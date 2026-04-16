Poznat prvi kandidat za novog rektora u Splitu: 'Ima bogato iskustvo i stručnost'

Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu predložio je svog profesora i aktualnog prorektora Nikolu Koceić-Bilana za kandidata za rektora.

Sveučilište u Splitu u procesu je odabira 'nasljednika' aktualnog rektora Dragana Ljutića. Kandidature se zaprimaju do 25. travnja, a poznato je i prvo ime koje konkurira za čelnu poziciju drugog najvećeg Sveučilišta u Hrvatskoj.

Prvi kandidat za splitskog rektora je prorektor Nikola Koceić-Bilan

To je Nikola Koceić-Bilan, profesor splitskog Prirodoslovno-matematičkog fakulteta i aktualni prorektor za studente, nastavu i poslovanje.

- Na jučerašnjoj sjednici Fakultetskog vijeća Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu, tajnim glasovanjem i velikom većinom glasova, donesena je odluka o predlaganju profesora Nikole Koceića-Bilana kao kandidata za rektora Sveučilišta u Splitu. Kao članovi akademske zajednice našeg fakulteta, izražavamo snažnu podršku profesoru Koceiću-Bilanu u njegovoj kandidaturi. Uvjereni smo da njegovo bogato iskustvo, stručnost i jasna vizija razvoja visokog obrazovanja predstavljaju čvrst temelj za daljnji napredak i jačanje Sveučilišta u Splitu, priopćio je splitski PMF.

Podsjetimo, rektoru Draganu Ljutiću istječe drugi uzastopni mandat pa će ovo sveučilište svakako dobiti novog čelnika. Mandat će trajati od 1. listopada 2026. do 30. rujna 2030. godine. Za razliku od zagrebačkog, prorektori Sveučilišta u Splitu nemaju pravo glasa u radu Senata koji bira novog rektora.

Bio je dekan PMF-a

Koceić-Bilan profesor je matematike i informatike, a područja njegovog znanstvenog interesa su topologija, teorija oblika, algebarska topologija te metodika nastave matematike. Dodiplomski studij završio je na PMF-u u Splitu, a kasnije stupnjeve do doktorskog na PMF-u u Zagrebu. Krajem ’90-ih radio je kao nastavnik matematike u nekoliko škola, a 1998. zaposlio se na PMF-u u Splitu kao mlađi asistent.

Od 2015. do 2018. bio je pročelnik Odjela za matematiku na tom fakultetu, a od 2018. do 2022. bio je dekan splitskog PMF-a. Prorektorom na Sveučilištu je postao 2022., a od 2023. se može pohvaliti titulom redovitog profesora u trajnom zvanju. Inače, Koceić-Bilan već sudjeluje u radu Rektorskog zbora gdje ima važnu funkciju predsjednika Povjerenstva Radne skupine Rektorskoga zbora za praćenje rezultata i analizu provođenja državne mature pa na sjednicama često govori o toj temi.

Konkretan datum izborne sjednice Senata Sveučilišta u Splitu još nije utvrđen, ali izbor rektora prema Statutu Sveučilišta mora biti okončan do kraja lipnja, osim u slučaju ponavljanja postupka.