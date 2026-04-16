Maturanti, muči vas opća kultura na prijemnom za arhitekturu? Ovo vam može pomoći

U trenutku kada se maturanti suočavaju s brojnim pitanjima oko uvjeta za upis željenog fakulteta, mlada arhitektica Leila Nanuk već godinama pomaže srednjoškolcima da lakše razumiju proces upisa na studij arhitekture. Ovaj put, povodom treće godišnjice svog besplatnog newslettera opće kulture, ponovno otvara temu koja je mnogima najveća nepoznanica na prijemnom ispitu – dio iz opće kulture.

Leila Nanuk, danas arhitektica, prisjeća se svojih početaka i teškoća s kojima se susretala još 2013., kada je tek otkrila interes za arhitekturu i pokušavala pronaći ključne informacije iz opće kulture.

– Kada dođeš do dijela koji se zove opća kultura, vrlo brzo shvatiš da ne znaš odakle krenuti. Na prijemnom iz tog područja može doći gotovo bilo što, a bez jasnih smjernica lako se izgubiš u praćenju svega što se događa oko tebe. Upravo zato sam prije točno tri godine odlučila pokrenuti newsletter opće kulture, kako bih učenicima olakšala snalaženje u tom dijelu priprema, objašnjava Leila. Leila Nanuk | Foto: Danijel Brezak

Opća kultura na prijemnom često je kamen spoticanja

Za razliku od crtanja ili percepcije prostora, gdje učenici imaju jasnije zadatke i strukturu, opća kultura često ostaje nedovoljno definirana. Pitanja mogu obuhvatiti širok raspon tema – od umjetnosti i arhitekture do aktualnih kulturnih događanja – zbog čega mnogi učenici ne znaju što je zaista važno.

Istovremeno, količina informacija kojoj su izloženi svakodnevno dodatno otežava pripremu.

– Problem je u tome što ima i previše informacija, a bez jasnog kriterija teško je procijeniti što je bitno za prijemni. U jednom trenutku počneš pratiti sve, a zapravo ne znaš što ti stvarno treba, kaže Leila.

Newsletter koji donosi ono što je važno

Upravo iz tog razloga nastao je Leilin newsletter opće kulture, koji danas slavi svoj treći rođendan.

– Danas moj newsletter opće kulture slavi 3. rođendan pa sve koji se sada prijave čeka malo iznenađenje koje ne žele propustiti. Do sada sam obradila više od 50 tema, a trenutno ga čita 487 pretplatnika koji ga prate jer to zaista žele, govori Leila.

Newsletter donosi kratak, jasan i razumljiv pregled tema iz opće kulture, umjetnosti i arhitekture – onih koje mogu biti relevantne za prijemni ispit, a pristiže svaki drugi tjedan.

Tijekom ove godine pretplatnici newslettera čitali su o temama poput otkrivenog identiteta umjetnika Banksyja, obilježavanja 140. godišnjice rođenja Ludwiga Miesa van der Rohea ili neponovljivih crteža umjetnice i arhitektice Branke Kaminski, kojoj smo ove godine obilježili 70. godišnjicu rođenja.

– Informacije koje mogu pomoći ne bi smjele biti privilegija. Vjerujem da svaki učenik ima pravo na jasne, dostupne i točne informacije, bez obzira na to gdje živi ili u koju školu ide, ističe Leila. Newsletter opće kulture | Foto: Studio Nanuk

‘Tu sam da pomognem da znaš što učiti i što preskočiti’

U vremenu kada su učenici preplavljeni sadržajem, često je važnije znati što ne učiti nego pokušati pratiti sve. Leilin pristup temelji se upravo na filtriranju informacija i usmjeravanju pažnje na ono što je zaista bitno za prijemni.

– Cilj je da znaš prepoznati što je važno. Kada imaš jasne smjernice, priprema postaje puno jednostavnija i sigurnija, objašnjava mlada arhitektica.

Prijave su otvorene, a newsletter je besplatan

Newsletter opće kulture šalje se redovito, svaki drugi tjedan, i u potpunosti je besplatan, a namijenjen je svim učenicima koji razmišljaju o upisu arhitekture i žele se bolje pripremiti za prijemni ispit.



Prijaviti se možete putem obrasca na web stranici Leile Nanuk. Potvrda o uspješnoj prijavi na newsletter stiže automatski na tvoj e-mail u roku od nekoliko minuta, stoga svakako provjeri i pretince Promocije / Ostalo / Spam ako je ne vidiš u inboxu.

Ako razmišljate o arhitekturi, ovo može biti jedan od najjednostavnijih načina da počnete bez lutanja, bez nagađanja i bez osjećaja da morate pratiti baš sve.