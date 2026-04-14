Objavljen broj upisnih mjesta za maturante na jednom od najvećih sveučilišta: Manje ih je nego lani

Prvo sveučilište objavilo broj upisnih mjesta za 2026. Za sve studije traže B razinu mature
16:14 126 d 08.12.2025
14. travanj 2026.
Sveučilište u Splitu objavilo je broj upisnih mjesta za 2026. godinu. Ukupna upisna kvota manja je za 154 mjesta u odnosu na prošlu godinu.
Na studije drugog najvećeg, Sveučilišta u Splitu, u 2026. godini može se upisati najviše 4.369 novih studenata, vidljivo je to iz natječaja koji je objavilo to sveučilište. Inače, to je za 154 mjesta manje u odnosu na proteklu godinu. Ove je godine sveučilišnim studijima ukupno je 3.143 mjesta, a na stručnim studijima 1.226 mjesta. Gledajući tip studija, na studije u redovitom statusu može se upisati 3.643 studenata, a na izvanredne 551 student.
Najviše studenata može se upisati na stručne i sveučilišne studije Ekonomskog fakulteta u Splitu, njih 620. Po broju upisnih mjesta slijedi Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB) na kojemu je 610 mjesta. Kada je riječ o studijima koji su prema omjeru kvote i broja prvih prijava najpoželjniji među maturantima, na logopediji je 25 mjesta, s time da taj studij formalno izvodi Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu na lokaciji u Splitu. Na Fakultetu zdravstvenih znanosti u Splitu mjesta je za 144 nova studenta, na Medicinski ih se može upisati 220, a na sveučilišne i stručne studije Pravnog fakulteta Split 314 maturanata.
U natječaju stoji i da su troškovi upisa na studije Sveučilišta u Splitu 53,09 eura. Kao i na svim ostalim sveučilištima, prijave studija traju do 15. srpnja u 13:59 sati, osim ako je visoko učilište odredilo raniji rok. To se, primjerice, dogodi kada fakultet održava prijemni ili drugu provjeru za upis. Istoga dana, ali iza 15 sati, izaći će i konačne rang-liste upisa na fakultete.
U nastavku možete proučiti tablicu s brojem upisnih mjesta na svakom studiju u Splitu. Napomena: dokument sadrži više stranica, a za pregled je nužno povlačiti zaslon zdesna ulijevo.
