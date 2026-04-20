Dodijeljeno 27 državnih nagrada za znanost: Provjerite je li vaš profesor među najboljima

Ministarstvo obrazovanja objavilo je imena dobitnika državne nagrade za znanost za 2024. godinu. Ukupno je u ovom ciklusu dodijeljeno 27 nagrada.

Državna nagrada za znanost najviše je priznanje u Hrvatskoj koje se dodjeljuje za postignuća u znanstvenoistraživačkom radu, a sada su poznati i dobitnici za 2024. godinu.

Natječaj je bio otvoren u svibnju protekle godine, a nagrade se dodjeljuju u četiri kategorije - za životno djelo, godišnja nagrada, za značajna znanstvena dostignuća u toj godini, godišnja nagrada za popularizaciju znanosti te godišnja nagrada zaslužnim mladim znanstvenicima do 35 godina života.

Tko su dobitnici državne nagrade za znanost u 2024.?

Nagradu za životno djelo dobili su akademik Marko Tadić, professor emeritus Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Nedjeljko Perić, professor emeritus Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu i Marina Ajduković, professor emerita Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Godišnju nagradu za znanost dobili su: Ivana Herceg Bulić, Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu, Daniela Kalafatić, Tehnički fakultet u Rijeci, Boris Muha, Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu, Marko Čanađija, Tehnički fakultet u Rijeci, Zvjezdana Findrik Blažević, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu, Stjepan Picek, Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, Tomislav Meštrović, Sveučilište Sjever, Mislav Vrsalović, Medicinski fakultet u Zagrebu, Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Nikola Bilandžija, Agronomski fakultet u Zagrebu, Antun Jozinović, Prehrambeno-tehnološki fakultet u Osijeku, Dunja Šamec, Sveučilište Sjever, Ivan Burić, Fakultet hrvatskih studija u Zagrebu, Arta Dodaj, Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zadru, Vine Mihaljević, umirovljenik Instituta društvenih znanosti 'Ivo Pilar' i Kristina Štrkalj Despot, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

Godišnjom nagradom za popularizaciju i promidžbu znanosti nagrađeni su Mirela Uzelac Božac, Institut za poljoprivredu i turizam u Poreču, Željko Šitum, Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, Vesna Gantner, Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Sanja Smojver Ažić, Filozofski fakultet u Rijeci, Josip Mihaljević i Gordan Ravančić, Hrvatski institut za povijest u Zagrebu.

Na popisu dobitnika godišnje nagrade za znanstvene novake odnosno mlade znanstvenike nagrađeni su Mišo Jurčević, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, Blanka Milić Roje, Institut za oceanografiju i ribarstvo u Splitu, Dorijan Radočaj, Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku i Matko Marušić, Institut za povijest umjetnosti u Zagrebu.

Svi dobitnici nagrade za životno djelo su sa Sveučilišta u Zagrebu

Akademik Marko Tadić životnu je nagradu dobio zbog iznimnog doprinosa u području matematike, a više je godina proveo na prestižnim inozemnim sveučilištima te je održao više od 100 pozvanih predavanja.

- Objavio je ukupno 59 znanstvenih radova (od čega 46 samostalnih), redom u vrhunskim matematičkim časopisima. Znanstveni opus akademika Tadića primarno obuhvaća područje teorije reprezentacija klasičnih grupa i klasifikacije unitarnih reprezentacija, te veze s aritmetikom kroz Langlandsov program. Njegovi fundamentalni rezultati u kojima je opisao unitarne duale svih općih linearnih grupa nad nearhimedskim lokalnim poljima te klasifikaciju kvadratno integrabilnih reprezentacija klasičnih p-adskih grupa ostvarili su snažan utjecaj na svjetsku znanstvenu zajednicu, dio je obrazloženja za dodjelu nagrade Tadiću kojeg mnogi smatraju jednim od najznačajnijih hrvatskih matematičara uopće.

Nedjeljko Perić, nagradu je dobio za doprinos razvoju i promociji tehničke struke, osobito u području automatike, kao i za istaknuti doprinos razvoju hrvatskih sveučilišta te jačanju suradnje akademske zajednice s gospodarstvom. Niz godina radio je u Elektrotehničkom institutu 'Rade Končari i dao veliki doprinos istraživanju i razvoju mikroprocesorskih sustava upravljanja, razvijajući inovativna rješenja koja su našla široku primjenu u gospodarstvu.

- Dolaskom na FER nastavlja s istraživanjima, razvojem i primjenom sustava upravljanja složenim postrojenjima i procesima, pri čemu posebnu pozornost posvećuje razvoju naprednih metoda za upravljanje obnovljivim izvorima energije. Uveo je brojne kolegije u studijske programe FER-a te je održavao nastavu kao gostujući profesor na sveučilištima u Osijeku, Splitu, Rijeci i Mostaru. Autor je ili koautor 19 udžbenika i skripata te mentor velikom broju diplomanata, magistara i doktora znanosti. Ustrojio je više laboratorija i praktikuma na FER-u, među kojima i u europskim okvirima prepoznat Laboratorij za sustave obnovljivih izvora energije (LARES). Također je utemeljitelj Inovacijskog centra 'Nikola Tesla' (ICENT), kojim je upravljao kao ravnatelj u razdoblju od 2015. do 2022. godine, stoji u obrazloženju.

Marina Ajduković nagradu za životno djelo dobila je za postignuća u socijalnoj djelatnosti.

- Njezina djelatnost rezultirala je novim spoznajama o većem broju znanstveno i društveno relevantnih pitanja vezanih uz dobrobit djece, maloljetničku delinkvenciju, ratne traume, profesionalni stres i sagorijevanje na poslu stručnjaka zaposlenih u sustavu socijalne skrbi, a ti novi nalazi prepoznati su i visoko citirani u međunarodnim znanstvenim bazama. Time je pridonijela međunarodnom ugledu i prepoznatljivosti hrvatske znanosti. Svojim nastavnim radom pridonijela je osuvremenjivanju studija socijalnog rada i psihologije, podizanju stručnih i znanstvenih kompetencija socijalnih radnika i psihologa te osamostaljenju socijalnih djelatnosti kao zasebnog znanstvenog polja u području društvenih znanosti, navodi se, među ostalim, u obrazloženju.

Obrazloženja za ostale laureate možete pročitati u dokumentu u nastavku.