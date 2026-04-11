Ispis s fakulteta nije besplatan: Negdje će vas to koštati i do 100 eura

Iako ispis sa studija nije administrativno kompliciran, postupak u mnogim slučajevima nije besplatan. Neki to naplaćuju i po 100 eura.

Odluka o odabiru studija nije jednostavna, a još je teže donijeti onu o ispisu s fakulteta. Ipak, za one koji preispituju svoj put to je ponekada jedina opcija. Razloga može biti više: možda ste shvatili da vas to što studirate ipak ne zanima, smatrate da je program vašeg fakulteta loš, nemate dovoljno motivacije, a možda ste odlučili da biste radije odmah pokrenuli vlastiti posao.

No, jednom kada donesete takvu odluku, administrativna procedura nije komplicirana, ali često se plaća. Pa smo provjerili kolike su trenutačne cijene na nekima od većih visokih učilišta u Hrvatskoj.

Na nekima ispis košta i po 100 eura

Kao i prije tri godine, jednu od najvećih cifri morat će izdvojiti studenti koji se žele ispisati s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, gdje je trošak ispisa 100 eura. S druge strane, Ekonomski fakultet u Rijeci ispis naplaćuje 19,91 euro.

Na Filozofskom u Zagrebu ispis košta 27 eura, a studenti Pravnog to će platiti 20 eura. Tehničko veleučilište u Zagrebu među onima je koji ne naplaćuju obrazac ispisa sa studija u tekućoj akademskoj godini, a Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu ispisnicu naplaćuje 13 eura.

Studenti nekog od studija integriranog Sveučilišta u Zadru ispis plaćaju 19,91 euro. Studente Sveučilišta Sjever ispis će koštati 46,45 eura, osim ako se ispisuju prije početka prvog semestra, kada to košta 66,36 eura.

Neki naplaćuju i oportunitetni trošak

U svakom slučaju, iznimno je bitno da prije ispisa studenti detaljno prouče pravilnike i cjenike svojih fakulteta jer je moguće da neki od njih naplaćuju i oportunitetni trošak.

U pravilniku Pravnog fakulteta u Zagrebu tako je navedeno da student koji ima pravo na punu subvenciju troškova školarine iz državnog proračuna i studira u redovitom statusu može zatražiti ispis s fakulteta nakon završetka zimskog semestra akademske godine u kojoj se želi ispisati, bez plaćanja oportunitetnih troškova.

No, iznimno od toga, 'student koji studira u redovitom statusu i zatraži ispis tijekom zimskog semestra tekuće akademske godine podmiruje oportunitetne troškove u iznosu od 700 eura'.

Pravila ispisa ovise o faksu

Valja naglasiti i da pravila ispisa i nužni koraci nisu ujednačeni na nacionalnoj, a ponekada niti na sveučilišnoj razini. Fakulteti sami mogu odrediti koji su koraci. U većini slučajeva podnosi se zahtjev ili obrazac zamolbe s dokazom da ste platili trošak ispisa ako on uopće postoji. Dakako, trebate podmiriti eventualne financijske obveze koje ste imali na fakultetu i u knjižnicu vratiti svu građu koju ste posudili.

Fakultet možete zatražiti i rješenje o ispisu, na kojem će pisati vaši podaci, podatak o studiju i koliko ste dugo ondje studirali te koje ste predmete položili. Ako naknadno planirate upisati neki drugi studij koji je srodan, to vam može poslužiti za eventualno priznavanje kolegija s prethodnog fakulteta s kojeg ste se ispisali.