Faks Uskoro izlaze prve liste za upis studija: Na najpopularnijem se za jedno mjesto bori 10 maturanata

Uskoro izlaze prve liste za upis studija: Na najpopularnijem se za jedno mjesto bori 10 maturanata

Martina Gelenčir
Martina Gelenčir

14. travanj 2026.

Uskoro izlaze prve liste za upis studija: Na najpopularnijem se za jedno mjesto bori 10 maturanata

Studentica | foto: Unsplash

Gluma u Zagrebu od početka je prijava najpoželjniji studij u 2026. godini, a uskoro će maturanti vidjeti i prve, ogledne liste za upis studija.

Već dva i pol mjeseca maturanti u sustavu Postani student mogu prijavljivati studijske programe. Ni u travnju na vrhu liste najpoželjnijih nema iznenađenja - najatraktivniji je studij glume na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu.

Gluma na vrhu liste 10 studija prema omjeru prvih izbora i kvote

U obzir se pritom uzima omjer maturanata kojima je to prvi izbor i ukupne upisne kvote, a kada je riječ o studijima s više od deset mjesta, gluma je na vrhu ove liste jer je prvi izbor za 121 maturanta, ali je mjesta za njih tek 12. Drugim riječima, za jedno mjesto konkurira desetero maturanata kojima je taj studij prvi izbor. Trenutačno je ukupni broj prijava na glumi na zagrebačkom ADU-u 183, kažu podaci Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Druga je i dalje logopedija na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu, s time da se u proteklih mjesec dana i ovdje povećao broj prijava. Taj je studij prvi izbor za 310 maturanata, ukupno ga je prijavilo 937 kandidata, a mjesta je za njih 50. Za upis oba studija s vrha ove liste nužno je sudjelovati na dodatnoj provjeri pa će zato prijave tih studija završiti nešto ranije.

Treći je studij radiološke tehnologije Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu. Prvi je izbor za 175 kandidata, trenutačno ga je prijavila 771 osoba, a mjesta je za njih 40. Ostatak liste top deset studija prema omjeru prvih izbora i kvote možete vidjeti u nastavku.

Top 10 studija prema omjeru prvih izbora i kvote | izvor: AZVO

Najviše prvih prijava na medicini u Zagrebu

Nepromijenjeno je i stanje kada je riječ o vrhu liste studija s najviše prvih prijava koja u obzir ne uzima kriterij omjera prvih izbora i kvote. Prvi je studij medicine na Medicinskom u Zagrebu na kojemu je 300 mjesta, a studij je u ovome trenutku prvi izbor za 749 maturanata. S time da je taj studij ukupno do sada prijavilo 1.226 maturanata.

Slijedi studij elektrotehnika i informacijska tehnologija i računarstvo na FER-u, sa za sada 652 prva izbora, na njemu je 660 mjesta, a ukupno su ga prijavila 1.304 maturanta.

Treći je studij arhitektura i urbanizam na Arhitektonskom u Zagrebu, s 415 prvih izbora, mjesta je za 132 kandidata, dok je ukupni broj prijava 653.Trenutačno najpoželjnije studije prema broju prvih prijava možete vidjeti u tablici ispod.

Top 10 studija prema broju prvih izbora | izvor: AZVO

Uskoro izlaze prve, orijentacijske rang liste upisa na studije

Podsjetimo, uskoro izlaze prve liste poretka na studije. To su orijentacijske odnosno ogledne liste, a bit će vidljive 27. travnja od 9 sati. Ogledne rang-liste temelje se na dosadašnjem uspjehu učenika, dakle bez rezultata mature, a još nisu zaključene niti ocjene četvrtog razreda. Na njima se nalaze svi kandidati koji su prijavili studij. Kandidat se nakon svakoga sljedećeg periodičkog obnavljanja rang-lista može pojaviti na nekoj drugoj rang-listi ili nestati s rang-liste, ovisno o tome jesu li drugi kandidati za iste studije mijenjali svoje liste prioriteta.

Kroz ostatak travnja, svibanj, lipanj i prvu polovinu srpnja trajat će prijave studija. Sljedeće su privremene liste upisa na fakultete, koje postaju vidljive 8. srpnja. Nadalje, prijave studija traju do 15. srpnja u 13:59 sati, osim ako je visoko učilište odredilo raniji rok. To se, primjerice, dogodi kada fakultet održava prijemni ili drugu provjeru za upis. Istoga dana, ali iza 15 sati, izaći će i konačne rang-liste upisa na fakultete. Detaljno kalendar upisa na fakultete u 2026. možete proučiti na linku.

U nastavku možete poručiti čitavu listu studija s ukupnom kvotom, trenutačnim brojem prijava i brojem prvih izbora. 

Bodove za upis studija izračunajte u našem Kalkulatoru mature.

