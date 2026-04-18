Faks dobiva novu dekanicu, pobijedila profesora: Ovo su joj obećanja

Pravni dobio novu dekanicu: Treća je žena na čelu tog fakulteta u 250 godina
Romana Matanovac Vučković od 1. listopada sjeda na čelo Pravnog fakulteta u Zagrebu. Nova je dekanica treća žena na toj poziciji u 250 godina faksa.
15:03 9 d 08.04.2026
18. travanj 2026.
Na čelo Fakulteta dentalne medicine u Rijeci od listopada stiže profesorica Nataša Ivančić Jokić koja je pobijedila profesora Davora Kuiša.
Nova dekanica Fakulteta dentalne medicine u Rijeci (FDMRI) od listopada bit će profesorica Nataša Ivančić Jokić, aktualna prodekanica za nastavu i studente. Na čelu fakulteta bit će do konca rujna 2029. godine, a s fakulteta su joj zaželjeli puno uspjeha, mudrih odluka i ostvarenih ciljeva u vođenju fakulteta. Kako stoji na stranicama fakulteta, dekanski izbori održani ovog tjedna činilo je dvoje kandidata. Uz Ivančić Jokić koja je pobijedila, kandidat je bio i profesor Davor Kuiš, šef Katedre za parodontologiju. Oglasili su se i sa Sveučilišta u Rijeci odakle su otkrili tko će biti najbliži suradnici nove dekanice.
- Uz dekanicu, resorne dužnosti u novoj upravi obnašat će i prodekanice i prodekan: doc. dr. sc. Romana Peršić Bukmir – prodekanica za znanost, međunarodnu suradnju i kvalitetu, prof. dr. sc. Danko Bakarčić – prodekan za nastavu i studente i doc. dr. sc. Jelena Vidas Hrstić – prodekanica za opće poslove. Dosadašnjoj dekanici, prvoj dekanici samostalnog FDMRI-a prof. prim. dr. sc. Sonji Pezelj Ribarić, upućujemo zahvalu na čvrstom i predanom vođenju fakulteta u protekla dva mandata, poručili su iz Rektorata.
Pravni dobio novu dekanicu: Treća je žena na čelu tog fakulteta u 250 godina
Romana Matanovac Vučković od 1. listopada sjeda na čelo Pravnog fakulteta u Zagrebu. Nova je dekanica treća žena na toj poziciji u 250 godina faksa.
15:03 9 d 08.04.2026
Ivančić Jokić dolazi s Katedre za dječju stomatologiju čija je šefica. Doktorirala je 2007. godine. Prema Google Scholaru citirana je 778 puta. U programu rada piše da treba nastaviti i unaprijediti suradnju sa studentskim zborom, potaknuti i pojačati izdavačku djelatnost, omogućiti izdavanje modernih multimedijskih obrazovnih izdanja te dodatno poticati studente i nastavnike na sudjelovanje u Erasmus programima. Nastavlja kako će svi prostori biti opremljeni novom digitalnom tehnologijom te kako će raditi na jačanju suradnje članova alumni kluba i fakulteta. Njezin cijeli program rada, kao i program rada protukandidata koji nije pobijedio, možete pročitati u dokumentu na kraju članka, a ako vam nije vidljiv, osvježite stranicu.
Inače, Fakultet dentalne medicine sastavnica je Sveučilišta u Rijeci bez pravne osobnosti. Djeluje od ožujka 2020. godine sa svojim sveučilišnim integriranim studijem dentalne medicine, sveučilišnim prijediplomskim studijem dentalne higijene i stručnim prijediplomskim studijem dentalne tehnike. Do 2020. studij dentalne medicine i dentalne higijene izvodio se na Medicinskom fakultetu u Rijeci.
