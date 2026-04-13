Država podijelila 2.007 stipendija studentima: Pogledajte tko je na listi dobitnika

Svake godine Središnji državni ured za Hrvate izvan RH dodjeljuje stipendije studentima izvan RH, a tako je i ove. Na natječaj koji je bio otvoren u prosincu stigle su 3.464 prijave. Kako je izvijestio Središnji ured, ukupno je bilo 3.054 prijava koje su zadovoljile formalne uvjete, pa je sastavljen prijedlog rang-liste 2.007 studenata dobitnika stipendije za akademsku godinu 2025./2026. za svaku od kategorija studenata.

Stipendija iznosi 175 eura mjesečno, odnosno 1.750 eura godišnje jer se dodjeljuje za 10 mjeseci akademske godine

Najviše stipendija studentima iz BiH

Inače, natječajem se dodjeljivalo njih 2.000, od čega 300 stipendija za studij u Republici Hrvatskoj (200 stipendija za pripadnike hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, 60 stipendija za pripadnike hrvatske nacionalne manjine i 40 stipendija za pripadnike hrvatskog iseljeništva), 1.500 stipendija za studij u Bosni i Hercegovini, 30 stipendija za studij u Crnoj Gori, 5 stipendija za studij u Republici Kosovo, 15 stipendija za studij u Republici Sjevernoj Makedoniji i 150 stipendija za studij u Republici Srbiji.

- U slučaju kada su studenti prilikom rangiranja po ukupno ostvarenom broju bodova ostvarili jednak broj bodova, prednost pri dodjeli stipendije imali su studenti s više bodova ostvarenih prema socijalno-materijalnom statusu, a u slučaju da su studenti na prijedlogu rang-liste ostvarili jednak broj bodova i prema kriteriju socijalno-materijalnog statusa, prednost pri dodjeli stipendije imali su studenti s većim prosjekom ocjena, priopćeno je iz Središnjeg ureda uz dodatak da je broj stipendija povećan zbog izjednačenja kandidata.

Studenti koji dobivaju drugu stipendiju iz proračuna ne mogu primati i ovu

Isto tako, iz nekih zemalja na natječaj se prijavilo manje studenata nego što je predviđeno kvotom pa je kvota raspodijeljena na druge zemlje, zbog čega je veći broj dobitnika iz Bosne i Hercegovine. Studenti bi trebali pratiti mrežne stranice ureda jer je moguće da će doći do pomicanja crte.

- Molimo studente koji su u međuvremenu ostvarili pravo na neku drugu stipendiju iz državnog proračuna Republike Hrvatske ili se odriču prava na stipendiju u korist druge stipendije da o tome odmah obavijeste Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske putem elektroničke pošte na adresu: [email protected], izvijestili su iz Središnjeg ureda.

Oni koji nisu ostvarili pravo mogu podnijeti pisani prigovor putem pošte na Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan RH zaključno s danom 20. travnja 2026. godine. Prigovor se šalje na adresu:

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Pavla Šubića 29

10000 Zagreb Republika Hrvatska

U nastavku možete vidjeti listu dobitnika. Napomena: dokument sadrži više stranica i za pregled je nužno povlačiti zaslon zdesna nalijevo.