Umjetnu inteligenciju koriste i studenti i profesori, ali ne na isti način: 'To me jednostavno ljuti'

Od učenika koji preko umjetne inteligencije pišu sve moguće domaće zadaće i zadatke, do nastavnika koji tako rade ispite i studenata na faksu.

Baš kao i kalkulator, umjetna inteligencija je koristan alat za brže odrađivanje nekih zadataka. No, učenici su odmah počeli 'varat' kod domaćih zadaća, a studenti daju AI-u da i u potpunosti napravi zadatke za faks. Valja naglasiti i da nastavnici, od škole do fakulteta, također koriste AI alate, ali na drugačiji način.

Kristian Novak: 'Svoje studente testiram na drukčiji način'

To nam je objasnio Kristian Novak, knjiežvnik koji je profesor germanistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Bio je gost našeg podcasta te se dotaknuo i teme umjetne inteligencije, odnosno kako se on bori s njom kada provjerava znanje studenata.

- Svoje studente testiram na drukčiji način, gdje im AI ne može pomoći. Ljuti me kad im dam nekakav domaći zadatak koji je doslovno na razini sastavka. Hoću da oni produciraju nekakav tekst koji nije ni seminarski rad, ni ne pokušava biti znanstven, nego njihovo iskustvo da to stave na papir, da i za to koriste njemački jezik. I onda neki stvarno napišu tekst u kojem ima grešaka, ali koji vidim da su oni napisali, jer se ne boje da ću ih ja zbog toga rušiti ili kaj ja znam. A onda vidim netko tko si nije dao truda nego je napisao nekakav prompt i izbacio mu AI. To me jednostavno ljuti, objasnio je Novak.

'Još uvijek trebamo ljude'

Rekao je da on i ostali prevoditelji na fakultetu na diplomskom koriste umjetnu inteligenciju, ali na drugačiji način. Oni ga, kaže, koriste doslovno kao alat.

- Mi vrlo rano u semestru damo tekst Gemini, imamo Anthropic, imamo ChatGPT, DeepSeek i tako dalje, da vidimo što koji može raditi sa njemačkim i hrvatskim. Ali oni vrlo rano shvate: 'Ok, ali prijevod koji nam je izbacila umjetna inteligencija je tek tekst na kojem mi moramo raditi'. Super će ti prevesti jednu rečenicu u kojem nema nekakvog novog stručnog termina ili u kojem nema nečeg figurativnog što je literarni izričaj. To će ti dobro prevesti, ali sve ovo ostalo još uvijek trebamo ljude, naveo je Novak.

