi programa

Karijerna špica (13. i 14.4., 10:00 – 15:00 h): Središnji dio događanja ispred Kongresne dvorane i Knjižnice EFZG-a gdje se svaki dan predstavlja druga skupina poslodavaca.

Radionice, predavanja i konferencija Psihološka potpora by HAZef: Program uključuje radionice o emocionalnoj agilnosti u karijeri, praktična predavanja lidera u industriji s približavanjem određenih tema studentima i prikazivanje karijernih mogućnosti i karijernih puteva u njihovim organizacijama te zanimljivu konferenciju koja pruža uvid u stvarne poslovne izazove poput stresa u suvremenom radnom okruženju.

Business Matchmaker (16. travnja): Završni dan rezerviran je za "speed dating" format razgovora za posao. Studenti završnih godina u kratkim, intenzivnim intervalima prolaze intervjue s predstavnicima 19 top poslodavaca, primajući izravnu povratnu informaciju o svom nastupu.

Događaj naglašava važnost suradnje akademske zajednice i gospodarstva u svrhu smanjenja jaza između obrazovnog sustava i potreba tržišta rada. Naglasak je na zapošljavanju mladih stručnjaka, studentskim praksama i razvoju mekih vještina koje su ključne u okruženju obilježenom tehnološkim promjenama.

Career Week i Business Matchmaker organizirani su u suradnji sa studentskim udrugama eSTUDENT i HAZef.

Dodatne informacije o rasporedu događanja, popisu svih sudionika i detaljima programa dostupne su na službenim stranicama: