Što najviše studiraju žene, a što muškarci? Roditeljsko ulaganje u dijete je jedan od ključnih faktora

Istraživanje Eurostudent VIII empirijski je pokazalo da je muškaraca više na studijima za profesije s većim primanjima, kao što je IT i inženjerstvo.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih ovih je dana objavilo rezultate nacionalnog istraživanja EUROSTUDENT VIII. Kako i sam naziv sugerira, riječ je o istraživanju koje se provodi periodički, a cilj je dobiti uvid u socioekonomske uvjete studentskog života u Hrvatskoj. Budući da je ovo istraživanje provedeno online anketom u akademskoj godini 2021./2022. ono pruža uvid u stanje u razdoblju koje su obilježile posljedice pandemije i potresa u Zagrebu i Banovini te rast životnih troškova.

Za provedbu je bio zadužen tim stručnjaka Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pod vodstvom profesora Ivana Rimca i u njemu su mogli sudjelovati svi studenti u Republici Hrvatskoj.

Muškarci češće studiraju na zanimanja s višim primanjima

U istraživanju su obrađeni i demografski podaci ispitanika, a zanimljivi su i podaci o udjelu žena i muškaraca u studentskoj populaciji. Omjer je konstantan u istraživanju, a jedina razlika proizlazi iz pitanja o rodu, na koju je u ovom ciklusu istraživanja treću opciju 'Ne bih se opredijelio/la' odabralo 1,1 posto ispitanika. S time u vidu 58 posto studenata su žene, a 41 posto muškarci. Značajno je da rodna raspodjela nije jednaka u svim obrazovnim područjima.

- Već tradicionalno se neka zanimanja percipiraju kao ženska, a neka kao muška. Iako obrazloženja za dominaciju muškaraca i žena u nekim obrazovnim područjima često nalaze objašnjenja u fizički težim i lakšim poslovima koji se vežu uz pojedina zanimanja, stvarna raspodjela korespondira u puno većoj mjeri s veličinom primanja u pojedinim profesijama te su u tom smislu muškarci dominantnije bili prisutni u zanimanjima s višim primanjima, zaključuju autori istraživanja.

Što više studiraju žene, a što muškarci?

Vidljivo je da su žene iznadprosječno zastupljene u pet područja: Obrazovanje, Umjetnost i humanistika, Društvene znanosti, novinarstvo i informacije, Poslovanje, administracija i pravo i Medicina i socijalna skrb. U području

Agrikultura, šumarstvo, ribarstvo, veterina jednako su zastupljene kao u općoj populaciji studenata, no u tim područjima muškarci su ispod svog udjela u općoj populaciji, dok su studenti koji se nisu htjeli opredijeliti za spol trostruko iznad prosjeka u općoj populaciji.

Muškarci su iznadprosječno zastupljeni u preostala četiri područja: Prirodne znanosti, matematika i statistika, Informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT), Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo i Usluge.

- Neka od područja pokrivaju neka vrlo oprečna zanimanja prema primanjima (npr. Medicina i socijalna skrb – liječnici vs. medicinske sestre i socijalni radnici) pa je iz ove raspodjele nemoguće u potpunosti očitati u kojoj mjeri je dominantni udio žena balansiran na sve tipove prihodovnih kategorija. Takva analiza bila bi moguća jedino na znatno većim skupovima podataka, što se u slučaju analize studentske populacije može postići samo na potpunom populacijskom skupu podataka, napominju autori.

Istraživanjem je teza dobila i empirijsku potvrdu

Istraživanje EUROSTUDENT VIII je proširenjem klasifikacije obrazovnih područja na čak 2.010 kategorija dalo podatke koji naznačuju da muškarci u većem udjelu odabiru zanimanja s većom zaradom i percipiranim društvenim ugledom. Detaljniji pregled pokazuje da su muškarci zastupljeniji od ukupnog prosjeka u humanističkim disciplinama, prirodnim znanostima, matematici i statistici, ICT-ju, inženjerstvu, proizvodnji i građevinarstvu te uslugama.

- Očekivan nalaz, ali nedovoljno vidljiv, je da su u području studija medicina i stomatologija izjednačeni s općim udjelom u populaciji studenata, dok su ostala područja zdravstvenih profesija i socijalne skrbi još dominantnije popunjene ženama. Time teza o većoj zastupljenosti muškaraca samo u područjima studija koji vode prema socijalno priznatim i bolje plaćenim profesijama ima jasnu empirijsku potvrdu, zaključuju autori.

Na studijima je više žena jer je više učenica u gimnazijama

Razlozi rodne neravnoteže prema obrazovnim područjima mogu se pronaći i u nejednakoj zastupljenosti spolova u srednjoškolskom obrazovanju jer strukovne škole više pohađaju muškarci, dok u gimnazijama izrazito dominiraju žene.

- Razlika se prenosi i na visoko obrazovanje kod kojeg neki programi postoje isključivo kao sveučilišni studiji te je za njihov upis potrebno položiti državnu maturu primjerenu gimnazijskom programu. Stoga se može očekivati da će se veća zastupljenost žena u gimnazijskim programima prenijeti i na visokoškolsku razinu gdje u prvih pet širokih obrazovnih područja gotovo da nema stručnih studijskih programa: Obrazovanje, Umjetnost i humanistika, Društvene znanosti, novinarstvo i informacije, Poslovanje, administracija i pravo i Prirodne znanosti, matematika i statistika, zaključuju autori.

Strukturu u visokom obrazovanju po spolu mogla bi izmijeniti promjena u udjelu stručnih studija u ukupnom udjelu studenata i to u korist muškaraca, jer bi studije upisivalo više učenika iz strukovnih škola, u kojima većinu čine mladići.

U Splitu čak 66,2 posto studenata su žene

Naime, studentice čine većinu na svim hrvatskim sveučilištima, a od javnih sveučilišta na Sveučilištu u Splitu čak ih je 66,2 posto. Velik ih je udio i na Sveučilištu u Rijeci (60 posto). Na manjim javnim sveučilištima žene u prosjeku čine 62,8 posto studenata, dok na privatnim sveučilištima čine čak 82,1 posto studenata.

Na Sveučilištu u Zagrebu je udio studenata blizu prosjeka u državi (57 posto), a na Sveučilištu u Osijeku taj udio je značajno ispod državnog prosjeka (53,5 posto studenata čine žene). Niti na jednom sveučilištu zastupljenost nije ispod polovice svih studenata.

- Zanimljivo je istaknuti da roditeljsko ulaganje u obrazovanje djece više nije rodno neravnopravno, već je izrazitije naklonjeno obrazovanju ženske djece. Posebno se, u tom kontekstu, ističe postotak od 82,1 posto studentica na privatnim sveučilištima koji je donekle odraz strukture ponuđenih studijskih programa koji ne participiraju u važnim područjima muške dominacije: medicini i stomatologiji, inženjerstvu i tek djelomično u ICT-ju, napominju autori.

Muškaraca je više jedino u privatnim visokim školama

Veći udio muškaraca, od udjela u ukupnoj populaciji studenata, prisutan je na javnim veleučilištima (47,9 posto), privatnim veleučilištima (48,4 posto), javnim visokim školama (45,0 posto), dok jedino na privatnim visokim školama čine većinu (53,5 posto).

- No u odnosu na prethodni val istraživanja, u ovom valu istraživanja EUROSTUDENT muškarci, iako iznad općeg prosjeka udjela muškaraca u studentskoj populaciji, više nisu u natpolovičnoj većini u tri od četiri kategorije stručnih visokih učilišta, zaključeno je u istraživanju.

Čitavo istraživačko izvješće EUROSTUDENT VIII možete proučiti ovdje.