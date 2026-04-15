Stegovno odbacilo prijavu bivšeg predsjednika Zbora radi formalnosti: 'Za mene je pravda zadovoljena'

Stegovno povjerenstvo Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu (FPZG) odbacilo je prijavu protiv bivšeg predsjednika Studentskog zbora Doriana Mutapčića. Studentski pravobranitelj Mutapčića je prijavio jer je Studentski zbor sumnjao da novac zarađen prodajom ulaznica za brucošijadu nije završio na računu fakulteta, već na privatnom računu.

Stegovno povjerenstvo prijavu je odbacilo iz formalnog razloga, jer ju je podnio jedan od članova Studentskog zbora u ime Zbora, a ne njegov predsjednik. Povjerenstvo je inicijalno prihvatilo prijavu, međutim nakon Mutapčićeve žalbe zaključilo je da zbog formalnog nedostatka u prijavi nije dopušteno raspravljati o njenom meritumu.

- Prema Statutu Studentskog zbora Fakulteta političkih znanosti, Studentski zbor zastupa isključivo njegov predsjednik, odnosno u slučaju njegove spriječenosti zamjenik predsjednika. Ostali članovi Studentskog zbora nemaju ovlast zastupanja Studentskog zbora prema trećim osobama. Činjenica da je u prijavi naznačeno da se podnosi u ime Studentskog zbora FPZG-a, a da ju je podnijela osoba koja za to nema ovlast zastupanja, predstavlja formalni nedostatak koji onemogućava zakonito vođenje stegovnog postupka, stoji u zaključku Povjerenstva.

Studentski pravobranitelj ponovio je prijavu

Prijava je stoga odbačena, a zakazana rasprava pred Fakultetskim stegovnim sudom je otkazana. U zaključku je naglašeno da Povjerenstvo nije odlučivalo o osnovanosti navoda iz prijave niti o odgovornosti studenta protiv kojeg je prijava bila podnesena. Prijavu protiv Mutapčića podnio je Daniel Rišavi, koji je trenutačno v. d. studentskog pravobranitelja.

Iz Studentskog zbora nam odgovaraju da je prijava ponovljena još u siječnju. Predsjednik Damir Lelas pojašnjava nam da prijavu nije podnio osobno, već da je odgovornost preuzeo studentski pravobranitelj jer smatraju da je šteta počinjena svim studentima.

- Studentski pravobranitelj odmah je ponovio prijavu te je slučaj već neko vrijeme ponovno u rukama Stegovnog povjerenstva. Stoga, nije više na Studentskom zboru da se bavi tom problematikom, a ona nam, svakako, nikada nije ni bila primarni fokus. Naša temeljna zadaća kao studentskim predstavnicima je da se nastavimo boriti za studentske interese i poboljšanje standarda uz približavanje našeg rada studentima FPZG-a. U šest mjeseci mandata uveli smo niz mehanizama koji nam pomažu da ostvarimo upravo to, a koji su istovremeno potpuni odmak od praksi koje su nas dočekale pri preuzimanju funkcija. Zaista nam je žao što fokus nije na tome, već na potencijalnim grijesima bivšeg predsjednika. Molimo da se za sve daljnje informacije o ovom slučaju obratite akterima koji su i dalje uključeni u proces, odgovorio nam je Lelas.

'Žao mi je što su kolege iz novog saziva brzopleto komunicirale'

Bivši predsjednik Studentskog zbora Dorian Mutapčić kaže da je ova odluka za njega jedina logična i očekivana. Iako je prijava odbačena iz formalnog razloga, a ne radi njenog sadržaja, Mutapčić naglašava da su sva financijska sredstva od prodaje karata za brucošijadu utrošena isključivo namjenski za potrebe Studentskog zbora, što je, kako tvrdi, jasno izloženo u završnom financijskom izvješću koje je sam Studentski zbor usvojio na kraju njegovog mandata. Naglasio je da je neutrošeni novac uredno uplaćen na bankovni račun fakulteta te da je sve rađeno transparentno, uz sva potrebna dopuštenja i unutar statutarnih ovlasti.

- S druge strane, žao mi je što su kolege iz novog saziva brzopleto komunicirale teške i neutemeljene optužbe u medijima, a da pritom nisu ispoštovale ni osnovne formalne i pravne procedure vlastitog tijela. Naime, nadležno Povjerenstvo je potvrdilo da je prijavu podnijela osoba koja nije imala nikakvu ovlast zastupanja Studentskog zbora, čime su zapravo pokazali nepoznavanje vlastitog Statuta. Za mene je ovim rješenjem pravda zadovoljena, a ova neutemeljena priča i službeno završena, zaključio je Mutapčić.

Podsjetimo, iz Studentskog zbora su tvrdili da članovi Zbora nemaju potvrdu o tome da je novac od ulaznica od brucošijade održane 2024. godine prebačen na račun fakulteta, kao ni dokaz da je bivši predsjednik zatražio službeno dopuštenje ostatka Zbora za dio transakcija koje je obavio. Mutapčić nam je tad rekao da iza prijave stoje prethodno motivirani interesi vezani za izbore za Zbor na fakultetu te nam je rekao koliko je novca bilo na Revolut računu kojeg je otvorio u ime Zbora.