Studentska futsal ekipa Sveučilišta u Zadru izborila plasman na Final Four UniSporta

Studentska futsal ekipa Sveučilišta u Zadru izborila je plasman na Final Four UniSporta u Poreču nakon uzbudljive i neizvjesne završnice sezone.

Nakon punog desetljeća čekanja, povratak među elitu! Muška futsal ekipa Sveučilišta u Zadru ispisala je jednu od najljepših sportskih priča sezone i izborila plasman na završni turnir Final Four UniSport Finals, koji će se od 28. do 31. svibnja održati u Poreču.

Veliki pothvat Zadrani su potvrdili pred domaćom publikom u dvorani 'Krešimir Ćosić', gdje su u završnim kolima UniSport HR Futsal lige pokazali karakter, kvalitetu i ono najvažnije, pobjednički gard. U konkurenciji osam najboljih sveučilišnih momčadi u Hrvatskoj Zadrani su pronašli pravi ritam u ključnom trenutku sezone.

Odluka o putniku na Final Four pala je u pravoj futsal drami. U susretu visokog uloga protiv Sveučilišta Algebra Bernays iz Zagreba, gledatelji su svjedočili utakmici za pamćenje, punoj preokreta, naboja i vrhunskih poteza. Zadrani su na kraju slavili s tijesnih (6:5), a junaci večeri bili su trostruki strijelac Renato Nović te dvostruki Rikardo Malbašić, dok je jedan pogodak dodao Ante Jukić.

U drugoj utakmici u nešto mirnijem tonu, Sveučilište Zadar je remiziralo je protiv Sveučilišta Sjever (3:3), uz nova dva pogotka raspoloženog Malbašića te jedan Luke Ninčevića.

Uz Sveučilište Zadar, plasman na završnicu izborili su još Sveučilište u Zagrebu, Sveučilište u Splitu te Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, što dodatno potvrđuje koliko će konkurencija u Poreču biti žestoka.

Posebno priznanje otišlo je u ruke igrača Sveučilišta Zadar Luke Ninčevića, koji je briljantnim učinkom kroz sezonu ponio titulu najboljeg strijelca lige.

Sastav Sveučilišta Zadar: Roberto Fantov, Rikardo Malbašić, Renato Nović, Luka Ninčević, Ante Jukić, Josip Crnjak, Lovre Milanko, Roko Klanac i Petar Blatančić. Trener: Andi Volarević, pomoćni treneri: Slađan Matulina i Frane Volpi. Službena osoba: Tonći Jerak.