Studenti pronašli novi način varanja na ispitima: 'Svaki predmet iz kojeg bih mogla pasti'

Od mobitela i bubica do pametnih naočala – varanje na ispitima evoluira, a najnoviji trend iz Kine uključuje AI naočale s kamerama i zaslonima.

Korištenje tehnologije za varanje na ispitima nije velika novost. I dok su ranije studenti prvo za to koristili mobitele, a naknadno su popularne postale i 'bubice' te pametni satovi, najnoviji, sve češći način varanja su pametne naočale. Ovakav način varanja na ispitima u posljednje je vrijeme posebno izražen u Kini, pisao je nedavno restofworld.org.

Studenti u Kini iznajmljuju naočale za varanje

Cijene naočala se ondje kreću od 270 do više od 1.000 dolara, a obično su opremljene kamerama i audio funkcijama, dok one s ekranima mogu prikazivati tekst ili slike. U Kini je lani isporučeno 2,5 milijuna pari. Jedna od studentica za restofworld.org ispričala je da naočalama skenira pitanja, a onda joj se na leći prikažu odgovori.

- Svaki predmet iz kojeg bih mogla pasti, rekla je i dodala da su neki kolege čak iznajmljivali njezine naočale za korištenje na ispitima.

Na društvenim mrežama pojavili su se i tako usmjereni oglasi - da naočale mogu odgovarati na pitanja iz engleskog i matematike. Uređaj se može kontrolirati malim daljinskim upravljačem u obliku prstena. Veliki ispiti u Kini, poput mature i ispita za državne službenike, izričito su zabranili pametne naočale, prenosi restofworld.org.

No učenici i studenti tvrde da ih većina profesora ne prepoznaje tijekom redovitih školskih ispita. Isti medij navodi da su istraživači sa Sveučilišta za prirodoslovlje i tehnologiju u Hong Kongu povezali Rokid naočale s ChatGPT-om 5.2. Osoba koja ih je testirala rezultatom se plasirala u top pet od 100 studenata. Ista istraživačka grupa razvija sustave za otkrivanje AI naočala.

Kod nas popularne 'bubice', ali kazna za maturante sad se ublažava

Uporaba pametnih naočala u Hrvatskoj nije toliko rasprostranjena kao u Kini, međutim prije 15-ak godina popularnost su stekle 'bubice' za uši, uređaji za prikrivenu komunikaciju s dodatnom opremom poput mikro kamere koje bi studenti skrivali u kemijske olovke ili gumb. Oni koji bez grižnje savjesti do diplome dolaze prakticirajući akademsko nepoštenje i danas te setove iznajmljuju po cijenama od 25 eura do 30 eura za 24 sata.

Prije sedam godina jedan je maturant pomoću 'bubica' varao na ispitu državne mature. Učeniku su poništeni svi ispiti koje je pisao na tom roku. No, za sve koji ubuduće naprave isti prekršaj to više neće biti kazna jer se ona ublažava. Naime, ovih dana predstavljene su izmjene pravilnika o državnoj maturi, a u slučaju korištenja ili posjedovanja mobilnog telefona, drugih elektroničkih, audio i video uređaja, učenicima će umjesto svih biti poništen samo ispit mature na kojem su varali. Više o tome čitajte ovdje.