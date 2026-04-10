Studenti besplatno pomažu tisućama građana, njihovi fakulteti sad će dobiti novac: Evo na što će ga trošiti

Studenti u pravnim klinikama pri svojim fakultetima besplatno savjetuju građane, a njihove ustanove sada će od države dobiti novac.

Pravnim klinikama pri pravnim fakultetima, koje diljem Hrvatske građanima nude besplatne pravne savjete, država će dodijeliti financijska sredstva za rad. Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske na čelu s ministrom Damirom Habijanom objavilo je rezultate Javnog natječaja za financiranje projekata ovlaštenih udruga i pravnih klinika za pružanje primarne pravne pomoći za 2026. godinu. Njime je predviđeno financiranje za trogodišnje razdoblje - od 1. siječnja 2026. do 31. prosinca 2028.

Novac za pravne klinike

U Državnom proračunu Republike Hrvatske za udruge i pravne klinike osigurana su financijska sredstva za prvu godinu provedbe projekata (od 1. siječnja do 31. prosinca 2026.) u iznosu od 1.000.637,86 eura. Novac su dobile četiri pravne klinike u Hrvatskoj.

Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu dobiva 44.989,93 eura, dok ona pri Pravnom fakultetu u Osijeku dobiva 24.772,40 eura. Pravna klinika Pravnog fakulteta u Splitu imat će 24.753 eura, a Pravnog fakulteta u Rijeci 23.965 eura.

Voditeljica Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu Ivana Kanceljak kaže da im je financiranje ove vrste izuzetno važno. Zahvalni su, dodaje, što postoji ovaj način financiranja pružatelja primarne besplatne pravne pomoći.

- Kroz projekt koji imamo s Ministarstvom pravosuđa, uprave i digitalne transformacije financiramo odlazak studenata volontera u 17 gradova na području Hrvatske - Bjelovar, Čakovec, Daruvar, Pula, Rijeka, Varaždin, Zlatar i drugi. Time je omogućen decentraliziran pristup pružanja besplatne pravne pomoći. To znači da studenti volonteri zaprimaju zahtjeve za pružanje besplatne pravne pomoći i izvan Zagreba. Na taj je način omogućeno da besplatnu pravnu pomoć dobiju i osobe koje ne žive isključivo u Zagrebu. Bez sredstava MPUDT tako nešto ne bi bilo moguće, ističe Kanceljak.

Troškovi su mnogobrojni

Odlazak u druge gradove nije im jedini trošak. Troškovi su, priča nam Kanceljak, mnogobrojni i raznovrsni.

- Uz već spomenuti trošak puta u druge gradove u kojima imamo vanjske klinike, imamo i trošak zakupa prostora u kojem zaprimamo stranke kao i trošak režija. Osim toga, postoji i trošak održavanja digitaliziranog sustava za predmete, izdavanje časopisa Pro bono, tiskanje promotivnih materijala i tako dalje. Iako se financiramo iz raznih izvora, to često ne bude dovoljno za podmirenje svih troškova te se oslanjamo na financijska sredstva fakulteta, zaključuje Kanceljak.

Cijelu Odluku o dodjeli financijskih sredstava za financiranje projekata ovlaštenih udruga i pravnih fakulteta za rad pravnih klinika za pružanje primarne pravne pomoći iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2026. godinu možete vidjeti u dokumentu u nastavku. Napomena: dokument sadržava više stranica, kako biste vidjeli sve, potrebno je listati s desna na lijevo.