Dosadan i zastario studij bez perspektive? Studenti su nam rekli što je mit, a što istina o njihovom faksu

O svakom faksu kruži hrpa mitova, a ni Agronomski nije iznimka. Pitali smo njihove studente koliko u njima ima istine, a koliko predrasuda.

Neovisno o tome koji fakultet želite upisati, o njemu ste nepobitno čuli hrpu mitova. Bilo da ih šire neinformirani, ali dobronamjerni prijatelji, rođaci ili nastavnici, vjerovanje u njih ipak donosi više štete nego koristi.

Rasplinut će se, ili pak potvrditi, tek kad taj faks zaista i upišete. No, budući ipak želite donijeti infomiranu odluku, postoji i bolji način da provjerite. Tko o faksu zna više nego njegovi aktualni studenti? Posjetili smo Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kako bismo razgovarali s njihovim studentima i doznali jesu li neka česta uvjerenja o tom faksu i struci istina ili mit.

Agronomski fakultet, inače, na prijediplomskoj razini izvodi čak devet studija na prijediplomskoj razini kojima pokrivaju čitav spektar mogućih karijera unutar agronomije. To su Agrarna ekonomika, Agroekologija, Animalne znanosti, Biljne znanosti, Ekološka poljoprivreda, Fitomedicina, Hortikultura, Krajobrazna arhitektura te Poljoprivredna tehnika.

Dosadan studij s kojim nema zarade?

Neovisno o tome koji smjer odaberu, njihovi studenti bave se rješavanjem izazova koji su od presudne važnosti za baš svakog od nas - uzgojem hrane, očuvanjem prirode i razvojem tehnologije koja nam je za sve to potrebna. Uče kroz praktičan rad u mnogim labosima i na pokušalištima fakulteta, a aktivni su i kroz studentske udruge i različite projekte koje faks provodi.

Ako ste mislili da je njihov studij dosadan, ne biste bili jedini, jer mnogi su to čuli. No, Melani Škrlin, studentica četvrte godine MS Fitomedicine, taj je mit opovrgnula.

- Studij definitivno nije dosadan. Radimo sa živim materijalom, bilo da je to tlo, bilo da su kukci. Upoznajemo razne mikroorganizme. Imamo dosta terenskih nastava, dala je primjere naša sugovornica. Melani Škrlin, studentica Agronomsokg fakulteta u Zagrebu | Foto: srednja.hr

Jedan od studenata koje smo susreli na osunčanom i zelenom kampusu fakulteta bio je i Luka Janković, student treće godine Agroekologije. Pitali smo ga za ključnu tvrdnju s kojim se mnogi zainteresirani za područje agronomije susretnu - u tom području nema dobre zarade.

- Ja se s tim ne bih složio. Ovisi, naravno, od osobe do osobe, ali možeš se nakon studija specijalizirati, ostati na faksu, radit na istraživanjima, u laborijima, na EU projektima... Mislim da se nudi fakat širok spektar poslova na kojima bude skroz dobra plaća, podijelio je svoj stav Luka.

Agronomi rade samo s motikama i lopatama?

Kad zamisle posao agronoma, mnogi razmišljaju samo o alatima koji su se koristili nekoć. No, poljoprivreda danas je puno više od toga, potvrdio nam je Jakov Gospić, student druge godine studija Hortikulture.

- Agronomija nije studij bez tehnologije, to je laž. Mi nismo nužno poljoprivrednici, mi smo prije svega agronomi, odnosno znanstvenici. Ima nas na terenu, ali uglavnom istraživanja vršimo u laboratoriju, istaknuo je Jakov. Jakov Gospić, student Agronomskog fakulteta u Zagrebu | Foto: srednja.hr

S Jakovom se složio i njegov kolega sa studija, Marko Pavlišić.I sam je student treće godine Hortikulture, a ne slaže se s tvrdnjom da je bolje upisati IT nego Agronomiju.

- Danas se sve više bavimo i robotikom, dronovima, automatizacijom poljoprivrede. Čak imamo i izvanrednu grupu na našem fakultetu gdje profesori uče studente programiranju, rekao je Marko.

U vezi s tim je i često uvjerenje da se agronomi mogu zaposliti samo na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, odnosno OPG-ovima. Iako je to čest slučaj, stvari nisu kakvima se doimaju, rekla nam je Maja Mlinarić, studentica druge godine diplomskog studija Hortikultura - Povrćarstvo. Čak i oni koji rade na svom OPG-u moraju radiit puno više od samog uzgajanja proizvoda - sve od marketinga do računovodstva.

- To je dosta zastarjela slika. Danas OPG nije što je nekad bio. Ima dosta poslova kojima se OPG-ovci bave, poput marketinga ili prodaje. Osim toga, to nije jedina opcija za zapošljavanje nakon faksa, navela je Maja.

