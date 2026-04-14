Uskoro izlaze prve liste za upis studija: Na najpopularnijem se za jedno mjesto bori 10 maturanata

Gluma u Zagrebu od početka je prijava najpoželjniji studij u 2026. godini, a uskoro će maturanti vidjeti i prve, ogledne liste za upis studija.

Već dva i pol mjeseca maturanti u sustavu Postani student mogu prijavljivati studijske programe. Ni u travnju na vrhu liste najpoželjnijih nema iznenađenja - najatraktivniji je studij glume na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu.

Gluma na vrhu liste 10 studija prema omjeru prvih izbora i kvote

U obzir se pritom uzima omjer maturanata kojima je to prvi izbor i ukupne upisne kvote, a kada je riječ o studijima s više od deset mjesta, gluma je na vrhu ove liste jer je prvi izbor za 121 maturanta, ali je mjesta za njih tek 12. Drugim riječima, za jedno mjesto konkurira desetero maturanata kojima je taj studij prvi izbor. Trenutačno je ukupni broj prijava na glumi na zagrebačkom ADU-u 183, kažu podaci Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Druga je i dalje logopedija na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu, s time da se u proteklih mjesec dana i ovdje povećao broj prijava. Taj je studij prvi izbor za 310 maturanata, ukupno ga je prijavilo 937 kandidata, a mjesta je za njih 50. Za upis oba studija s vrha ove liste nužno je sudjelovati na dodatnoj provjeri pa će zato prijave tih studija završiti nešto ranije.

Treći je studij radiološke tehnologije Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu. Prvi je izbor za 175 kandidata, trenutačno ga je prijavila 771 osoba, a mjesta je za njih 40. Ostatak liste top deset studija prema omjeru prvih izbora i kvote možete vidjeti u nastavku.