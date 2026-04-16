Tri mjeseca prakse u Barceloni promijenila im pogled na rad s djecom: Evo što su doživjele i naučile

Dvije studentice iz Zadra donose dojmove s prakse u Španjolskoj, gdje su radile u Montessori vrtiću i stekle iskustvo koje nadilazi učionicu.

Erasmus+ praksa pruža studentima jedinstvenu priliku za profesionalni i osobni razvoj kroz stjecanje međunarodnog iskustva, usavršavanje jezičnih kompetencija i upoznavanje novih kultura. Upravo takvo iskustvo imale su studentice Odjela za izobrazbu učitelja i odgojitelja Valentina Kegalj i Maja Majić, koje su se nedavno vratile sa svoje tromjesečne stručne prakse u Španjolskoj.

Svoju Erasmus+ praksu ostvarile su u tvrtki Montessori Village St Gervasi SL u Barceloni (Španjolska), uz financijsku potporu u okviru Erasmus+ projekta 2024-1-HR01-KA131-HED-000221383. Tijekom boravka imale su priliku raditi u međunarodnom okruženju, primijeniti teorijska znanja u praksi te steći vrijedne kompetencije koje će im koristiti u budućem radu s djecom predškolske dobi. Njihovo iskustvo, koje donosimo kroz tekst i fotografije, svjedoči o važnosti izlaska iz vlastite zone komfora i prihvaćanja novih izazova.

Erasmus+ program pritom pruža i značajnu financijsku potporu – moguće je ostvariti stipendiju do 950 eura mjesečno, čime se studentima olakšava boravak u inozemstvu. Važno je naglasiti kako je Erasmus+ natječaj za stručnu praksu stalno otvoren, što znači da se studenti mogu prijaviti tijekom cijele godine i iskoristiti ovu iznimnu priliku za osobni i profesionalni razvoj. Više informacija o Erasmus+ mobilnosti u svrhu stručne prakse pronađite u tekstu Natječaja. Dodatne informacije dostupne su na +38523200598 i [email protected].

U nastavku donosimo njihove dojmove, iskustva i savjete – možda upravo oni budu poticaj da i ti napraviš prvi korak i prijaviš se na Erasmus+ praksu!

'Nezaboravno iskustvo'

„Boravak u Barceloni bio je nezaboravno iskustvo koje nas je obogatilo na osobnoj i kulturnoj razini. Grad nas je osvojio svojom energijom i raznolikošću, od šetnji uz more i istraživanja Gaudíjeve arhitekture do večernjih druženja i upoznavanja novih ljudi. Slobodno vrijeme iskoristile smo i za putovanja te smo posjetile Mallorcu, Málagu i Granadu, a vlakom istraživale Sitges, Tarragonu, Blanes i brojna druga mjesta.

Svako putovanje donijelo nam je nova iskustva i priče te još veću ljubav prema Španjolskoj. U takvom inspirativnom okruženju imale smo priliku odraditi stručnu praksu u Montessori vrtiću u Barceloni. Na praksu smo se prijavile s ciljem proširivanja znanja, stjecanja novog iskustva i izlaska iz zone komfora.

Rad u Montessori okruženju omogućio nam je dublje razumijevanje pedagoškog pristupa djetetu koji se temelji na poštovanju, poticanju samostalnosti i učenju kroz istraživanje. Ova praksa donijela nam je mnogo više od samog stručnog iskustva, nova poznanstva, veću sigurnost u sebe i potvrdu da smo odabrale dobar poziv.

Sudjelovanje u Erasmus+ programu preporučujemo svim studentima koji imaju želju za profesionalnim i osobnim razvojem, upoznavanjem novih kultura i stjecanjem međunarodnog iskustva. Smatramo da je takvo iskustvo iznimno vrijedno, te da svatko tko želi i ima priliku sudjelovati u Erasmus+ programu treba tu priliku iskoristiti.“