Studenti su ovo godinama željeli, a sad je konačno njihovo: Planiraju totalno promijeniti studentski život

Sadašnji studenti Sveučilišta u Puli ostavljaju nasljeđe budućim generacijama - otvoren je prostor za učenje, druženje i zabavu, sve pod istim krovom.

Studenti su godinama organizirali sve više događanja, ali nisu imali vlastiti prostor u kojemu bi mogli raditi slobodno i na svom terenu. Zato je Sveučilište u Puli nedavno osiguralo svojim studentima prostor kojim će sami upravljati, razvijati ideje, organizirati projekte i provoditi aktivnosti koje žele.

Riječ je o Studentskom društvenom centru koji će se smjestiti u prostoru bivšeg McDonald'sa, što je prva takva inicijativa u Istri. Centrom će upravljati Programsko vijeće, a uz njih u vijeću bit će predstavnici Sveučilišta te Studentskog centra Pula. O svemu tome razgovarali smo s članovima Studentskog zbora Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Marijom Jeromelom i Zlatkom Nikolićem.

Ideja iza samog projekta

Marija je predsjednica Studentskog zbora, a Zlatko je koordinator Pulske mreže studenata i član Studentskog zbora. Marija navodi kako od početka studiranja proaktivno djeluje u razvoju studentskih inicijativa i organizacija, najprije kroz Klub studenata povijesti, a zatim i kroz Studentski zbor te Pulsku mrežu studenata.

- Ideja Studentskog društvenog centra potekla je od potreba studenata za autonomnim prostorom za kreativna i društvena događanja koja godinama u sve većoj mjeri organiziraju studenti u suradnji sa Sveučilištem i njegovim sastavnicama, govori nam Marija.

S druge strane, Zlatko ističe kako Sveučilište u Puli ostavlja veliki prostor studentima za razvoj i organizaciju znanstvenih, istraživačkih ali i zabavnih i društveno korisnih projekata. Govori kako je Pula iz tog razloga odlično mjesto za studij, jer osim plaža i mora, nudi i perspektivu za osobni razvoj kroz aktivnu ulogu u zajednici. Studentski društveni centar u Puli | Foto: Sanja Ibrišagić

Bivši McDonald's kao nova studentska adresa

Zlatko ističe kako je Grad Pula prostor odabran za Centar dulje vrijeme pokušavao vratiti u komercijalne svrhe, no zbog veličine i potrebnih ulaganja u tome nije uspio. Kada je stigla ideja da ga preuzmu studenti, odluka je bila brza.

- Nismo dugo dvojili zbog prostranosti, lokacije i dobrih uvjeta koje nam je Grad ponudio. Tu se pridružujemo nizu prostora nezavisne kulture u centru grada koji na ovaj način grad pokušava revitalizirati, rekao je Zlatko.

Renovacija se financira sredstvima Sveučilišta, Studentskog centra Pula, Studentskog zbora i udruga poput Pulske mreže studenata, a dio sredstava dolazi od donacija lokalne zajednice i poduzetnika.

Otvorenje je iza nas: Pravi rad tek počinje

Studentski društveni centar službeno je otvoren 16. ožujka. Na svečanom otvorenju dodijeljene su zahvalnice jedinicama lokalne samouprave Istarske županije, Sveučilištu, Studentskom centru u Puli te voditeljima projekta. Prostor je službeno proglasio otvorenim prorektor Ante Matan.

Renovacija je podijeljena u dvije faze, a prva je već završena, navode nam članovi Studentskog zbora.

- Završena je adaptacija faze A prostora u kojoj smo obnovili i opremili veliki multifunkcionalni 'lobby' za studente te više pomoćnih prostora koji su nam nužni za svakodnevno funkcioniranje. Taj 'lobby' može biti prostor za učenje i kafić, a uz kratku adaptaciju postaje koncertni prostor, prostor za video projekcije ili zabavno-edukativna predavanja, rekao je Zlatko.

Druga faza tek predstoji, navodi Zlatko. U planu je glazbeni studio namijenjen studentima Muzičke akademije, ali i mladim glazbenim sastavima iz Pule te prostor za nezavisni elektronički studentski medij, govore nam članovi Studentskog zbora. Studenti iza društvenog centra | Foto: Sanja Ibrišagić

Najteže je bilo početi

Najveći izazov u cijelom procesu je početak, ističe Zlatko. Ulaskom u prostor trebalo je ispitati cijeli niz sustava i procijeniti što je u prostoru korisno, a što će se morati izmijeniti.

- Kako je bivši restoran ostavio velike sustave ventilacije i slično, bio je izazov u malom gradu pronaći servise za njih. Tražili smo i dokumentaciju koja je izostala prilikom primopredaje. Ipak, malo po malo, naučili smo gotovo sve o prostoru, rekao je Zlatko, dodajući da su neke skupocjene sustave nažalost morali mijenjati, što je znatno povisilo cijenu ulaganja.

S druge strane, Marija navodi kako je najuzbudljiviji događaj bio odabir i sastavljanje namještaja. Tek tada su nakon mjeseci planiranja, napokon vidjeli kako prostor može izgledati u svom finalnom izdanju.

Tko sve stoji iza uređenja Centra?

Ono što Centar čini posebnim jesu studenti koji su ga oblikovali. Marija navodi kako su studentice Ema Kuna, Anamarija Pilarić i Iris Lakota dizajnirale zidne tapete i dale prostoru vizualni identitet, Katarina Špehar izradila je sve potrebne vizuale, Sanja Ibrišagić fotografski bilježi nastajanje Centra, a Sunčica Jakopović zadužena je za organizaciju sadržaja. Uz sve to, prostoru su oblik dale i brojne radne akcije studenata, od čišćenja do sastavljanja namještaja, u kojima su sudjelovali studenti raznih udruga i s različitih sastavnica Sveučilišta.

Upravo zato studentsku većinu čini Programsko vijeće koje će upravljati Centrom, naglašava Marija. Dodaje kako je prostor namijenjen podizanju studentskog standarda te predstavlja središnje mjesto za različite vrste sadržaja, od Plesne škole i filmskih večeri do gostujućih predavanja i edukativnih radionica.

Program u Centru već se konkretizira. Marija govori kako se posebno vesele Plesnoj školi Fabrisa Radina, Sveučilišnoj kviz ligi i nadolazećem festivalu - Humanitarnom studentskom tjednu. Veseli ih što više ne moraju tražiti predavaonice ili prostore oko Studentskog trga za održavanje različitih sadržaja.

Zlatko naglašava kako je ključni izazov u idućim tjednima privući ljude u prostor i osigurati da im postane svakodnevno odredište. To je moguće postići jedino konstantnim programima sa što raznolikijim sadržajem. Pritom jasno naglašava granicu - ovaj prostor ne smije postati profitna djelatnost i netko ne smije profitirati na njihovom dosadašnjem volontiranju. Studentski društveni centar u Puli | Foto: Sanja Ibrišagić

Nasljeđe za buduće generacije

Studentski društveni centar nije jedina inicijativa kojom Sveučilište Jurja Dobrile podiže kvalitetu studentskog života. Bivša Mornarička bolnica prenamijenjena je u novi sveučilišni kampus, a rekonstrukcija je dovršena 2024. godine. Osim toga, studentima su dostupne i ostale usluge poput modernog studentskog doma i studentskih menzi.

Za Mariju i Zlatka, rad na Centru nije samo projekt, već odgovornost u pravom kontekstu - već u studentskim cipelama. Susreću se s izazovima koji ih čekaju i u poslovnim vodama.

- Nama koji ćemo formalno upravljati sadržajem Centra ovo predstavlja odličnu simulaciju odgovornosti, organiziranja i upravljanja vlastitim vremenom, ali i planiranja sadržaja u širem kontekstu za veću populaciju. To je ujedno i naše nasljeđe budućim studentima, rekla je Marija.

